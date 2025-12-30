Réveillon RJ: o que pode e o que não pode levar para Copacabana

Quem for brindar o ano-novo em Copacabana passará por um rigoroso esquema de fiscalização até chegar à praia.

A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro.

Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Confira o que não será permitido levar para a praia na virada.

Objetos proibidos

Objetos cortantes, como facas, canivetes, estiletes e tesouras

Garrafas de vidro

Materiais perfurantes, como bastões de selfie pontiagudos e guarda-chuvas com ponta de metal

Fogos de artifício particulares

Veja onde estarão os pontos de revista para acessar a praia

Rua Aurelino Leal

Rua Anchieta

Av. Princesa Isabel (sentido centro)

Av. Princesa Isabel (sentido praia)

Rua Belfort Roxo

Rua Ronald de Carvalho

Rua Duvivier

Rua Hilário Gouveia

Rua Siqueira Campos

Rua Figueiredo de Magalhães

Rua Constante Ramos

Rua Xavier da Silveira

Rua Miguel Lemos

Rua Sá Ferreira

Rua Francisco Sá

Rua Rainha Elizabeth

Rua Francisco Otaviano

Além dos pontos de revista — pórticos com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial — , dezenove pontos de bloqueio de vias impedirão a circulação de veículos não-autorizados, criando uma zona exclusiva para pedestres em toda a extensão da Avenida Atlântica (orla) e ruas transversais.

Com Agência O Globo