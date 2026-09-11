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Rock in Rio 2026: confira o line-up desta sexta-feira, 11 de setembro

Última semana do festival começa hoje, com atrações em seis palcos; veja a programação completa, transmissões e opções de transporte

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05h00.

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A última semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, com shows de Stray Kids, Alok, Jota.pê convidando Luedji Luna e Zaynara, entre outras atrações espalhadas pelos seis palcos do Parque Olímpico.

Veja a programação desta sexta-feira, 11:

Palco Mundo

  • 16h40 - Nexz
  • 19h00 - Hwasa
  • 21h20 - Alok – Keep Art Human
  • 00h05 - Stray Kids

Palco Sunset

  • 15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
  • 17h50 - Os Garotin convidam Duquesa
  • 20h10 - PJ Morton
  • 22h45 - Jamiroquai

New Dance Order

  • 21h05 – Anna
  • 22h00 – Departamento
  • 00h00 – Omiki
  • 01h00 – Neelix & Vegas

Espaço Favela

  • 15h00 - Caio Luccas
  • 16h50 - Puterrier & MC Carol
  • 19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova

  • 14h30 - Muse Maya
  • 16h00 - Isa Buzzi
  • 18h00 - Ananda
  • 20h10 - NandaTsunami

Palco Global Village

  • 15h00 - Lambateria com Félix Robatto
  • 16h50 - Rio Bronx
  • 19h10 - Soulidifield

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

  • Multishow: transmissão a partir das 15h15 nos dias 11, 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset;
  • Canal Bis: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova;
  • Globoplay: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;
  • Globoplay Premium: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;
  • TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio  também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

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