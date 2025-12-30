Pop

Réveillon RJ: o que pode e o que não pode levar para Copacabana

Detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial serão instalados nos acessos à festa da virada

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15h12.

Quem for brindar o ano-novo em Copacabana passará por um rigoroso esquema de fiscalização até chegar à praia.

A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro.

Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Confira o que não será permitido levar para a praia na virada.

Objetos proibidos

  • Objetos cortantes, como facas, canivetes, estiletes e tesouras
  • Garrafas de vidro
  • Materiais perfurantes, como bastões de selfie pontiagudos e guarda-chuvas com ponta de metal
  • Fogos de artifício particulares

Veja onde estarão os pontos de revista para acessar a praia

  • Rua Aurelino Leal
  • Rua Anchieta
  • Av. Princesa Isabel (sentido centro)
  • Av. Princesa Isabel (sentido praia)
  • Rua Belfort Roxo
  • Rua Ronald de Carvalho
  • Rua Duvivier
  • Rua Hilário Gouveia
  • Rua Siqueira Campos
  • Rua Figueiredo de Magalhães
  • Rua Constante Ramos
  • Rua Xavier da Silveira
  • Rua Miguel Lemos
  • Rua Sá Ferreira
  • Rua Francisco Sá
  • Rua Rainha Elizabeth
  • Rua Francisco Otaviano

Além dos pontos de revista — pórticos com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial — , dezenove pontos de bloqueio de vias impedirão a circulação de veículos não-autorizados, criando uma zona exclusiva para pedestres em toda a extensão da Avenida Atlântica (orla) e ruas transversais.

Com Agência O Globo

