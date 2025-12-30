Rio entra para o Guinness Book como maior Réveillon do mundo

O Rio de Janeiro recebeu o título de maior festa da virada do mundo segundo o Guinness Book, o livro de recordes mundiais, nesta terça-feira, 30.

O prefeito Eduardo Paes ganhou o certificado na orla de Copacabana das mãos da juíza do Guinness, Camila Borenstain.

O MAIOR RÉVEILLON DO MUNDO ACONTECE AQUI. Copacabana já está pronta para receber o maior Réveillon do planeta. Hoje fizemos a vistoria final do palco principal ao lado da Riotur, fechando os últimos detalhes de uma virada histórica, agora também oficialmente reconhecida pelo… pic.twitter.com/B0hwZmARUc — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 30, 2025

A cidade maravilhosa comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas em 2025 exclusivamente na faixa de areia em frente ao palco de Copacabana, sem contabilizar o público nas áreas do entorno.

"Queria agradecer ao Guiness pela homenagem. Toda vez que sai essa história do número do réveillon de Copacabana, tem muita contestação. É óbvio que mesmo que se não fosse verdade, a celebração, o número de palcos, já se justificaria pela alegria da celebração", disse Paes.

Este ano, o prefeito garantiu que o réveillon do Rio contará com 70 atrações distribuídas em 13 palcos: três em Copacabana e outros dez em diferentes regiões da cidade.

A queima de fogos no bairro terá duração de 12 minutos com 19 balsas. A expectativa é de que mais de 2,5 milhões de pessoas acompanhem a virada do ano no bairro.

Confira as atrações do palco principal:

Gilberto Gil , com participação especial de Ney Matogrosso;

, com participação especial de Belo e Alcione;

e João Gomes , com participação de Iza;

, com participação de Alok;

Beija-Flor, atual campeã do carnaval carioca.