10 episódios de Ano Novo da TV para assistir no fim do ano

O Ano Novo é um tema recorrente em séries de TV, usado para marcar recomeços, viradas de ciclo e momentos decisivos dos personagens. De comédias a dramas, diversos episódios se passam na noite de 31 de dezembro ou usam a data como pano de fundo para mudanças importantes na trama.

Para quem quer entrar no clima de fim de ano sem começar uma série do zero, essas produções funcionam como boas opções rápidas e simbólicas. São histórias independentes ou facilmente compreensíveis, ideais para assistir entre a ceia e a virada do calendário.

A lista abaixo reúne episódios clássicos e populares para assistir no fim do ano.

Episódios de Ano Novo mais populares da televisão

1. Friends – “The One with the Monkey” (Temporada 1)

Rachel Green enfrenta frustrações amorosas na véspera de Ano Novo. Ross Geller apresenta seu macaco Marcel ao grupo. Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani e Phoebe Buffay tentam cumprir um acordo. A virada expõe expectativas afetivas.

2. Friends – “The One with the Routine” (Temporada 6)

Ross e Monica Geller recriam uma coreografia de infância em um especial televisivo de Ano Novo. Joey Tribbiani lida com questões profissionais. O episódio conecta memórias pessoais e exposição pública. A virada serve como pano de fundo.

3. How I Met Your Mother – “The Limo” (Temporada 1)

Ted Mosby aluga uma limusine para circular por festas de Ano Novo. Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Barney Stinson e Robin Scherbatsky enfrentam imprevistos. O episódio discute expectativas criadas para a virada.

4. Modern Family – “New Year’s Eve” (Temporada 4)

Jay Pritchett organiza uma viagem para comemorar o Ano Novo. Claire e Phil Dunphy buscam um momento romântico. Mitchell Pritchett e Cameron Tucker lidam com frustrações. A virada revela conflitos familiares.

5. The Office – “Ultimatum” (Temporada 7)

Michael Scott enfrenta incertezas pessoais após o Ano Novo. Funcionários da Dunder Mifflin fazem resoluções. Jim Halpert e Pam Beesly refletem sobre mudanças. A data simboliza transições profissionais.

6. Grey’s Anatomy – “Holidaze” (Temporada 6)

Meredith Grey e os médicos do hospital atravessam o período festivo. A trama inclui o Ano Novo. Miranda Bailey enfrenta questões familiares. A virada reforça temas de perda e recomeço.

7. Gossip Girl – “The End of the Affair?” (Temporada 5)

Blair Waldorf e Chuck Bass lidam com consequências de decisões na virada. Dan Humphrey tenta apoiar Blair em segredo. O episódio marca mudanças importantes nos relacionamentos.

8. 30 Rock – “Klaus and Greta” (Temporada 5)

Liz Lemon tenta organizar uma festa de Ano Novo. Jack Donaghy enfrenta dilemas profissionais. Jenna Maroney e Tracy Jordan lidam com situações caóticas. A virada intensifica conflitos pessoais.

9. Mad Men – “The Doorway” (Temporada 6)

Don Draper inicia um novo ano em meio a reflexões pessoais. Peggy Olson e outros personagens enfrentam mudanças internas. A virada simboliza desgaste e reinvenção. O tom é introspectivo.

10. The Newsroom – “I’ll Try to Fix You” (Temporada 1)

Will McAvoy passa a noite de Ano Novo lidando com dilemas profissionais. A equipe do telejornal enfrenta conflitos éticos. Relações pessoais se intensificam. A virada amplia as tensões.