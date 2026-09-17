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Governo Lula anuncia aumento de 15% no Bolsa Família; valor mínimo vai a R$ 691

Medida foi anunciada nesta quinta-feira, 17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/Youtube/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Reprodução/Youtube/Reprodução)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10h47.

Última atualização em 17 de setembro de 2026 às 10h59.

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O governo Lula anunciou nesta quinta-feira, 17, um reajuste do Bolsa Família de 15,04% nos valores pagos aos beneficiários do Bolsa Família, às vésperas da eleição. O valor mínimo do programa social, hoje de R$ 600, vai passar a R$ 691.

De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, trata-se de um reajuste para repor a inflação desde 2023, medido pelo INPC. O piso de R$ 600 havia sido instituído pelo governo Jair Bolsonaro, também às vésperas da eleição presidencial, em 2022.

"A lei do Bolsa Família nos concede a autorização para realizar a reposição inflacionária, a fim de garantir o poder de compra dos beneficiários do Bolsa Família. É importante que haja o reajuste pela inflação e apuramos que o INPC desde o início do programa (em 2023, quando o Auxílio Brasil voltou a se chamar Bolsa Família) até agosto é de 15,04%", disse Moretti.

O benefício médio pago no âmbito do programa, com o reajuste, passará de R$ 675 para R$ 777.

O impacto fiscal para este ano é de R$ 5,8 bilhões a partir de outubro e será de R$ 22 bilhões em 2027, ainda de acordo com o ministro do Planejamento. O governo vai enviar ao Congresso mudanças à Lei Orçamentária Anual (LOA) enviada ao Congresso em 31 de agosto.

Reportagem em atualização

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