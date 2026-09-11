Rock in Rio 2026: confira o line-up desta sexta-feira, 11 de setembro

A última semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, com shows de Stray Kids, Alok, Jota.pê convidando Luedji Luna e Zaynara, entre outras atrações espalhadas pelos seis palcos do Parque Olímpico.

Veja a programação desta sexta-feira, 11:

Palco Mundo

16h40 - Nexz

19h00 - Hwasa

21h20 - Alok – Keep Art Human

00h05 - Stray Kids

Palco Sunset

15h30 - Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara

17h50 - Os Garotin convidam Duquesa

20h10 - PJ Morton

22h45 - Jamiroquai

New Dance Order

21h05 – Anna

22h00 – Departamento

00h00 – Omiki

01h00 – Neelix & Vegas

Espaço Favela

15h00 - Caio Luccas

16h50 - Puterrier & MC Carol

19h10 - MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova

14h30 - Muse Maya

16h00 - Isa Buzzi

18h00 - Ananda

20h10 - NandaTsunami

Palco Global Village

15h00 - Lambateria com Félix Robatto

16h50 - Rio Bronx

19h10 - Soulidifield

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 ao vivo?

O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.

Multishow : transmissão a partir das 15h15 nos dias 11, 12 e 13, com shows dos palcos Mundo e Sunset ;

: transmissão a partir das 15h15 nos dias 11, 12 e 13, com shows dos ; Canal Bis : transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e Supernova ;

: transmissão a partir das 15h50 nos mesmos dias, com apresentações do e ; Globoplay : não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30;

: não assinantes poderão acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto, que se alterna entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30; Globoplay Premium : assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K;

: assinantes terão acesso à cobertura completa e a um sinal extra do Multishow em 4K; TV Globo: exibe flashes durante a programação e um especial com os principais momentos de cada dia.

Como chegar na Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.