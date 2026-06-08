Ideias de presentes para o Dia dos Namorados 2026

Com a aproximação do Dia dos Namorados, selecionamos itens atemporais para presentear e surpreender seu amor — ou a você mesmo, por que não? Na lista, presentes como joias da Pandora, caixa de chocolates da Mica e um bom champanhe para comemorar. Confira.

1 /9 (Insider: tricô Future Knit, R$ 999 (masculino) R$ 899 (feminino), disponível em insiderstore.com.br)

2 /9 (Motorola: Moto Buds Loop Crystals by Swarovski, fone de ouvido sem fio nas cores Champagne e Ice Melt, R$ 719,10, disponível em motorola.com.br)

3 /9 (Panerai: Luminor 8 Giorni Brunito PAM01733, R$ 73.300, disponível em panerai.com.br)

4 /9 (IWC Portofino Automático Day & Night 34 Le Petit Prince IW459806, R$ 45.600, iwc.com.br)

5 /9 (Pandora: Charm Pendente Chave do Coração Gravável, R$ 709, disponível em pandorajoias.com.br)

6 /9 (Yves Saint Laurent Beauty: LIBRE BERRY CRUSH Eau de Parfum, a partir de R$ 739, disponível em yslbeauty.com.br)

7 /9 (Para tornar a data ainda mais especial, a Moët & Chandon apresenta o Atelier Moët, uma experiência de personalização com cristais Swarovski. A partir de R$ 790. Disponível em ateliermoet.com.br)

8 /9 (Le Creuset: peça para fondue de queijo e carne, R$ 3.189)

9/9 (Mica: chocolate dipping adventure, R$ 389, disponível em micachocolates.com.br)