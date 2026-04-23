'Ratatouille' da vida real: filme sobre chef que inspirou a animação é confirmado

Há quase duas décadas, "Ratatouille" estreava nos cinemas com um pano de fundo pouco convencional para uma animação sobre animais falantes. O longa da Pixar mergulhou no mundo da alta gastronomia parisiense, com referências da vida real, como o sistema de avaliação de restaurantes baseado em estrelas.

Outro exemplo de inspiração tirada das cozinhas francesas reais foi o personagem Auguste Gusteau, o chef fantasma mentor de Remi, baseado no famoso chef Bernard Loiseau, responsável pelo restaurante três estrelas Michelin La Côte d'Or.

A cinebiografia sobre o chef Gusteau da vida real

Loiseau terá um filme inteiro sobre sua história. Uma cinebiografia sobre o chef foi confirmada pela produtora francesa Chi-Fou-Mi Productions, de acordo com o The Hollywood Reporter.

O diretor Thomas Lilti já foi cotado para comandar o filme. "Desde o início da minha carreira, tenho buscado retratar o trabalho e contar as histórias de homens e mulheres que enfrentam sua vocação", disse Lilti ao THR.

“Com Bernard Loiseau, essa questão se torna ainda mais íntima, e é isso que me comove profundamente em sua história. Explorar sua vida significa falar sobre excelência, trabalho, dúvida, legitimidade e solidão. Significa tentar compreender o gênio — em todo o seu poder visionário, mas também em sua dimensão profundamente destrutiva.”

Quem foi Bernard Loiseau

O chef francês foi uma figura de destaque na gastronomia durante as décadas de 1980 e 1990. Seu restaurante La Côte d'Or era premiado com três estrelas Michelin e teve tanto sucesso que transformou a pequena vila de Saulieu em um destino de renome mundial para gourmets.

A vida de Loiseau, porém, terminou tragicamente por suicídio em 2003. Na época, houve muita especulação na mídia francesa sobre a causa da morte. Há suspeitas de que ele estava deprimido por conta de dívidas crescentes e até mesmo rumores, nunca comprovados, de que o Guia Michelin planejava remover uma das três estrelas de La Côte d'Or.

O chef foi citado como uma das principais inspirações para Gusteau em "Ratatouille". De fato, se os veículos franceses estiverem certos, há muita semelhança entre Loiseau e o chef da animação, que morre de desgosto após uma crítica mordaz do crítico gastronômico Anton Ego levar à perda de uma de suas estrelas.

Após a morte de Loiseau, o restaurante manteve as três estrelas Michelin por mais treze anos, apenas perdendo uma delas no Guia de 2016. Atualmente, o La Côte D'or ainda está na ativa, agora associado ao hotel Le Relais Bernard Loiseau, ambos administrados pela família do chef.

Os familiares estão apoiando a cinebiografia. “Estamos profundamente comovidos com a sensibilidade demonstrada por Thomas Lilti ao abordar a história de Bernard Loiseau”, disse Bérangère Loiseau, presidente do grupo que comanda o Le Relais Bernard Loiseau, ao THR.

“Assim como a medicina, a gastronomia é uma paixão que exige dedicação total ao serviço dos outros e à sua felicidade. A busca pela excelência é constante: cada gesto, cada detalhe importa. Era exatamente isso que impulsionava Bernard Loiseau — o amor pelos outros e pelo trabalho bem feito. Thomas Lilti compreende tudo isso com sincero respeito e profunda humanidade.”

A tendência dos filmes e séries sobre chefs

Atualmente, há diversos exemplos de projetos no cinema e na televisão protagonizados por chefs.

Um dos mais recentes é a nova cinebiografia "Tony", da A24, baseada na vida do chef e autor Anthony Bourdain. O longa já está em produção com Dominic Sessa, que será o protagonista, e Antonio Banderas, que interpretará um chef brasileiro mentor de Bourdain, no elenco.

"O filme não é apenas sobre culinária e técnicas de cozinha, é sobre a vida de Bourdain, sua identidade e seu jeito de ser", disse Banderas no Festival de Cinema de Torino.

Assim como Loiseau, Bourdain morreu em 2018 por suicídio, mas se manteve uma figura extremamente popular na gastronomia e no jornalismo de culinária.

O chef encabeçava também os programas televisivos "Sem Reservas", "Lugares Desconhecidos" e "Fazendo Escala", em que visitava diversas partes do mundo e mostrava a cultura, história e, sobretudo, culinária dos locais.

Outro exemplo recente da tendência é a série "The Bear", que acompanha o chef Carmy (Jeremy Allen White) após a morte de seu irmão. A série e sua abordagem realista das cozinhas profissionais é sucesso de público e de crítica, já tendo conquistado 17 Emmys ao longo de suas quatro temporadas.

Além disso, "The Bear" também lançou ao estrelato Ayo Edebiri, que interpreta Sydney, e Molly Gordon, que vive Claire. Neste ano, o final da trama está próximo. Em março, o portal Deadline afirmou que a quinta temporada da série será a última, com lançamento programado ainda para 2026.