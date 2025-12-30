Brasil

Réveillon no Rio de Janeiro: o que esperar da festa da virada?

Evento contará com fogos em cinco pontos, bloqueios no trânsito e esquema diferenciado no metrô

Réveillon no Rio: evento terá shows gratuitos, fogos no mar e esquema especial de trânsito e segurança (Antonello/Reuters)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16h52.

O Réveillon no Rio de Janeiro terá uma programação especial na virada de 2025 para 2026. A programação inclui shows gratuitos, queima de fogos e um esquema especial de serviços em diferentes pontos da cidade.

A principal celebração ocorrerá em Copacabana, que deve concentrar a maior parte do público. Segundo informações da Agência Brasil, a prefeitura do Rio estima 2,5 milhões de pessoas acompanhando a virada do ano na orla.

A queima de fogos terá duração de 12 minutos e será realizada a partir de balsas posicionadas no mar. O espetáculo ocorrerá simultaneamente a apresentações musicais distribuídas ao longo da praia.

Como será a programação do Réveillon no Rio?

A festa contará com 13 palcos espalhados pela cidade. Copacabana terá três deles, incluindo o palco principal, em frente ao Copacabana Palace. Outros palcos estarão nas zonas Norte, Oeste e em áreas centrais.

A programação inclui artistas de diferentes estilos musicais, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione e João Gomes. Os shows começam no início da noite e seguem até a madrugada, com apresentações antes e depois da virada do ano.

Além de Copacabana, bairros como Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Paquetá e Sepetiba também receberão atrações gratuitas.

Esquema especial de serviços

O Réveillon contará com um esquema especial de trânsito, transporte e segurança. O acesso de veículos a Copacabana será restrito em horários determinados, com bloqueios progressivos ao longo do dia 31 de dezembro.

O metrô funcionará com operação especial mediante a compra de um passaporte específico para a data. Algumas estações terão funcionamento diferenciado, com horários exclusivos para embarque ou desembarque.

Na área de segurança, haverá reforço policial, torres de monitoramento e pontos de revista nos acessos à praia. A entrada com garrafas de vidro será proibida, assim como a venda desse tipo de material por ambulantes.

A prefeitura também informou que equipes de limpeza, ordenamento urbano e fiscalização atuarão durante toda a madrugada para garantir a operação da festa.

Confira a programação completa do Réveillon do Rio de Janeiro

Palco Rio (em frente ao Copacabana Palace)

  • 18h às 3h – DJ Cady
  • 20h – Gilberto Gil + Ney Matogrosso
  • 22h30 – Belo + Alcione
  • 0h12 – João Gomes + Iza
  • 2h – Alok
  • 3h30 – G.R.E.S. Beija-Flor

Palco Samba Amstel (Copacabana)

  • 18h às 3h – DJ Tamy
  • 20h – Roberta Sá
  • 22h – Mart’nália
  • 0h12 – Diogo Nogueira
  • 2h – Feyjão convida Bloco da Preta
  • 3h30 – G.R.E.S. Grande Rio

Palco Banco do Brasil (Leme)

  • 19h às 1h30 – DJ Marcelo Araújo
  • 19h20 – Midian Lima
  • 20h45 – Samuel Messias
  • 22h15 – Thalles Roberto
  • 0h12 – Grupo Marcados

Palco Parque Madureira Amstel (Rua Soares Caldeira, 115)

  • 20h – DJ Michell + Black de Elite
  • 22h30 – Sombrinha

Palco Sesc RJ Flamengo (Praia do Flamengo – Posto 2)

  • 20h30 – Joanna
  • 22h – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
  • 0h12 – Tributo a Raul Seixas

Palco Sesc RJ Ilha do Governador (Praia da Bica)

  • 19h – Roda de Santa Rita
  • 20h30 – Arlindinho

Palco Sesc RJ Paquetá (Praia da Moreninha)

  • 19h – Ryon
  • 22h – Afromix
  • 0h20 – Marcos Santos

Palco Sesc RJ Parque Realengo

  • 19h – DJ Rafael Nazareth
  • 22h – Nem da Tia Doca
  • 0h15 – Sambay

Palco Sesc RJ Piscinão de Ramos

  • 21h30 – Ana Petkovic
  • 22h30 – MC Cacau
  • 0h20 – Balacobaco

Palco Sesc RJ Penha

  • 20h30 – Pura Batucada
  • 21h30 – Thais Macedo
  • 0h20 – Dudu Nobre

Palco Sesc RJ Sepetiba

  • 21h30 – Tília
  • 22h30 – Juninho Thybau
  • 0h20 – Caju pra Baixo

Palco Sesc RJ Parque Oeste (Inhoaíba)

  • 19h30 – Pagodelas
  • 21h – Fróes
  • 22h30 – Batuke 021
  • 0h20 – Leandro Sapucahy

Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba

  • 20h30 – MC Bob Rum
  • 0h20 – Delcio Luiz

Com informações de Agência Brasil e O Globo

Acompanhe tudo sobre:ano-novoFesta de fim de ano

