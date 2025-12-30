Ana Castela, João Gomes e Belo: veja as atrações do Réveillon na Paulista

Ana Castela, João Gomes, Belo e outros grandes nomes comandam o Réveillon na Avenida Paulista, que começa na noite de quarta-feira, 31, e segue até a madrugada de quinta-feira, 1º, com uma programação gratuita que promete movimentar a virada do ano em São Paulo.

Com 14 horas de shows, o evento reúne alguns dos principais artistas brasileiros. A festa começa às 13h30, após a abertura da Paulista ao público, e inclui uma queima de fogos silenciosa de 15 minutos, anunciada como a maior já realizada na capital.

Confira a programação

13h30 - Colo de Deus

14h - Frei Gilson

15h30 - Padre Marcelo Rossi

17h20 João Gomes

18h40 - Belo

20h - Maiara e Maraísa

21h30 - Ana Castela

23h20 - Simone Mendes (intervalo para os 15 minutos da queima de fogos)

1h40 às 2h40 - Latino

Dicas para os visitantes

A recomendação é evitar bolsas grandes, optar por itens essenciais, combinar pontos de encontro e conferir os horários dos shows com antecedência.

Objetos cortantes, pontiagudos ou de vidro; capacete; guarda chuva; caixa de som; sprays em geral; skates, patinetes e afins; cooler e caixas de isopor; bicicletas e similares; fogos de artifício, explosivos e inflamáveis; armas de fogo ou armas brancas, e bastão de selfie não serão permitidos.

Área de acessibilidade

Durante a festa, o palco principal da Avenida Paulista contará com uma área reservada para pessoas com deficiência. Ao longo de toda a programação, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) também promoverá atendimentos e ações de proteção, incluindo a aplicação do protocolo Não Se Cale, acolhimento a mulheres em situação de violência e a atuação do Procon Paulistano.

Fechamento de ruas

A Avenida Paulista, a Alameda Santos e a Alameda São Carlos do Pinhal terão fechamento total para garantir a segurança, a fluidez do público e a operação do evento. Os bloqueios começam à 0h do dia 31 e seguem até as primeiras horas de 2 de janeiro. O acesso aos shows poderá ser feito por todas essas vias.

As unidades hospitalares do entorno contarão com esquema especial, com faixas acessíveis e reversíveis para facilitar o deslocamento de ambulâncias e o atendimento aos usuários, em ação integrada da CET, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.