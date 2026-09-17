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Bitcoin tenta recuperação após Fed elevar os juros dos EUA

Projeções do Fed não incluem novos aumentos das taxas no ano que vem, algo que foi considerado "dovish" pelos analistas

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10h13.

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O bitcoin opera em leve alta nesta quinta-feira, 17, depois do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) elevar os juros dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2023.

A decisão era amplamente esperada, mas o mercado acompanhou atentamente as sinalizações posteriores. As projeções oficiais dos membros do comitê indicaram que o Federal Reserve (Fed) antevê mais uma elevação de juros em 2026, porém não há indício de expectativa de novos aumentos em 2027.

"Isso seria uma visão mais dovish [postura que prioriza o crescimento econômico ao manter ou reduzir juros] do que o precificado pelo mercado até então, com apostas majoritárias em mais duas altas no ano que vem", disse Paula Zogbi, estrategista-chefe da fintech Nomad.

Às 9h57 (horário de Brasília) o bitcoin subia 1,1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 76.723.

Apesar das projeções do chamado "dot plot" mostrarem um cenário mais favorável para ativos de risco, o presidente do Fed, Kevin Warsh, reforçou que os riscos para a inflação dos EUA seguem altistas e que o compromisso da autoridade monetária é de levar o indicador de volta aos 2%. Para Warsh, a inflação está alta demais, e há tempo demais.

Impacto no bitcoin

Pedro Fontes, analista de Research da corretora Mercado Bitcoin, lembra que logo após o Fed confirmar a alta de juros e Warsh falar ao mercado, o bitcoin chegou a ameaçar a perda dos US$ 75 mil, mas rapidamente atraiu compradores e o preço retornou aos US$ 76 mil.

"A defesa dos US$ 75 mil reduz, por enquanto, o risco de uma correção até a média móvel de 200 dias, próxima dos US$ 70 mil", afirma Fontes, usando análise gráfica. Na opinião do analista do MB, a principal mensagem é de resiliência.

Gráfico do bitcoin em 17/09/2026

Gráfico do bitcoin em 17/09/2026

Já Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, diz que o mercado parece já ter incorporado uma parte importante das expectativas de juros mais altos, o que ajuda a explicar a reação relativamente contida do bitcoin após a decisão.

"Agora, o mercado pode precisar de um novo catalisador para definir a próxima direção do bitcoin. Indicadores econômicos que mostrem uma desaceleração da inflação ou uma melhora das condições econômicas sem aumentar a pressão sobre os preços poderiam ajudar a mudar as expectativas em relação aos juros", avalia.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 295,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo de saída de capital nesse tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 144,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 224,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 63 para os 65 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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