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Criptomoedas sobem após 5 quedas seguidas e mercado monitora Nvidia

Altcoins registram desempenho positivo acompanhando o bitcoin e as bolsas com alívio no petróleo e maior apetite por risco

(Future of Money/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10h20.

Última atualização em 20 de maio de 2026 às 10h31.

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As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 20, buscando uma recuperação depois de cinco dias consecutivos de queda. No radar, o alívio nos ativos digitais acompanha o desempenho das bolsas de valores, em dia de baixa nos preços do petróleo e expectativa pelo resultado da fabricante de chips Nvidia.  

Do lado geopolítico, o Senado dos Estados Unidos impôs uma derrota ao presidente Donald Trump e avançou por 50 votos a 47 um projeto de lei que exige aprovação do Congresso para qualquer ação militar futura contra o Irã. Quatro parlamentares republicanos se juntaram aos democratas para votar a favor da proposta.  

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Já do ponto de vista corporativo, a Nvidia divulga depois do fechamento das bolsas os seus resultados corporativos relativos ao primeiro trimestre. Os números serão cruciais para manter ou acabar com o rali das ações de empresas de semicondutores e inteligência artificial. Há também uma correlação relevante entre o desempenho de ações de empresas de IA e o mercado cripto.  

Às 10h13 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, sobe 0,7% em 24 horas, a US$ 2.129, enquanto o bitcoin tem alta de 0,8%.    

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, sobe 0,5%, a US$ 643,66; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 0,3%, a US$ 1,37; e a solana avança 0,3%, a US$ 84,88.   

Em relatório, a Bitfinex aponta que as altcoins continuam sem atrair fluxo próprio e seguem acompanhando a performance do bitcoin.  

“A dominância do BTC permanece próxima de 60%, enquanto o Altcoin Season Index segue bem abaixo do nível que indicaria uma rotação de mercado. Nos últimos 90 dias, a maior parte das principais altcoins teve desempenho inferior ao bitcoin”, diz a corretora de criptomoedas.  

ETFs registram saídas 

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 62,3 milhões. É o sétimo pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.    

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 59,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras. 

Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, destaca que os ETFs de ether à vista acumulam saída líquida de capital de US$ 148 milhões na semana. “O fluxo negativo reforça a dificuldade das altcoins em recuperar tração no atual cenário macroeconômico”, argumenta.  

Hyperliquid continua a subir

Por outro lado, Szuster aponta que o token da hyperliquid segue chamando a atenção pelo desempenho positivo. A criptomoeda HYPE sobe perto de 26% na semana, impulsionada pela narrativa ligada à negociação on-chain de ativos financeiros e pelo lançamento recente de ETFs ligados ao projeto. 

“Os fundos da Bitwise e da 21Shares somaram entradas próximas de US$ 11 milhões nos últimos dias, movimento relevante considerando o tamanho ainda reduzido do projeto em comparação com Bitcoin e Ethereum”, ressalta o analista do Mercado Bitcoin.  

Hoje, a HYPE sobe 4,5%, a US$ 49,84. 

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