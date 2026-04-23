'Ratatouille' da vida real: filme sobre chef que inspirou a animação é confirmado

Gusteau: o chef de 'Ratatouille' foi baseado em francês Bernard Loiseau (Disney/Pixar/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15h30.
Há quase duas décadas, "Ratatouille" estreava nos cinemas com um pano de fundo pouco convencional para uma animação sobre animais falantes. O longa da Pixar mergulhou no mundo da alta gastronomia parisiense, com referências da vida real, como o sistema de avaliação de restaurantes baseado em estrelas.
Outro exemplo de inspiração tirada das cozinhas francesas reais foi o personagem Auguste Gusteau, o chef fantasma mentor de Remi, baseado no famoso chef Bernard Loiseau, responsável pelo restaurante três estrelas Michelin La Côte d'Or.
Loiseau terá um filme inteiro sobre sua história. Uma cinebiografia sobre o chef foi confirmada pela produtora francesa Chi-Fou-Mi Productions, de acordo com o The Hollywood Reporter.
O diretor Thomas Lilti já foi cotado para comandar o filme. "Desde o início da minha carreira, tenho buscado retratar o trabalho e contar as histórias de homens e mulheres que enfrentam sua vocação", disse Lilti ao THR.
“Com Bernard Loiseau, essa questão se torna ainda mais íntima, e é isso que me comove profundamente em sua história. Explorar sua vida significa falar sobre excelência, trabalho, dúvida, legitimidade e solidão. Significa tentar compreender o gênio — em todo o seu poder visionário, mas também em sua dimensão profundamente destrutiva.”
O chef francês foi uma figura de destaque na gastronomia durante as décadas de 1980 e 1990. Seu restaurante La Côte d'Or era premiado com três estrelas Michelin e teve tanto sucesso que transformou a pequena vila de Saulieu em um destino de renome mundial para gourmets.
A vida de Loiseau, porém, terminou tragicamente por suicídio em 2003. Na época, houve muita especulação na mídia francesa sobre a causa da morte. Há suspeitas de que ele estava deprimido por conta de dívidas crescentes e até mesmo rumores, nunca comprovados, de que o Guia Michelin planejava remover uma das três estrelas de La Côte d'Or.
O chef foi citado como uma das principais inspirações para Gusteau em "Ratatouille". De fato, se os veículos franceses estiverem certos, há muita semelhança entre Loiseau e o chef da animação, que morre de desgosto após uma crítica mordaz do crítico gastronômico Anton Ego levar à perda de uma de suas estrelas.
Após a morte de Loiseau, o restaurante manteve as três estrelas Michelin por mais treze anos, apenas perdendo uma delas no Guia de 2016. Atualmente, o La Côte D'or ainda está na ativa, agora associado ao hotel Le Relais Bernard Loiseau, ambos administrados pela família do chef.
Os familiares estão apoiando a cinebiografia. “Estamos profundamente comovidos com a sensibilidade demonstrada por Thomas Lilti ao abordar a história de Bernard Loiseau”, disse Bérangère Loiseau, presidente do grupo que comanda o Le Relais Bernard Loiseau, ao THR.
“Assim como a medicina, a gastronomia é uma paixão que exige dedicação total ao serviço dos outros e à sua felicidade. A busca pela excelência é constante: cada gesto, cada detalhe importa. Era exatamente isso que impulsionava Bernard Loiseau — o amor pelos outros e pelo trabalho bem feito. Thomas Lilti compreende tudo isso com sincero respeito e profunda humanidade.”
Atualmente, há diversos exemplos de projetos no cinema e na televisão protagonizados por chefs.
Um dos mais recentes é a nova cinebiografia "Tony", da A24, baseada na vida do chef e autor Anthony Bourdain. O longa já está em produção com Dominic Sessa, que será o protagonista, e Antonio Banderas, que interpretará um chef brasileiro mentor de Bourdain, no elenco.
"O filme não é apenas sobre culinária e técnicas de cozinha, é sobre a vida de Bourdain, sua identidade e seu jeito de ser", disse Banderas no Festival de Cinema de Torino.
Assim como Loiseau, Bourdain morreu em 2018 por suicídio, mas se manteve uma figura extremamente popular na gastronomia e no jornalismo de culinária.
O chef encabeçava também os programas televisivos "Sem Reservas", "Lugares Desconhecidos" e "Fazendo Escala", em que visitava diversas partes do mundo e mostrava a cultura, história e, sobretudo, culinária dos locais.
Outro exemplo recente da tendência é a série "The Bear", que acompanha o chef Carmy (Jeremy Allen White) após a morte de seu irmão. A série e sua abordagem realista das cozinhas profissionais é sucesso de público e de crítica, já tendo conquistado 17 Emmys ao longo de suas quatro temporadas.
Além disso, "The Bear" também lançou ao estrelato Ayo Edebiri, que interpreta Sydney, e Molly Gordon, que vive Claire. Neste ano, o final da trama está próximo. Em março, o portal Deadline afirmou que a quinta temporada da série será a última, com lançamento programado ainda para 2026.