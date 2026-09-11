Rock in Rio 2026: confira o line-up desta sexta-feira, 11 de setembro

Rock in Rio: atrações estarão espalhadas em seis palcos (Divulgação/Rock in Rio)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05h00.
A última semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira, 11, com shows de Stray Kids, Alok, Jota.pê convidando Luedji Luna e Zaynara, entre outras atrações espalhadas pelos seis palcos do Parque Olímpico.
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Palco Global Village
O festival poderá ser acompanhado pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo. A programação muda de acordo com o canal e o tipo de acesso.
O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.
Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.
A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.