Pop

Rio entra para o Guinness Book como maior Réveillon do mundo

Confira as atrações e os objetos proibidos na maior festa da virada

Réveillon RJ: o que pode e o que não pode levar para Copacabana (Ze Martinusso/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15h32.

O Rio de Janeiro recebeu o título de maior festa da virada do mundo segundo o Guinness Book, o livro de recordes mundiais, nesta terça-feira, 30.

O prefeito Eduardo Paes ganhou o certificado na orla de Copacabana das mãos da juíza do Guinness, Camila Borenstain.

A cidade maravilhosa comprovou a presença de 2,5 milhões de pessoas em 2025 exclusivamente na faixa de areia em frente ao palco de Copacabana, sem contabilizar o público nas áreas do entorno.

"Queria agradecer ao Guiness pela homenagem. Toda vez que sai essa história do número do réveillon de Copacabana, tem muita contestação. É óbvio que mesmo que se não fosse verdade, a celebração, o número de palcos, já se justificaria pela alegria da celebração", disse Paes.

Este ano, o prefeito garantiu que o réveillon do Rio contará com 70 atrações distribuídas em 13 palcos: três em Copacabana e outros dez em diferentes regiões da cidade.

queima de fogos no bairro terá duração de 12 minutos com 19 balsas. A expectativa é de que mais de 2,5 milhões de pessoas acompanhem a virada do ano no bairro.

Confira as atrações do palco principal:

  • Gilberto Gil, com participação especial de Ney Matogrosso;
  • Belo e Alcione;
  • João Gomes, com participação de Iza;
  • Alok;
  • Beija-Flor, atual campeã do carnaval carioca.

Copacabana também terá um palco de samba, na Rua República do Peru, e um palco gospel, no Leme.

Objetos proibidos

Quem for brindar o ano-novo em Copacabana passará por um rigoroso esquema de fiscalização até chegar à praia.

A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro.

Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Confira o que não será permitido levar para a praia na virada.

  • Objetos cortantes, como facas, canivetes, estiletes e tesouras
  • Garrafas de vidro
  • Materiais perfurantes, como bastões de selfie pontiagudos e guarda-chuvas com ponta de metal
  • Fogos de artifício particulares

*Com informações do GLOBO.

