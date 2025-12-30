Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Ana Castela, João Gomes e Belo: veja as atrações do Réveillon na Paulista

Programação começa na tarde de quarta-feira, 31, e segue até a madrugada, com 14 horas de apresentações gratuitas

Cantora é uma das principais atrações da virada na Avenida Paulista, que terá shows gratuitos e a maior queima de fogos já realizada na capital (Reprodução/Redes Sociais)

Cantora é uma das principais atrações da virada na Avenida Paulista, que terá shows gratuitos e a maior queima de fogos já realizada na capital (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14h22.

Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 14h27.

Ana Castela, João Gomes, Belo e outros grandes nomes comandam o Réveillon na Avenida Paulista, que começa na noite de quarta-feira, 31, e segue até a madrugada de quinta-feira, 1º, com uma programação gratuita que promete movimentar a virada do ano em São Paulo.

Com 14 horas de shows, o evento reúne alguns dos principais artistas brasileiros. A festa começa às 13h30, após a abertura da Paulista ao público, e inclui uma queima de fogos silenciosa de 15 minutos, anunciada como a maior já realizada na capital.

Confira a programação

  • 13h30 - Colo de Deus
  • 14h - Frei Gilson
  • 15h30 - Padre Marcelo Rossi
  • 17h20 João Gomes
  • 18h40 - Belo
  • 20h - Maiara e Maraísa
  • 21h30 - Ana Castela
  • 23h20 - Simone Mendes (intervalo para os 15 minutos da queima de fogos)
  • 1h40 às 2h40 - Latino
Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no Brasil

Dicas para os visitantes

A recomendação é evitar bolsas grandes, optar por itens essenciais, combinar pontos de encontro e conferir os horários dos shows com antecedência.

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro; capacete; guarda chuva; caixa de som; sprays em geral; skates, patinetes e afins; cooler e caixas de isopor; bicicletas e similares; fogos de artifício, explosivos e inflamáveis; armas de fogo ou armas brancas, e bastão de selfie não serão permitidos.

Área de acessibilidade

Durante a festa, o palco principal da Avenida Paulista contará com uma área reservada para pessoas com deficiência. Ao longo de toda a programação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) também promoverá atendimentos e ações de proteção, incluindo a aplicação do protocolo Não Se Cale, acolhimento a mulheres em situação de violência e a atuação do Procon Paulistano.

A Boiadeira já acertou. E você?

Fechamento de ruas

A Avenida Paulista, a Alameda Santos e a Alameda São Carlos do Pinhal terão fechamento total para garantir a segurança, a fluidez do público e a operação do evento. Os bloqueios começam à 0h do dia 31 e seguem até as primeiras horas de 2 de janeiro. O acesso aos shows poderá ser feito por todas essas vias.

As unidades hospitalares do entorno contarão com esquema especial, com faixas acessíveis e reversíveis para facilitar o deslocamento de ambulâncias e o atendimento aos usuários, em ação integrada da CET, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.

Acompanhe tudo sobre:ano-novoShows-de-músicaSão Paulo capitalPrefeituras

Mais de Pop

Mensagens de Ano-Novo para enviar no WhatsApp

Stranger Things: assista ao trailer do episódio final

Coogler conta como seria 'Pantera Negra 2' antes da morte de Boseman

Marvel divulga teaser de 'Vingadores: Doutor Destino'

Mais na Exame

Mundo

Ladrões usam furadeira e roubam 30 milhões de euros em banco da Alemanha

ESG

MOL Impacto atinge R$ 90 milhões em doações para ONGs em 18 anos

Negócios

Bilionário aos 27, ele está mexendo com os pilares de Wall Street com uma ideia diferente

Future of Money

O que vai acontecer com o Drex em 2026? Mudanças abrem nova fase do projeto