Réveillon RJ: o que pode e o que não pode levar para Copacabana

Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15h12.
Quem for brindar o ano-novo em Copacabana passará por um rigoroso esquema de fiscalização até chegar à praia.
A Polícia Militar detalhou como serão as estruturas dos 17 pontos de revista que cercarão o bairro.
Pela primeira vez em escala total, os acessos contarão com a dobradinha tecnológica de detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial, interligadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).
Confira o que não será permitido levar para a praia na virada.
Veja onde estarão os pontos de revista para acessar a praia
Além dos pontos de revista — pórticos com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial — , dezenove pontos de bloqueio de vias impedirão a circulação de veículos não-autorizados, criando uma zona exclusiva para pedestres em toda a extensão da Avenida Atlântica (orla) e ruas transversais.
Com Agência O Globo