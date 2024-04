As dúvidas mais frequentes de visitantes na Disney, segundo ex-funcionária

Uma ex-funcionária que trabalhou no Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos, se propôs a responder diversas dúvidas que os visitantes frequentemente apresentam sobre o lugar e suas dinâmicas.

Vale a pena esperar para ir na atração Remy's Ratatouille Adventure, no parque Epcot, que abriu em 2021?

De acordo com Sofía Olivar, depende. Para ela, é melhor priorizar outras atividades e esperar até que o tempo de espera fique abaixo de uma hora -- a não ser que você seja muito fã do filme Ratatouille.

Como conseguir um broche especial?

De acordo com Olivar, para isso, é preciso estar celebrando algumd dia especial, como um aniversário ou uma reunião familiar. Se for o caso, você pode pedir a um funcionário pelo broche.

Adultos podem tirar fotos com os personagens?

A resposta é simples: sim. Afinal, os parques foram pensados para todas as idades.

Os parques são divertidos mesmo para quem não gosta de montanhas-russas?

O Disney World possui todo tipo de atração, desde montanhas-russas até shows, passeios e safáris. Assim, todos podem aproveitar os parques.

O que fazer se perder alguma coisa?

Centenas de itens são perdidos nos parques e resorts todos os dias. Funcionários são treinados para coletar e guardar tudo que for perdido, que é deixado nas cabines de 'guest relations'. Também é possível preencher um formulário com as suas informações para ser contatado quando acharem o seu objeto.

Ainda segundo Olivar, é impossível fazer absolutamente tudo na Disney. Assim, é uma boa ideia pedir dicas aos funcionários. Uma dica pessoal dela é fazer uma refeição na Satu'li Canteen, no parque Animal Kingdom.

Com informações do Business Insider.