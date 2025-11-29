Vale viajar no Ano Novo? As cidades mais baratas e mais caras do Brasil

Faltando pouco mais de um mês para o Réveillon de 2026, a EXAME Casual comparou passagens aéreas dos destinos litorâneos mais procurados do Brasil para você decidir onde vai passar o Ano Novo.

Para avaliar os destinos e valores, foi feita uma busca no Google Flights, que compara as ofertas de diferentes companhias aéreas. Foram analisadas médias dos preços de passagens de ida e volta para viagens de 30 de dezembro (terça-feira) a 3 de janeiro (domingo), com origem em São Paulo.

Confira as 3 cidades mais baratas:

1. Rio de Janeiro (RJ) — R$ 500 a R$ 900

Copacabana, milhões de pessoas na areia, shows gratuitos e o Réveillon mais famoso do Brasil. Voos diretos de 1h saindo de São Paulo, com alta concorrência entre companhias aéreas.

2. Florianópolis (SC) — R$ 1.700 a R$ 2.000

Com 42 praias para todos os gostos, da badalada Jurerê Internacional à deserta Lagoinha do Leste, Florianópolis tem voos diretos de 1h20. A ilha fica congestionada no Ano Novo, mas ainda vale a pena.

3. Recife (PE) — R$ 1.900 a R$ 2.300

Recife é a porta de entrada para Porto de Galinhas, Carneiros e até Fernando de Noronha. Os voos diretos são de 3h e o aeroporto está a 18km do centro. O Nordeste mais acessível para o Réveillon.

Confira as 3 cidades mais caras:

1. Salvador (BA) — R$ 2.200 a R$ 2.500

A capital da Bahia é o ponto de partida para o Morro de São Paulo e a Praia do Forte, o que explica a demanda por um dos destinos mais desejados.

2. Porto Seguro (BA) — R$ 2.700 a R$ 3.200

Base para Trancoso, Arraial d'Ajuda e Caraíva. A maioria dos voos tem escala, o que aumenta preço e tempo de viagem. O transfer para Trancoso demora mais 1h30.

3. Jericoacoara (CE) — R$ 3.600 a R$ 4.000

Um dos destinos paradisíacos e mais procurados do Brasil tem seu preço. Como não tem aeroporto, você precisa voar até Fortaleza e pegar mais cinco horas de transfer (ou outro voo), o que encarece as passagens.

Como encontrar passagens mais baratas

O Google Flights e outras ferramentas de busca são essenciais para comparar os preços. Se você ainda não escolheu o destino, a dica é usar a função "explorar destinos", na qual você vê um mapa com vários lugares e preços lado a lado, facilitando a decisão.

E sempre pesquise em modo anônimo: sites de passagens rastreiam suas buscas e podem aumentar os preços a cada consulta.

Voos diretos são mais caros, mas economizam tempo precioso de férias. Comprar passagens na madrugada também pode ajudar a encontrar as melhores ofertas.

Cuidado com as tarifas promocionais, elas geralmente incluem apenas bagagem de mão (10kg). E, quanto antes você comprar, melhor. Os preços sobem conforme a data se aproxima.