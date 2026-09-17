Bitcoin tenta recuperação após Fed elevar os juros dos EUA

O bitcoin opera em leve alta nesta quinta-feira, 17, depois do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) elevar os juros dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2023.

A decisão era amplamente esperada, mas o mercado acompanhou atentamente as sinalizações posteriores. As projeções oficiais dos membros do comitê indicaram que o Federal Reserve (Fed) antevê mais uma elevação de juros em 2026, porém não há indício de expectativa de novos aumentos em 2027.

"Isso seria uma visão mais dovish [postura que prioriza o crescimento econômico ao manter ou reduzir juros] do que o precificado pelo mercado até então, com apostas majoritárias em mais duas altas no ano que vem", disse Paula Zogbi, estrategista-chefe da fintech Nomad.

Às 9h57 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 76.723.

Apesar das projeções do chamado "dot plot" mostrarem um cenário mais favorável para ativos de risco, o presidente do Fed, Kevin Warsh, reforçou que os riscos para a inflação dos EUA seguem altistas e que o compromisso da autoridade monetária é de levar o indicador de volta aos 2%. Para Warsh, a inflação está alta demais, e há tempo demais.

Impacto no bitcoin

Pedro Fontes, analista de Research da corretora Mercado Bitcoin, lembra que logo após o Fed confirmar a alta de juros e Warsh falar ao mercado, o bitcoin chegou a ameaçar a perda dos US$ 75 mil, mas rapidamente atraiu compradores e o preço retornou aos US$ 76 mil.

"A defesa dos US$ 75 mil reduz, por enquanto, o risco de uma correção até a média móvel de 200 dias, próxima dos US$ 70 mil", afirma Fontes, usando análise gráfica. Na opinião do analista do MB, a principal mensagem é de resiliência.

Gráfico do bitcoin em 17/09/2026

Já Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, diz que o mercado parece já ter incorporado uma parte importante das expectativas de juros mais altos, o que ajuda a explicar a reação relativamente contida do bitcoin após a decisão.

"Agora, o mercado pode precisar de um novo catalisador para definir a próxima direção do bitcoin. Indicadores econômicos que mostrem uma desaceleração da inflação ou uma melhora das condições econômicas sem aumentar a pressão sobre os preços poderiam ajudar a mudar as expectativas em relação aos juros", avalia.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 295,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo de saída de capital nesse tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 144,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 224,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 63 para os 65 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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