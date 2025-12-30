Rio entra para o Guinness Book como maior Réveillon do mundo

Réveillon RJ: o que pode e o que não pode levar para Copacabana (Ze Martinusso/Getty Images)
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15h32.
O Rio de Janeiro recebeu o título de maior festa da virada do mundo segundo o Guinness Book, o livro de recordes mundiais, nesta terça-feira, 30.
O prefeito Eduardo Paes ganhou o certificado na orla de Copacabana das mãos da juíza do Guinness, Camila Borenstain.
O MAIOR RÉVEILLON DO MUNDO ACONTECE AQUI.
Copacabana já está pronta para receber o maior Réveillon do planeta. Hoje fizemos a vistoria final do palco principal ao lado da Riotur, fechando os últimos detalhes de uma virada histórica, agora também oficialmente reconhecida pelo… pic.twitter.com/B0hwZmARUc
— Eduardo Paes (@eduardopaes) December 30, 2025
A cidade maravilhosa comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas em 2025 exclusivamente na faixa de areia em frente ao palco de Copacabana, sem contabilizar o público nas áreas do entorno.
"Queria agradecer ao Guiness pela homenagem. Toda vez que sai essa história do número do réveillon de Copacabana, tem muita contestação. É óbvio que mesmo que se não fosse verdade, a celebração, o número de palcos, já se justificaria pela alegria da celebração", disse Paes.
Este ano, o prefeito garantiu que o réveillon do Rio contará com 70 atrações distribuídas em 13 palcos: três em Copacabana e outros dez em diferentes regiões da cidade.
A queima de fogos no bairro terá duração de 12 minutos com 19 balsas. A expectativa é de que mais de 2,5 milhões de pessoas acompanhem a virada do ano no bairro.
Copacabana também terá um palco de samba, na Rua República do Peru, e um palco gospel, no Leme.
Quem for brindar o ano-novo em Copacabana passará por um rigoroso esquema de fiscalização até chegar à praia.
A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro.
Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Confira o que não será permitido levar para a praia na virada.
