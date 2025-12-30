Mensagens de Ano-Novo para enviar no WhatsApp

Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h54.
Em datas simbólicas, como o Ano-Novo, comemorado no dia 31 de dezembro, pequenas mensagens ganham um peso especial. Elas funcionam como um lembrete de que, mesmo do outro lado da tela, as pessoas são especiais. A escolha das palavras certas facilita a transmissão dos sentimentos genuínos e a reforçar vínculos, mesmo à distância, no início de um novo ciclo.
Seja para amigos próximos, familiares ou colegas de trabalho, palavras bem escolhidas ajudam a expressar desejos de esperança, saúde e novos caminhos.
Que o novo ano traga mais leveza aos dias, saúde para seguir em frente e motivos sinceros para sorrir. Feliz Ano-Novo.
Que 2026 seja um ano de recomeços, aprendizados e conquistas, com paz para o coração e clareza para as escolhas.
Um novo ano começa agora. Que não falte coragem para mudar, paciência para esperar e sabedoria para aproveitar cada etapa.
Que os próximos meses sejam guiados por boas notícias, encontros felizes e sonhos que saiam do papel.
Desejo um Ano-Novo com mais equilíbrio, menos pressa e tempo de qualidade para o que realmente importa.
Que a esperança se renove, os planos ganhem forma e a vida surpreenda positivamente ao longo do ano.
Que cada dia do novo ano seja uma chance de fazer diferente, aprender mais e viver com mais sentido.
Um brinde às oportunidades que chegam, aos desafios que ensinam e às vitórias que ainda estão por vir. Feliz Ano-Novo.
Que o novo ano traga serenidade para enfrentar dificuldades e entusiasmo para celebrar as pequenas conquistas.
Que 2026 seja generoso, com saúde, trabalho, afeto e momentos que mereçam ser lembrados.