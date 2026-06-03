Trump participará em cúpula de líderes da Otan na Turquia em julho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira, 3, presença na próxima cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), marcada para os dias 7 e 8 de julho, em Ancara, na Turquia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Os Estados Unidos continuam sendo membros da Otan e estaremos na Turquia para discutir todas as questões. O próprio presidente participará da próxima reunião dos chefes de Estado da Otan”, declarou durante uma audiência na Câmara dos Representantes.

A participação de Trump ocorre em um momento de divergências entre Washington e alguns aliados da aliança militar. Recentemente, o presidente demonstrou insatisfação com a posição de países membros que rejeitaram um maior envolvimento militar no conflito envolvendo o Irã. Paralelamente, sua administração determinou ajustes na presença militar dos Estados Unidos em determinados países europeus, com redução e reorganização de contingentes.

Ao prestar esclarecimentos ao Congresso americano, Rubio afirmou que a aliança militar atravessa um período de transformação e reforçou o posicionamento do governo dos Estados Unidos sobre o tema.

"A Otan precisa de mudanças profundas e o presidente deixou isso bem claro".

O secretário de Estado participou, em maio, de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan realizada na Suécia, encontro que serviu para preparar a agenda da cúpula de Ancara.

O encontro na Turquia acontece após a reunião realizada no ano passado em Haia. Na ocasião, os países integrantes da aliança concordaram, a pedido dos Estados Unidos, em elevar os investimentos em defesa para o equivalente a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) ao longo da próxima década.

De acordo com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a cúpula em Ancara terá como um dos principais objetivos avaliar os planos apresentados pelos países-membros para alcançar a meta de gastos militares, dentro de uma estratégia considerada viável pela organização.

A b também deve ocupar espaço nas discussões entre os líderes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu convite para participar da reunião, que deverá reforçar o apoio político e militar da aliança ao país.

*Com informações da Agência EFE.