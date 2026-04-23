Disney World anuncia reabertura de duas de suas montanhas-russas mais tradicionais em maio

A Walt Disney World anunciou a reabertura de duas de suas montanhas-russas mais conhecidas para maio, período que antecede o verão no Hemisfério Norte. A Rock'n'Roller Coaster, no parque Hollywood Studios, volta a operar em 26 de maio com nova temática, enquanto a Big Thunder Mountain Railroad, no Magic Kingdom, reabre no dia 3.

As reaberturas integram um ciclo de intervenções conduzidas pela empresa em seus parques na Flórida. O plano inclui expansão de áreas no Magic Kingdom, inserção de novas experiências no Animal Kingdom e atualizações em atrações do Hollywood Studios.

Mudança de tema na Rock'n'Roller Coaster

Montanha-russa Rock 'n' Roller Coaster do Aerosmith, Sunset Boulevard, Disney MGM Studios, Disney World, Orlando, Flórida, EUA. ( Melvyn Longhurst/Getty Images)

Após 26 anos associada à banda Aerosmith, a atração passa a se chamar Rock'n'Roller Coaster Starring The Muppets a partir de 26 de maio. O brinquedo mantém sua estrutura original, mas substitui a narrativa centrada no grupo musical por uma história protagonizada pelos personagens dos The Muppets.

Inaugurada em julho de 1990, ainda sob a marca MGM Studios, a atração encerrou sua versão anterior em fevereiro deste ano. A ambientação segue baseada em um estúdio musical e em um trajeto de limusine por uma cidade noturna, com alterações nos personagens e na trilha sonora.

A nova narrativa introduz a banda fictícia The Electric Mayhem como protagonista. A ambientação inclui a gravadora fictícia G-Force Records, agora sob comando de um novo personagem ligado ao universo dos Muppets. A experiência incorpora participações de nomes como Awkwafina, John Stamos e Neil Patrick Harris, além de músicos convidados.

O percurso mantém o formato original, com trilha sonora reproduzida nos carrinhos e cenários atualizados com referências aos personagens. A fila da atração também recebeu mudanças, com novos elementos narrativos e cenográficos.

Renovação da Big Thunder Mountain Railroad

No Magic Kingdom, a Big Thunder Mountain Railroad retoma as operações após reforma iniciada em janeiro de 2025. A reabertura está programada para 3 de maio de 2026, após atualização completa da infraestrutura.

A atração, localizada na área Frontierland desde 1980, recebeu novos trilhos e trens. O percurso e o conceito temático, baseados em uma mina do Velho Oeste, foram mantidos. Foram adicionados efeitos visuais e cenários, incluindo cavernas com iluminação e formações rochosas.

Os chamados imagineers, termo utilizado pela Disney para designers de experiências, incluíram novos elementos na fila e no trajeto para ampliar a imersão. A empresa também ajustou o limite mínimo de altura, que passou de 101,6 cm para 96,5 cm, o que amplia o acesso de visitantes mais jovens.

A mudança aproxima a atração de requisitos já aplicados em brinquedos como a Seven Dwarfs Mine Train, voltados ao público familiar.