Já é 2026? Saiba quais países já comemoram o Réveillon ao redor do mundo

Em Kiritimati, região do país insular Kiribati, no Pacífico, as celebrações já anunciam a chegada de 2026. Por conta do fuso horário a mais de meio dia à frente da hora no Meridiano de Greenwich, a ilha e outros territórios na região já estão no novo ano.

Os quase 7 mil habitantes de Kiritimati chegaram a 1º de janeiro quando os relógios no Brasil marcavam cerca de 7h de 31 de dezembro, no horário de Brasília.

Outros territórios na Oceania já disseram "tchau" para 2025. Saiba quais são os primeiros países e regiões a receber o ano novo:

Nova Zelândia

Depois da celebração em Kiribati, foi a vez da Nova Zelândia. O ano novo chegou primeiro nas Ilhas Chatham, na costa leste do país, às 7h15. Pouco tempo depois, às 8h, a maioria do país já celebrava a chegada de 2026.

Tokelau, Samoa e Tonga

As ilhas do Pacífico também estão entre as primeiras a receber o novo ano, próximo das 8h, no horário de Brasília. Às 9h, foi a vez de Fiji, arquipélago ao leste da Rússia.

Algumas regiões da Antártica também já celebram o Réveillon.

Austrália

Boa parte do país já celebra o ano de 2026: em Camberra, capital australiana, os relógios já passam da meia-noite, embora algumas cidades como Adelaide e Perth ainda estejam horas para trás. Melbourne e Sydney também celebraram por volta das 10h.

O Réveillon por lá contou com fogos de artifício na Ponte da Baía da Sydney, além de celebrações na Ópera da cidade.

Quais os próximos países a celebrar 2026?

O Réveillon chega ao Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Timor-Leste e Palau, além de parte da Rússia e da Indonésia, às 12h.

Às 13h é a vez de China, Filipinas, Malásia, Taiwan, Brunei, Hong Kong, Singapura, Macau, além de partes da Mongólia, Indonésia e Rússia.

Uma hora depois, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, o restante da Indonésia, além de mais regiões da Mongólia e Rússia.

Às 15h chegam Bangladesh, partes do Cazaquistão, Quirguistão, Butão e regiões da Rússia.

Perto das 16h, é a vez de Paquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Maldivas, Tajiquistão, além de mais partes do Cazaquistão e da Rússia. Às 17h celebram Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Armênia, Omã, Geórgia, Maurício e Seicheles.

Quando o Brasil chegar às 18h, o Réveillon chega a Moscou, Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Etiópia, Somália, Quênia e outros 17 países. Às 19h é a vez de Grécia, Egito, Líbano, Ruanda, Romênia e outros 26 locais entre Europa, África e Ásia. Às 20h celebram Alemanha, Nigéria, Argélia, Itália, Bélgica, Marrocos, Albânia, França e outros 38 países.

Às 21h chegam ao novo ano Reino Unido, Portugal, Islândia, Burkina Faso, Senegal, Gana, Serra Leoa e outros 18 locais. Às 22h é a vez de Cabo Verde, Açores e parte da Groenlândia. Às 23h celebram a maior parte da Groenlândia, Pernambuco, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul.

À meia-noite (horário de Brasília) chegam Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname e Ilhas Malvinas.

À 1h é a vez de partes do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e outros 23 locais.

Às 2h celebram a Costa Leste dos EUA (Nova York, Washington), Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre, Panamá, parte do México, Haiti, Bahamas e Jamaica.

Às 3h chegam ao novo ano a região central dos EUA (Chicago), grande parte do México, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador e Guatemala.

Às 4h é a vez da região das montanhas nos EUA (Denver, Phoenix) e partes do Canadá e México. Às 5h celebram a Costa Oeste dos EUA (Los Angeles, São Francisco), Colúmbia Britânica no Canadá, Baixa Califórnia e Ilhas Pitcairn.

Às 6h chegam Alasca e regiões da Polinésia Francesa. Havaí, Taiti e Ilhas Cook, às 7h. Às 8h celebram Samoa Americana, partes das ilhas menores dos EUA e Niue.

Qual o último país a ter Réveillon?

Às 9h, por fim, chegam as últimas regiões: ilhas menores periféricas dos EUA, incluindo a Ilha Baker e a Ilha Howland.