De Olinda a Balneário Camboriú, empresário lidera ecossistema de R$ 3 bi

Quando Leonardo Pereira decidiu deixar sua terra natal e transferir a família para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em 2022, aos 47 anos, ele não buscava apenas qualidade de vida. Movido por desafios, trocou de base para escalar novos negócios.

A trajetória do empreendedor, nascido em Olinda e criado em Recife, passa por centros globais de formação executiva nos Estados Unidos e ganha novo capítulo em Santa Catarina, estado que escolheu para viver, criar raízes familiares e liderar uma plataforma empresarial de alcance nacional.

Fundador da Selfit, sócio da Oral Unic e líder da We Scale, Leonardo está à frente de um ecossistema que reúne mais de 10 empresas, cerca de 10 mil colaboradores e faturamento consolidado próximo de R$ 3 bilhões ao ano.

O percurso ajuda a explicar por que seu nome passou a circular com mais força entre os empresários da nova geração brasileira: menos pela narrativa tradicional do fundador de uma única companhia e mais pela capacidade de estruturar, profissionalizar e escalar negócios em diferentes setores da economia.

Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo construiu uma trajetória marcada por intensidade operacional, sofisticação estratégica e capacidade de execução.

Depois de acumular experiência em posições de alta gestão, aprofundou sua formação executiva nos Estados Unidos, em duas das instituições mais prestigiadas do mundo: Harvard University e Stanford University. Nesse período, também morou em São Francisco, uma das cidades-símbolo da inovação global e berço do ecossistema do Vale do Silício.

Mas foi em 2012 que sua história ganhou escala nacional.

Naquele ano, fundou a Selfit Academias, empresa que rapidamente se transformaria em um dos maiores cases do fitness brasileiro. Sob sua liderança como fundador e CEO por mais de uma década, a Selfit ajudou a redefinir o modelo de academias acessíveis no Brasil, especialmente no Nordeste, onde consolidou forte presença de mercado.

Para além da estratégia

Foi Leonardo quem estruturou o modelo operacional da companhia, liderou a expansão, profissionalizou a gestão, implantou governança corporativa, criou conselho de administração, atraiu fundos internacionais e transformou a empresa em uma S/A de capital fechado auditada por Big Four.

O movimento culminou, em 2021, no registro da companhia para um potencial IPO no Novo Mercado da B3.

Nos bastidores do mercado, executivos costumam afirmar que um dos maiores diferenciais de Leonardo não está apenas na visão estratégica, mas na capacidade de transformar estratégia em execução prática.

Essa característica ficou ainda mais evidente quando conduziu a aquisição da We Burn, ampliando a proposta de valor da Selfit ao integrar experiência física e digital no universo de fitness e wellness antes mesmo de essa tendência se consolidar no país.

Em 2022, após mais de dez anos à frente da operação, Leonardo deixou a posição executiva da Selfit, permanecendo como sócio e membro do conselho. O mercado poderia imaginar uma desaceleração. O que aconteceu foi justamente o contrário.

Naquele mesmo período, ele decidiu promover uma transformação também no campo pessoal. Ao lado da esposa e de dois filhos, deixou Recife e escolheu Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, como novo lar da família.

A mudança representava mais do que uma troca de endereço. Apaixonado por esporte, saúde, bem-estar e qualidade de vida, Leonardo encontrou no estado um ambiente alinhado aos valores que sempre defendeu dentro e fora das empresas: segurança, equilíbrio, alta performance sustentável, proximidade familiar e vocação empreendedora.

Pessoas próximas afirmam que a adaptação foi imediata. A família se identificou com a rotina ao ar livre e com o estilo de vida catarinense, algo que passou a influenciar ainda mais sua visão sobre negócios ligados a wellness, saúde, longevidade e qualidade de vida.

Foi também nesse período que Leonardo ingressou como sócio da Oral Unic, rede fundada por Nadim Farid e atualmente liderada pelo CEO Frederico Nicolau.

Embora já fosse uma marca forte nacionalmente, a Oral Unic passou por uma profunda evolução em governança, gestão, maturidade corporativa e estrutura empresarial. Leonardo liderou movimentos de profissionalização, fortalecimento executivo, implantação de processos de gestão e amadurecimento organizacional, posicionando a companhia em um novo patamar de robustez corporativa.

Hoje, a Oral Unic é reconhecida como uma das principais redes do setor no país, com forte presença nacional, estrutura corporativa consolidada e auditoria da PwC. Mas talvez o capítulo mais ambicioso de sua trajetória esteja sendo escrito agora.

À frente da We Scale, Leonardo construiu uma venture builder que vem se consolidando como plataforma de crescimento empresarial no Brasil.

A empresa atua na gestão, estruturação e escala de negócios em diferentes segmentos da economia, sempre replicando pilares que se tornaram marcas registradas do empreendedor: cultura forte, governança, gestão disciplinada e execução de alta performance.

A média de crescimento da We Scale é de cerca de 25% ao ano, ritmo que ajuda a explicar a consolidação da empresa como uma das plataformas de expansão empresarial mais promissoras do país. A estrutura impressiona também pela qualidade do time executivo.

Plataforma de transformação

A We Scale conta atualmente com 11 diretores especializados, formando um núcleo estratégico multidisciplinar. Alguns desses executivos acompanham Leonardo há quase dez anos, desde os tempos da Selfit — um reflexo da cultura de confiança, lealdade e construção de longo prazo estabelecida ao redor de sua liderança.

Empresas como Ease Labs Pharma, Eletrovias, In Pot, Viva Senior e Liso Laser, entre outras, vêm acelerando após a criação ou a entrada estratégica da We Scale como sócia.

O caso da In Pot tornou-se um exemplo emblemático dentro do grupo: a empresa triplicou de tamanho nos últimos 180 dias após o início da sociedade com a We Scale.

Na NF Empreendimentos, da qual Leonardo também é sócio-dirigente, o crescimento chama atenção mesmo em um dos mercados mais complexos da economia brasileira. A companhia vem expandindo de forma acelerada e conquistando notoriedade nacional pela velocidade de crescimento e estruturação, principalmente após a entrada de novos sócios, em um movimento liderado por André Pereira, diretor comercial e de marketing, e por Nadim Farid.

Desde 2018, Leonardo também integra a rede global da Endeavor Brasil como Empreendedor Endeavor, reconhecimento concedido a empreendedores com alto potencial de impacto e transformação de mercado.

Além disso, atua há mais de 15 anos em conselhos empresariais e na mentoria de empresas em diferentes setores.Pessoas próximas costumam descrevê-lo como inquieto, exigente e obcecado por excelência operacional. Mas há outra característica frequentemente mencionada por executivos que trabalham ao seu lado: a capacidade de formar times fortes e replicar cultura empresarial em negócios distintos.

Talvez seja justamente isso que explique por que empresas lideradas ou estruturadas por Leonardo Pereira raramente permanecem pequenas.

De Olinda para Balneário Camboriú, passando pelos Estados Unidos, Leonardo construiu mais do que uma trajetória de sucesso individual. Construiu uma plataforma de transformação empresarial em escala nacional a partir de un ecossistema inovador.