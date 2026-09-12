Previsão do tempo em SP: quando vai parar de chover em São Paulo?

Repórter
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 09h13.
Última atualização em 12 de setembro de 2026 às 16h14.
A chuva em São Paulo mantinha seis pontos ativos de alagamento na capital às 16h06 deste sábado, 12, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Quatro locais eram transitáveis e dois estavam intransitáveis.
Os registros ativos estavam no centro e nas zonas oeste, sul e sudeste. Não havia pontos ativos na Marginal Tietê no levantamento.
Às 13h28, o CGE informou que a capital tinha sol entre nuvens e pontos isolados de chuva fraca. O risco de novos temporais nas horas seguintes era baixo, mas o solo encharcado mantinha elevado o potencial para alagamentos, transbordamentos de córregos e rios e deslizamentos de terra, principalmente nas áreas de risco.
A previsão do tempo em São Paulo indica que a chuva voltará a ganhar força no domingo, 13, e continuará durante a segunda-feira, 14. As instabilidades devem começar a diminuir na terça-feira, 15.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois avisos de tempestade válidos até as 23h59 deste sábado. O alerta mais severo prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de granizo.
Às 16h06, o CGE registrava os seguintes pontos ativos:
O relatório do CGE informa que quatro desses pontos eram transitáveis e dois estavam intransitáveis.
Todos os pontos de alagamento na Marginal Tietê listados pelo CGE apareciam como encerrados às 16h06 deste sábado. Durante a manhã, houve ocorrências em trechos próximos às pontes da Casa Verde, das Bandeiras, Atílio Fontana e da Freguesia do Ó.
A SP Águas informou que não houve extravasamento da calha do rio Tietê. Segundo o órgão, os alagamentos registrados na região foram provocados pelas condições dos sistemas de drenagem diante da intensidade e da abrangência das chuvas.
Em nota divulgada às 14h50, a prefeitura havia informado que as pistas expressa e central permaneciam bloqueadas no sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte das Bandeiras, onde eram realizados bombeamentos emergenciais.
A chuva perdeu força na tarde deste sábado, com sol entre nuvens e precipitações fracas e isoladas. A máxima deve chegar aos 20°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece acima dos 80%.
A trégua deve ser temporária. No domingo, 13, a capital deve registrar chuva moderada durante a madrugada e precipitações generalizadas, de moderadas a fortes, ao longo do dia.
Os termômetros devem marcar cerca de 14°C durante a madrugada, e a máxima não deve superar os 16°C. A umidade do ar continuará acima dos 80%, com sensação de frio.
A segunda-feira também será chuvosa, com mínima de 14°C e máxima de 17°C. As precipitações serão intercaladas com períodos de melhora, mas podem atingir intensidade moderada a forte em alguns momentos.
Segundo o CGE, as instabilidades começam a diminuir na terça-feira. Em seguida, as temperaturas devem cair, mas não há previsão de frio extremo.
São Paulo acumulou 196,2 milímetros de chuva nos primeiros 12 dias de setembro, volume aproximadamente 197,3% acima dos 66 milímetros esperados para o mês, segundo o CGE.
Este já é o segundo setembro mais chuvoso da série histórica do órgão. O recorde pertence a 2015, quando foram registrados 198,6 milímetros.
Segundo o CGE, a marca deve ser superada ainda neste sábado com a continuidade das precipitações.
A Defesa Civil orienta a população a não atravessar áreas alagadas ou com correnteza. Durante tempestades, também é necessário evitar árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas vulneráveis.