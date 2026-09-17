GoodStorage chega ao Itaim Bibi com unidade de self storage

Sete em cada dez imóveis lançados em São Paulo em junho de 2026 tinham entre 30 m² e 45 m², segundo dados do Secovi-SP. Essa faixa também respondeu por 64% das unidades vendidas no período.

No Itaim Bibi, o movimento do mercado imobiliário se combina ao preço elevado dos imóveis. Em dezembro de 2025, o valor médio de venda chegou a R$ 19.468 por m², o maior entre os bairros paulistanos listados pelo Índice FipeZAP.

É nesse cenário que a GoodStorage abriu, em agosto, uma unidade na Rua Tabapuã, próxima à Faria Lima. O prédio tem 4.952 metros quadrados de área construída e oferece boxes de aproximadamente 1 m² a 60 m².

A proposta é atender moradores e empresas que precisam de espaço adicional sem assumir a locação de um imóvel maior. Antes associado principalmente a mudanças e reformas, o self storage também passou a fazer parte da rotina de quem vive em apartamentos compactos ou quer reorganizar a casa sem se desfazer de seus pertences.

A empresa espera receber sobretudo moradores de um raio de aproximadamente um quilômetro da unidade. O público inclui pessoas que trocaram imóveis maiores por apartamentos próximos ao trabalho e famílias que buscam liberar um cômodo da casa, por exemplo.

“O Itaim Bibi é um dos bairros mais relevantes de São Paulo em termos de atividade econômica e densidade empresarial, o que torna a demanda por espaço uma questão crítica para empresas e pessoas”, afirma Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage. “Essa unidade traduz bem o nosso modelo, ao combinar localização estratégica, flexibilidade de uso e infraestrutura preparada para uma operação logística eficiente dentro da cidade.”

Armazenagem mais perto de casa

Quando a GoodStorage foi fundada, em 2013, o self storage ainda era associado principalmente a situações pontuais, como mudanças e reformas. Esses usos continuam presentes, ao lado de momentos como casamentos, divórcios, períodos no exterior ou reorganizações familiares. Parte dos clientes, porém, passou a incorporar os boxes à rotina.

Segundo Cordeiro, o tempo médio de permanência na empresa é de 18 meses, e cerca de um terço dos clientes mantém o espaço por mais de dois anos. O dado indica que a locação deixou de responder apenas a necessidades temporárias.

“Acho que isso vem do entendimento sobre o benefício de contratar uma área com segurança, bem localizada e em um contrato mensal”, diz o executivo.

No Itaim Bibi, a presença de apartamentos compactos e o preço elevado dos imóveis reforçam essa lógica. Um box pode receber itens que não precisam estar disponíveis diariamente, como malas, documentos, equipamentos esportivos, móveis e objetos de uso sazonal. Com isso, um cômodo ou parte da residência pode ganhar outra função, como escritório, quarto ou área de convivência.

A localização é central nesse modelo. Diferentemente de estruturas instaladas nas margens da cidade, o self storage de bairro precisa estar próximo da residência ou no trajeto até o trabalho para que o acesso seja prático.

Foi com essa estratégia que a GoodStorage expandiu sua presença por bairros como Pinheiros, Moema e Jardins. A operação no Itaim Bibi amplia a cobertura em uma região que concentra moradias, escritórios, restaurantes, hospitais e comércio.

Contrato mensal e acesso independente

A unidade reúne infraestrutura para facilitar a movimentação dos itens. O prédio conta com doca para carga e descarga com acesso para caminhões, três elevadores de alta capacidade, estacionamento, recepção, Wi-Fi nas áreas comuns e sistemas de segurança com monitoramento 24 horas.

A contratação é feita online e não exige fiador. O contrato é mensal e pode ser cancelado dentro do próprio período. Após o cadastro, o cliente recebe um acesso individual para entrar na unidade e chegar ao box com autonomia. O espaço é de uso exclusivo do locatário, que também escolhe a forma de fechamento.

A variedade de tamanhos permite atender tanto pessoas físicas quanto pequenos negócios da região. Empresas podem usar os boxes para armazenar estoques, documentos, materiais de trabalho ou equipamentos, sem assumir uma estrutura maior ou um contrato mais longo do que o necessário.

A área contratada também pode ser ampliada ou reduzida conforme a demanda, acompanhando mudanças na rotina pessoal ou na operação da empresa.

Uma rede voltada à cidade

A unidade do Itaim Bibi integra uma rede de mais de 50 endereços da GoodStorage na capital. Ao todo, a companhia opera mais de 70 ativos, entre unidades de self storage, espaços flexíveis e galpões urbanos, distribuídos em aproximadamente 500 mil metros quadrados.

Cada formato atende a uma escala diferente. Enquanto o self storage está mais ligado às necessidades de moradores e pequenos negócios, os espaços flexíveis e galpões urbanos recebem operações maiores. Em comum, os empreendimentos buscam aproximar a armazenagem do destino final.

Essa proximidade ganhou importância com o avanço do comércio eletrônico e das entregas rápidas. Quando produtos e equipamentos estão dentro da cidade, as empresas podem percorrer distâncias menores e organizar rotas mais eficientes. Para os moradores, a mesma lógica transforma o box em uma área complementar acessível sem grandes deslocamentos.

O prédio do Itaim também adota padrões construtivos alinhados às diretrizes do Green Building Council Brasil, do qual a GoodStorage é membro. A estrutura inclui pisos de alta resistência, divisórias metálicas e sistemas técnicos distribuídos pelo empreendimento.

A expansão para o Itaim Bibi reforça a estratégia da GoodStorage de levar a armazenagem para regiões de alta densidade residencial e empresarial. Em bairros onde cada metro quadrado tem um custo elevado, o self storage passa a funcionar como uma extensão do espaço disponível, sem a necessidade de ampliar o imóvel.