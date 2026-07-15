Harry Styles no Brasil: confira possível setlist dos shows nesta semana

O cantor Harry Styles se apresentará em São Paulo a partir desta sexta-feira, 17. No total, serão quatro shows programados como parte da turnê Together, Together.

As apresentações estão marcadas para acontecer no MorumBIS, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho, com 20 músicas previstas na setlist.

O repertório está repleto de novas canções do quarto álbum de estúdio de Harry Styles: Kiss All The Time, Disco Ocasionally. Mas também traz um pouco de nostalgia para os fãs antigos com faixas como Fine Line, Sign Of The Times e Keep Driving.

A turnê, que segue o modelo de residência, ou seja, menos cidades, porém mais datas em cada locação, já passou por Amsterdã e Londres. No total, serão 67 datas, incluindo uma passagem de 30 dias pela cidade de Nova York.

Terá música surpresa no Brasil?

Durante suas duas passagens pela Europa, Styles manteve uma setlist consistente. No entanto, os fãs em cada cidade podem ganhar uma surpresa especial com a decisão do cantor de deixar em aberto a 18ª música do setlist.

Enquanto Matilda é considerada a "dona oficial" do espaço, existem algumas opções que parecem ser as preferidas de Styles, entre elas estão as faixas Sweet Creature, Boyfriends, The Waiting Game, Little Freak, Love of My Life, Paint By Numbers e Cherry.

Confira a possível setlist da Together, Together Tour:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla’s Song

Aperture

Matilda/Música rotativa

Sign of the Times

As It Was