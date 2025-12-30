Réveillon no Rio de Janeiro: o que esperar da festa da virada?

Réveillon no Rio: evento terá shows gratuitos, fogos no mar e esquema especial de trânsito e segurança (Antonello/Reuters)
Redatora
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16h52.
O Réveillon no Rio de Janeiro terá uma programação especial na virada de 2025 para 2026. A programação inclui shows gratuitos, queima de fogos e um esquema especial de serviços em diferentes pontos da cidade.
A principal celebração ocorrerá em Copacabana, que deve concentrar a maior parte do público. Segundo informações da Agência Brasil, a prefeitura do Rio estima 2,5 milhões de pessoas acompanhando a virada do ano na orla.
A queima de fogos terá duração de 12 minutos e será realizada a partir de balsas posicionadas no mar. O espetáculo ocorrerá simultaneamente a apresentações musicais distribuídas ao longo da praia.
A festa contará com 13 palcos espalhados pela cidade. Copacabana terá três deles, incluindo o palco principal, em frente ao Copacabana Palace. Outros palcos estarão nas zonas Norte, Oeste e em áreas centrais.
A programação inclui artistas de diferentes estilos musicais, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione e João Gomes. Os shows começam no início da noite e seguem até a madrugada, com apresentações antes e depois da virada do ano.
Além de Copacabana, bairros como Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Paquetá e Sepetiba também receberão atrações gratuitas.
O Réveillon contará com um esquema especial de trânsito, transporte e segurança. O acesso de veículos a Copacabana será restrito em horários determinados, com bloqueios progressivos ao longo do dia 31 de dezembro.
O metrô funcionará com operação especial mediante a compra de um passaporte específico para a data. Algumas estações terão funcionamento diferenciado, com horários exclusivos para embarque ou desembarque.
Na área de segurança, haverá reforço policial, torres de monitoramento e pontos de revista nos acessos à praia. A entrada com garrafas de vidro será proibida, assim como a venda desse tipo de material por ambulantes.
A prefeitura também informou que equipes de limpeza, ordenamento urbano e fiscalização atuarão durante toda a madrugada para garantir a operação da festa.
Palco Rio (em frente ao Copacabana Palace)
Palco Samba Amstel (Copacabana)
Palco Banco do Brasil (Leme)
Palco Parque Madureira Amstel (Rua Soares Caldeira, 115)
Palco Sesc RJ Flamengo (Praia do Flamengo – Posto 2)
Palco Sesc RJ Ilha do Governador (Praia da Bica)
Palco Sesc RJ Paquetá (Praia da Moreninha)
Palco Sesc RJ Parque Realengo
Palco Sesc RJ Piscinão de Ramos
Palco Sesc RJ Penha
Palco Sesc RJ Sepetiba
Palco Sesc RJ Parque Oeste (Inhoaíba)
Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba
Com informações de Agência Brasil e O Globo