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Ideias de presentes para o Dia dos Namorados 2026

Na lista, presentes como joias da Pandora, caixa de chocolates da Mica e um bom champanhe para comemorar

Dia dos Namorados: itens atemporais para presentear e surpreender seu amor (Burak Karademir/Getty Images)

Dia dos Namorados: itens atemporais para presentear e surpreender seu amor (Burak Karademir/Getty Images)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17h08.

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Com a aproximação do Dia dos Namorados, selecionamos itens atemporais para presentear e surpreender seu amor — ou a você mesmo, por que não? Na lista, presentes como joias da Pandora, caixa de chocolates da Mica e um bom champanhe para comemorar. Confira.

  • 1/9 (Insider: tricô Future Knit, R$ 999 (masculino) R$ 899 (feminino), disponível em insiderstore.com.br)

  • 2/9 (Motorola: Moto Buds Loop Crystals by Swarovski, fone de ouvido sem fio nas cores Champagne e Ice Melt, R$ 719,10, disponível em motorola.com.br)

  • 3/9 (Panerai: Luminor 8 Giorni Brunito PAM01733, R$ 73.300, disponível em panerai.com.br)

  • 4/9 (IWC Portofino Automático Day & Night 34 Le Petit Prince IW459806, R$ 45.600, iwc.com.br)

  • 5/9 (Pandora: Charm Pendente Chave do Coração Gravável, R$ 709, disponível em pandorajoias.com.br)

  • 6/9 (Yves Saint Laurent Beauty: LIBRE BERRY CRUSH Eau de Parfum, a partir de R$ 739, disponível em yslbeauty.com.br)

  • 7/9 (Para tornar a data ainda mais especial, a Moët & Chandon apresenta o Atelier Moët, uma experiência de personalização com cristais Swarovski. A partir de R$ 790. Disponível em ateliermoet.com.br)

  • 8/9 (Le Creuset: peça para fondue de queijo e carne, R$ 3.189)

  • 9/9 (Mica: chocolate dipping adventure, R$ 389, disponível em micachocolates.com.br)

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