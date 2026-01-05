Critics Choice Awards 2026: veja onde assistir às séries vencedoras

Está aberta a temporada de prêmios de 2026: a 31ª edição do Critics Choice Awards foi realizada neste domingo, 4, em Los Angeles, em premiou séries de sucesso do ano passado.

Entre os principais destaques estão The Pitt, da HBO Max, que saiu da cerimônia com a estatueta de Melhor Série de Drama, Adolescência, que ganhou como Melhor Minissérie e O Estúdio, da Apple TV, que levou o prêmio de Melhor Série de Comédia.

Abbott Elementary, Pluribus, Hacks, Ruptura e All Her Fault também estão entre as grandes premiadas.

Você pode conferir a lista completa de vencedores do 31ª edição do Critics Choice Awards aqui.

Onde assistir às séries vencedoras do Critics Choice Awards 2026?

Adolescência

Sinopse: A vida da família Miller muda drasticamente quando Jamie, de 13 anos, é preso sob a acusação de assassinar uma colega de escola. Seu pai, Eddie, luta para compreender o que aconteceu, enquanto a psicóloga Briony Ariston tenta desvendar a mente do garoto.

Onde assistir: Netflix

O Estúdio

Sinopse: Num cenário em que o cinema luta para se manter relevante, Matt e sua equipe de executivos apaixonados enfrentam suas próprias inseguranças enquanto precisam lidar com artistas narcisistas e empresários implacáveis em uma busca incansável para criar grandes filmes.

Onde assistir: Apple TV

Hacks

Sinopse: A lendária comediante de stand-up Deborah Vance acaba criando uma improvável parceria com Ava Daniels, uma jovem roteirista "cancelada" e em crise, contratada para revitalizar o material de Deborah para um público mais novo, explorando conflitos de gerações, a indústria da comédia e uma relação complexa de mentoria e amizade.

Onde assistir: HBO Max

The Pitt

Sinopse: O drama médico acompanha um plantão de 15 horas em um pronto-socorro superlotado de Pittsburgh, focando na intensidade, nos dilemas éticos e nos desafios pessoais dos profissionais de saúde, como o Dr. Robby (Noah Wyle), mostrando o desgaste emocional e a pressão do sistema de saúde americano sem cortes ou atalhos, como uma janela em tempo real para a emergência.

Onde assistir: HBO Max

Ruptura

Sinopse: Funcionários da misteriosa Lumon Industries passam por um procedimento cirúrgico que separa completamente suas memórias de trabalho das memórias pessoais, criando duas identidades distintas: o "Innie" (no trabalho) e o "Outie" (fora dele).

Onde assistir: Apple TV

All Her Fault

Sinopse: Marissa Irvine vê sua vida virar um pesadelo quando ela vai buscar seu filho Milo (5 anos) de um encontro e encontra uma desconhecida que afirma nunca ter ouvido falar do menino, iniciando uma busca desesperada e revelando segredos sombrios na comunidade.

Onde assistir: Prime Video

Round 6

Sinopse: Centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio milionário aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

Onde assistir: Netflix

Pluribus

Sinopse: Uma escritora amarga, Carol Sturka, se torna uma das poucas pessoas imunes a um vírus que transforma o resto da humanidade em uma mente coletiva pacífica e feliz, forçando-a a lidar com o paradoxo de ser a pessoa mais infeliz do mundo e precisar salvar o planeta da felicidade extrema e da perda de individualidade.

Onde assistir: Apple TV