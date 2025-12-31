Réveillon 2026: saiba como será a virada de ano na sua cidade

As capitais brasileiras já preparam a festa que deve receber o novo ano. Diversas cidades ao redor do país preparam uma programação especial para celebrar a chegada de 2026.

Grandes festas, shows, queima de fogos, cultos religiosos e rituais estão organizados para receber o ano novo em eventos gratuitos e abertos ao público.

Veja a seguir as principais atrações para a virada do ano nas capitais brasileiras.

Rio de Janeiro

O réveillon carioca, considerado o maior do mundo, contará com 13 palcos distribuídos pela cidade. Na Praia de Copacabana, três palcos receberão mais de 70 atrações.

O palco principal terá shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok e a bateria da Beija-Flor.

Outros palcos estarão em bairros como Leme, Flamengo, Madureira e Ilha do Governador.

São Paulo

A Avenida Paulista oferece 14 horas de programação musical com a maior queima de fogos silenciosa do país, com duração de 15 minutos.

Entre as atrações estão Ana Castela, Maiara & Maraísa, Simone Mendes, João Gomes e Latino. A programação inicia com apresentações religiosas do Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson. A abertura ao público acontece às 13h desta quinta-feira, com shows a partir das 13h30.

Belo Horizonte

A quarta edição da Virada da Liberdade traz como tema "Fé no Amanhã" e conta com palco cenográfico a céu aberto emoldurando o Palácio da Liberdade.

O evento inclui espetáculo com drones, queima de fogos e homenagem ao cantor Lô Borges, falecido em novembro aos 73 anos.

A programação valoriza artistas mineiros como Biquíni, Lagum, Aline Calixto, Juarez Moreira e Pé de Sonho, com apresentações gratuitas para todas as idades.

Porto Alegre

A capital gaúcha organizou a virada com programação gratuita no Parque Harmonia e na Orla do Guaíba, com DJs e bandas locais.

Além do show de fogos de artifício, as atrações incluem Renato Borghetti, Di Ferrero, Seguidor F, Escola Imperadores do Samba, Samba 90 Graus e Pagode do Dorinho.

O evento terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da prefeitura no YouTube.

Florianópolis

A cidade terá a tradicional cascata de luzes na Ponte Hercílio Luz, que atrai milhares de turistas e moradores anualmente.

O espetáculo se somará à queima de fogos ampliada ao longo da baía que conecta o continente à ilha. O show de luzes nas nove balsas espalhadas pela orla deve durar até 15 minutos.

Dilsinho é atração confirmada do Réveillon 2026 na Beira-Mar Continental, com outros artistas locais. No palco na Beira-Mar Norte, o grupo Raça Negra será a atração principal da noite.

Brasília

A capital federal oferece programação em dois pontos principais: Esplanada dos Ministérios e Praça dos Orixás, na orla sul do lago Paranoá. O transporte público (ônibus e metrô) será gratuito a partir das 18h desta quarta-feira até o fim de quinta-feira.

Na Esplanada dos Ministérios, a partir das 18h, sobem ao palco Samuel Rocha, Israel e Rodolffo, Carlinhos Brown e Lauana Prado, que fará a contagem regressiva. A queima de fogos terá 12 minutos de duração. No dia 1º de janeiro, apresentam-se Adriana Samartine, Pedro Paulo & Matheus e Belluco, Murilo Huff, Ana Castela e Calcinha Preta.

A Praça dos Orixás tem programação desde terça-feira focada em diversidade cultural e rituais religiosos, com shows de Dhi Ribeiro e grupos de samba de roda.

Nesta quarta-feira, a programação segue com Sambrasília, Uel, Rituais Afro-Brasileiros, Makumbá com Kika Ribeiro, Asé Dudu e Grupo Cultural Obará. O espetáculo pirotécnico deve durar oito minutos.

Belém

O Vira Pará abre os portões do estacionamento do Estádio Mangueirão a partir das 20h deste 31 de dezembro.

As atrações são as paraenses Joelma e Gaby Amarantos, além de Nattan, Natanzinho Lima, Carol Lyne e a aparelhagem Carabao. Joelma fará a contagem para a virada do ano.

Manaus

O Réveillon Manaus 2026 tem estrutura montada no complexo turístico Ponta Negra, na zona oeste.

A Praia de Ponta Negra está interditada para banho desde as 14h de terça-feira como medida preventiva durante grandes eventos.

Para ampliar o acesso, a prefeitura montou palcos no Parque Amazonino Mendes e no bairro Educandos.

As atrações nacionais são a dupla Bruno & Marrone e a cantora Klessinha. A prefeitura contratou mais de 100 artistas locais para fortalecer a economia criativa e ampliar oportunidades no setor cultural amazonense.

Salvador

O Festival Virada Salvador celebra o réveillon em cinco dias, de sábado (27) até quinta-feira (31), com dois palcos na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio.

A entrada é gratuita e há transmissão ao vivo pelo canal oficial da prefeitura no YouTube.

O ápice das comemorações terá shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Manu Bahtidão, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.

A cidade terá queima de fogos em mais de 20 pontos, incluindo Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio, Itapuã e diversas ilhas.

Recife

A Virada Recife 2026 transforma a Praia do Pina em palco com shows de artistas nacionais e locais por três dias.

No último dia do ano, as apresentações começam às 19h com Matheus & Kauan, Alceu Valença, Lipe Lucena e Matheus Moraes. Wesley Safadão comanda a contagem regressiva.

Fortaleza

A virada retorna ao Aterro da Praia de Iracema com três palcos, dois dias de festa e mais de 20 artistas.

A abertura das comemorações dos 300 anos da cidade acontece no dia 31 com apresentações de Seu Jorge (na virada), Claudia Leitte, Matuê, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso e Taty Girl.

A prefeitura também montou palcos descentralizados em outros bairros.

João Pessoa

O show principal na altura do Busto de Tamandaré terá a banda mineira Jota Quest e artistas da região como Pimenta Nativa, Mano Walter, Juzé e Pagode do Meu Agrado.

A expectativa é reunir mais de meio milhão de pessoas. O evento contará com oito minutos de queima de fogos com uma tonelada de fogos sem estampido, respeitando lei que estabelece cuidado com pets, crianças, idosos e pessoas com sensibilidade a ruídos.

São Luís

A programação musical gratuita na beira-mar inicia às 17h desta quarta-feira. Às 21h, Xand Avião apresenta repertório de forró.

A partir das 23h30, Avine Vinny comanda o palco nos minutos que antecedem a virada.

Após a chegada de 2026 e o espetáculo de fogos, a programação continua à 1h30 com Jhonny Boy e encerra às 3h30 com Rey Vaqueiro.

Transporte e Segurança

Quase todas as capitais terão esquema especial de metrô e ônibus, algumas com tarifa zero, a partir da tarde desta quarta-feira.

Estão previstos pontos de revista nos principais acessos das festas com aglomerações, com uso de detectores de metal e câmeras de reconhecimento facial.