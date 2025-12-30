Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Mensagens de Ano-Novo para enviar no WhatsApp

Seleção reúne mensagens simples e inspiradoras para disparar para os contatos favoritos do aplicativo de conversa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13h54.

Em datas simbólicas, como o Ano-Novo, comemorado no dia 31 de dezembro, pequenas mensagens ganham um peso especial. Elas funcionam como um lembrete de que, mesmo do outro lado da tela, as pessoas são especiais. A escolha das palavras certas facilita a transmissão dos sentimentos genuínos e a reforçar vínculos, mesmo à distância, no início de um novo ciclo.

Seja para amigos próximos, familiares ou colegas de trabalho, palavras bem escolhidas ajudam a expressar desejos de esperança, saúde e novos caminhos.

Veja abaixo 10 frases para disparar para amigos e familiares pelo WhatsApp em 2026:

  • Que o novo ano traga mais leveza aos dias, saúde para seguir em frente e motivos sinceros para sorrir. Feliz Ano-Novo.

  • Que 2026 seja um ano de recomeços, aprendizados e conquistas, com paz para o coração e clareza para as escolhas.

  • Um novo ano começa agora. Que não falte coragem para mudar, paciência para esperar e sabedoria para aproveitar cada etapa.

  • Que os próximos meses sejam guiados por boas notícias, encontros felizes e sonhos que saiam do papel.

  • Desejo um Ano-Novo com mais equilíbrio, menos pressa e tempo de qualidade para o que realmente importa.

  • Que a esperança se renove, os planos ganhem forma e a vida surpreenda positivamente ao longo do ano.

  • Que cada dia do novo ano seja uma chance de fazer diferente, aprender mais e viver com mais sentido.

  • Um brinde às oportunidades que chegam, aos desafios que ensinam e às vitórias que ainda estão por vir. Feliz Ano-Novo.

  • Que o novo ano traga serenidade para enfrentar dificuldades e entusiasmo para celebrar as pequenas conquistas.

  • Que 2026 seja generoso, com saúde, trabalho, afeto e momentos que mereçam ser lembrados.

Acompanhe tudo sobre:ano-novoWhatsApp

Mais de Pop

Stranger Things: assista ao trailer do episódio final

Coogler conta como seria 'Pantera Negra 2' antes da morte de Boseman

Marvel divulga teaser de 'Vingadores: Doutor Destino'

Final de 'Stranger Things' vai lotar mais de 3 mil cinemas nos EUA

Mais na Exame

Mercados

Vendas da Tesla devem cair 15% no último trimestre de 2025, estimam analistas

Negócios

Quatro dicas para o MEI começar 2026 sem surpresas

Pop

Stranger Things: assista ao trailer do episódio final

Brasil

IPVA 2026: confira o calendário de vencimento de cada estado do Brasil