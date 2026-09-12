Previsão do tempo em SP: quando vai parar de chover em São Paulo?

A chuva em São Paulo mantinha seis pontos ativos de alagamento na capital às 16h06 deste sábado, 12, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Quatro locais eram transitáveis e dois estavam intransitáveis.

Os registros ativos estavam no centro e nas zonas oeste, sul e sudeste. Não havia pontos ativos na Marginal Tietê no levantamento.

Às 13h28, o CGE informou que a capital tinha sol entre nuvens e pontos isolados de chuva fraca. O risco de novos temporais nas horas seguintes era baixo, mas o solo encharcado mantinha elevado o potencial para alagamentos, transbordamentos de córregos e rios e deslizamentos de terra, principalmente nas áreas de risco.

A previsão do tempo em São Paulo indica que a chuva voltará a ganhar força no domingo, 13, e continuará durante a segunda-feira, 14. As instabilidades devem começar a diminuir na terça-feira, 15.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois avisos de tempestade válidos até as 23h59 deste sábado. O alerta mais severo prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de granizo.

Onde há pontos ativos de alagamento em São Paulo?

Às 16h06, o CGE registrava os seguintes pontos ativos:

Avenida Rio Branco , na altura da Avenida Duque de Caxias, no centro, no sentido bairro-centro;

, na altura da Avenida Duque de Caxias, no centro, no sentido bairro-centro; Avenida das Nações Unidas , na altura da Rua Olivia Feder, em Pinheiros, no sentido Interlagos-Castelo Branco;

, na altura da Rua Olivia Feder, em Pinheiros, no sentido Interlagos-Castelo Branco; Avenida das Nações Unidas , na altura da Rua Flórida, em Pinheiros, no sentido Interlagos-Castelo Branco;

, na altura da Rua Flórida, em Pinheiros, no sentido Interlagos-Castelo Branco; Rua Isabel Schmidt , na altura da Rua Comendador Elias Zarzur, em Santo Amaro, no sentido bairro-centro;

, na altura da Rua Comendador Elias Zarzur, em Santo Amaro, no sentido bairro-centro; Estrada das Lágrimas , na altura do número 4007, no Ipiranga, nos dois sentidos;

, na altura do número 4007, no Ipiranga, nos dois sentidos; Avenida Almirante Delamare, na altura da Avenida Michel Saliba, no Ipiranga, no sentido centro-bairro.

O relatório do CGE informa que quatro desses pontos eram transitáveis e dois estavam intransitáveis.

Qual é a situação da Marginal Tietê?

Todos os pontos de alagamento na Marginal Tietê listados pelo CGE apareciam como encerrados às 16h06 deste sábado. Durante a manhã, houve ocorrências em trechos próximos às pontes da Casa Verde, das Bandeiras, Atílio Fontana e da Freguesia do Ó.

A SP Águas informou que não houve extravasamento da calha do rio Tietê. Segundo o órgão, os alagamentos registrados na região foram provocados pelas condições dos sistemas de drenagem diante da intensidade e da abrangência das chuvas.

Em nota divulgada às 14h50, a prefeitura havia informado que as pistas expressa e central permaneciam bloqueadas no sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte das Bandeiras, onde eram realizados bombeamentos emergenciais.

Quando vai parar de chover em São Paulo?

A chuva perdeu força na tarde deste sábado, com sol entre nuvens e precipitações fracas e isoladas. A máxima deve chegar aos 20°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece acima dos 80%.

A trégua deve ser temporária. No domingo, 13, a capital deve registrar chuva moderada durante a madrugada e precipitações generalizadas, de moderadas a fortes, ao longo do dia.

Os termômetros devem marcar cerca de 14°C durante a madrugada, e a máxima não deve superar os 16°C. A umidade do ar continuará acima dos 80%, com sensação de frio.

A segunda-feira também será chuvosa, com mínima de 14°C e máxima de 17°C. As precipitações serão intercaladas com períodos de melhora, mas podem atingir intensidade moderada a forte em alguns momentos.

Segundo o CGE, as instabilidades começam a diminuir na terça-feira. Em seguida, as temperaturas devem cair, mas não há previsão de frio extremo.

Chuva de setembro se aproxima de recorde em São Paulo

São Paulo acumulou 196,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro, volume aproximadamente 197,3% acima dos 66 milímetros esperados para o mês, segundo o CGE.

Este já é o segundo setembro mais chuvoso da série histórica do órgão. O recorde pertence a 2015, quando foram registrados 198,6 milímetros.

Segundo o CGE, a marca deve ser superada ainda neste sábado com a continuidade das precipitações.

A Defesa Civil orienta a população a não atravessar áreas alagadas ou com correnteza. Durante tempestades, também é necessário evitar árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas vulneráveis.