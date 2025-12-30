Réveillon no Rio de Janeiro: o que esperar da festa da virada?

O Réveillon no Rio de Janeiro terá uma programação especial na virada de 2025 para 2026. A programação inclui shows gratuitos, queima de fogos e um esquema especial de serviços em diferentes pontos da cidade.

A principal celebração ocorrerá em Copacabana, que deve concentrar a maior parte do público. Segundo informações da Agência Brasil, a prefeitura do Rio estima 2,5 milhões de pessoas acompanhando a virada do ano na orla.

A queima de fogos terá duração de 12 minutos e será realizada a partir de balsas posicionadas no mar. O espetáculo ocorrerá simultaneamente a apresentações musicais distribuídas ao longo da praia.

Como será a programação do Réveillon no Rio?

A festa contará com 13 palcos espalhados pela cidade. Copacabana terá três deles, incluindo o palco principal, em frente ao Copacabana Palace. Outros palcos estarão nas zonas Norte, Oeste e em áreas centrais.

A programação inclui artistas de diferentes estilos musicais, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione e João Gomes. Os shows começam no início da noite e seguem até a madrugada, com apresentações antes e depois da virada do ano.

Além de Copacabana, bairros como Flamengo, Madureira, Penha, Ilha do Governador, Paquetá e Sepetiba também receberão atrações gratuitas.

Esquema especial de serviços

O Réveillon contará com um esquema especial de trânsito, transporte e segurança. O acesso de veículos a Copacabana será restrito em horários determinados, com bloqueios progressivos ao longo do dia 31 de dezembro.

O metrô funcionará com operação especial mediante a compra de um passaporte específico para a data. Algumas estações terão funcionamento diferenciado, com horários exclusivos para embarque ou desembarque.

Na área de segurança, haverá reforço policial, torres de monitoramento e pontos de revista nos acessos à praia. A entrada com garrafas de vidro será proibida, assim como a venda desse tipo de material por ambulantes.

A prefeitura também informou que equipes de limpeza, ordenamento urbano e fiscalização atuarão durante toda a madrugada para garantir a operação da festa.

Confira a programação completa do Réveillon do Rio de Janeiro

Palco Rio (em frente ao Copacabana Palace)

18h às 3h – DJ Cady

20h – Gilberto Gil + Ney Matogrosso

22h30 – Belo + Alcione

0h12 – João Gomes + Iza

2h – Alok

3h30 – G.R.E.S. Beija-Flor

Palco Samba Amstel (Copacabana)

18h às 3h – DJ Tamy

20h – Roberta Sá

22h – Mart’nália

0h12 – Diogo Nogueira

2h – Feyjão convida Bloco da Preta

3h30 – G.R.E.S. Grande Rio

Palco Banco do Brasil (Leme)

19h às 1h30 – DJ Marcelo Araújo

19h20 – Midian Lima

20h45 – Samuel Messias

22h15 – Thalles Roberto

0h12 – Grupo Marcados

Palco Parque Madureira Amstel (Rua Soares Caldeira, 115)

20h – DJ Michell + Black de Elite

22h30 – Sombrinha

Palco Sesc RJ Flamengo (Praia do Flamengo – Posto 2)

20h30 – Joanna

22h – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

0h12 – Tributo a Raul Seixas

Palco Sesc RJ Ilha do Governador (Praia da Bica)

19h – Roda de Santa Rita

20h30 – Arlindinho

Palco Sesc RJ Paquetá (Praia da Moreninha)

19h – Ryon

22h – Afromix

0h20 – Marcos Santos

Palco Sesc RJ Parque Realengo

19h – DJ Rafael Nazareth

22h – Nem da Tia Doca

0h15 – Sambay

Palco Sesc RJ Piscinão de Ramos

21h30 – Ana Petkovic

22h30 – MC Cacau

0h20 – Balacobaco

Palco Sesc RJ Penha

20h30 – Pura Batucada

21h30 – Thais Macedo

0h20 – Dudu Nobre

Palco Sesc RJ Sepetiba

21h30 – Tília

22h30 – Juninho Thybau

0h20 – Caju pra Baixo

Palco Sesc RJ Parque Oeste (Inhoaíba)

19h30 – Pagodelas

21h – Fróes

22h30 – Batuke 021

0h20 – Leandro Sapucahy

Palco Sesc RJ Pedra de Guaratiba

20h30 – MC Bob Rum

0h20 – Delcio Luiz

Com informações de Agência Brasil e O Globo