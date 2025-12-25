Economia

Macro em Pauta

Réveillon do Rio deve movimentar R$ 3,34 bilhões

Expectativa é que festas atraiam mais de 5 milhões de pessoas

Ano novo: Rio de Janeiro terá palcos com festas (Antonello/Reuters)

Ano novo: Rio de Janeiro terá palcos com festas (Antonello/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 17h39.

O réveillon do Rio de Janeiro deve injetar cerca de R$ 3,34 bilhões na economia da cidade, valor 6% superior ao registrado na virada de 2024 para 2025. O levantamento foi realizado pela prefeitura, por meio da Riotur, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Fundação João Goulart.

Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas participem das comemorações espalhadas pelo município, sendo que Copacabana deve receber metade desse público, entre moradores e turistas.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, a festa já é consolidada e exerce papel importante na economia local, atraindo visitantes de diversas regiões.

“É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval”, diz Lima.

A estimativa de impacto econômico considera os dados das notas fiscais diárias de serviços diretamente ligados à festa, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda.

“O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Copacabana

Na Praia de Copacabana, o Palco Rio, principal do evento em frente ao Copacabana Palace, terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso, além de apresentações de Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok, Belo e da escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, próximo à Rua República do Peru, contará com Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

Já o Palco Leme, voltado à música gospel, terá shows de Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e do grupo de pagode gospel Marcados.

Acompanhe tudo sobre:ano-novoRio de JaneiroEconomia

Mais de Economia

Os preços que mais subiram em 2025: do Uber e 99 ao café

Salário mínimo de 2026: valor ideal seria de R$ 7.067, diz Dieese

Salário mínimo vai a R$ 1.621 em 2026; entenda o reajuste

Qual será o valor do salário mínimo por hora em 2026?

Mais na Exame

Minhas Finanças

Site da Caixa é o único oficial para apostar na Mega da Virada

Pop

Disney ultrapassa US$ 6 bilhões em bilheterias, melhor desempenho desde 2019

ESG

Empresa gaúcha inicia projeto pioneiro de hidrogênio verde no Brasil

Um conteúdo SBT News

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita de cunhados e enteada