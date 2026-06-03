Brazil at Silicon Valley renova board e reforça ponte entre Brasil e Vale do Silício

Brazil at Silicon Valley (BSV) acaba de anunciar a renovação de seu Board of Advisors. A mudança faz parte do ciclo natural de governança do BSV, que prevê mandatos de dois anos.

O board renovado recebe cinco novos membros convidados, mantém quatro integrantes em continuidade e celebra o ciclo encerrado de três membros que deixam o colegiado. Passam a integrar o board Bernardo Precht, Mariana Zonari, Fabiana Moreno, Carlos Kokron e Manoel Lemos. Encerram seus mandatos Ellen Kiss, Lu Snel e Bruno Rigonatti. Permanecem no board Isabella Canazza, Felipe Lourenço, Robson Capasso e Larissa Galimberti.

“A renovação reflete a evolução natural do movimento e a intenção de ampliar perspectivas sem abrir mão do DNA student-led que sempre o definiu", diz Mariana Zonari, Board Member do BSV.

Os novos membros são Bernardo Precht, médico cirurgião e fundador do Além da Medicina; Mariana Zonari, advogada com atuação na interseção entre inovação, tecnologia e direito; Fabiana Moreno, integrante do programa Stanford MSx 2026, da Stanford Graduate School of Business, no Vale do Silício; Carlos Kokron, general partner da SE Ventures, fundo global de venture capital da Schneider Electric focado em transição energética e sustentabilidade; e Manoel Lemos, sócio-fundador da HeyHo Ventures e managing partner da Redpoint eVentures.

"O BSV nasceu da crença de que os líderes brasileiros têm lugar no centro das conversas que moldam o futuro. Renovar nosso board é renovar esse compromisso — com novas vozes, novas conexões e a mesma obsessão por construir a ponte mais relevante entre o Brasil e o Vale”, afirma Felipe Lourenço.

O Board do BSV é composto por dois perfis complementares: ex-alunos de Stanford e Berkeley que lideraram o movimento e se destacaram ao longo de suas trajetórias dentro do BSV, e convidados externos, selecionados por sua experiência e repertório em áreas estratégicas para a organização.

Relembre a história do Brazil at Silicon Valley

Fundado em 2019 por estudantes brasileiros das universidades Stanford e Berkeley, o Brazil at Silicon Valley (BSV) nasceu com a proposta de aproximar lideranças brasileiras do ecossistema de inovação do Vale do Silício. Em oito edições, o movimento se consolidou como uma das principais conexões entre o Brasil e as tendências que vêm moldando os negócios e a tecnologia no mundo.

Sua principal iniciativa é a conferência anual realizada no Vale do Silício. Em 2026, o evento ocorreu no campus do Google, em Sunnyvale, reunindo mais de 900 participantes e nomes de destaque da tecnologia e dos negócios, como Mike Krieger, Bill McDermott e Astro Teller.

Agora, o BSV amplia sua atuação com o lançamento do Vale do Silício Brasil, realizado em parceria com a Fiesp. A primeira edição está marcada para 16 de setembro, no Teatro Sesi-SP, em São Paulo, e pretende trazer ao país o mesmo modelo de curadoria que caracteriza o movimento, desta vez voltado para os desafios, oportunidades e lideranças do cenário nacional.