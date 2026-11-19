Uma perseguição em GTA 6 pode durar segundos. Se acontecer ao vivo, pode virar um vídeo que continua circulando depois que o streamer desliga a câmera.

Para Paulo Grego, CMO da Real Oficial, o lançamento abre espaço tanto para quem ganha dinheiro transmitindo quanto para quem trabalha nos bastidores, selecionando, editando e distribuindo os melhores momentos.

O título da Rockstar Games chega nesta quinta-feira, 19 de novembro, ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S, 13 anos depois de GTA V. O antecessor somou 362,2 milhões de horas assistidas em plataformas de transmissão no primeiro semestre de 2026, segundo dados da Streams Charts citados pela Real Oficial.

A disputa por patrocínios pode beneficiar canais menores

Para Grego, um canal dedicado ao GTA 6 pode combinar a receita de anúncios do YouTube com patrocínios negociados diretamente e links de afiliados, que geram comissão sobre a venda de jogos e consoles. Ele cita o youtuber Davy Jones como exemplo de criador que já divulgava links de compra em vídeos sobre o jogo antes da estreia.

“Ele vai ter o recurso que é o mais escasso no século 21, que é a atenção”, diz Grego sobre quem conseguir formar uma audiência em torno do jogo.

Na previsão do executivo, a concorrência pelos streamers mais conhecidos pode encarecer os patrocínios e levar anunciantes a procurar canais menores. “A tendência é que a marca que queira economizar vá procurando para os lados”, afirma.

A mesma lógica vale para a disputa pelo público. Enquanto grandes streamers transmitem as primeiras horas do jogo, canais menores podem se especializar em missões, segredos do mapa ou detalhes de como o mundo virtual foi construído. Grego cita o Minecraft, onde criadores encontraram público até para vídeos sobre como montar computadores dentro do jogo. “O negócio que parece saturado, na verdade, só está abrindo mais brechas por dentro.”

Uma live pode render trabalho para quem está fora da câmera

Uma perseguição, uma reação ou uma descoberta no mapa pode virar um vídeo para TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts. Esse é o trabalho dos clipadores, profissionais que selecionam, editam e distribuem trechos de transmissões.

“Uma única live pode render inúmeros cortes, que continuam circulando e atraindo audiência mesmo depois que a transmissão finaliza”, diz Grego. Segundo ele, ferramentas de inteligência artificial ajudam equipes pequenas a localizar esses momentos sem precisar rever horas de gravação.

A Real Oficial mantém uma rede de clipadores remunerados por desempenho em campanhas para marcas. Na estreia do jogo, a startup planeja liberar gratuitamente por 72 horas sua ferramenta de cortes automáticos. A empresa também pretende fazer a ponte entre anunciantes e streamers interessados em campanhas sobre GTA 6.

O que pode manter a audiência depois da estreia

Grego vê no roleplay de GTA V um precedente para a longevidade do novo jogo. No formato, jogadores assumem personagens e improvisam histórias em servidores com regras próprias. Foi assim que criadores como Paulinho o Loko ganharam projeção no Brasil. A Rockstar acabou comprando a equipe responsável pelo FiveM, plataforma que permite criar esses servidores personalizados.

Para o executivo, o fôlego da audiência dependerá de como o jogo atende às expectativas e de como avançam o modo online, uma versão para PC e as possibilidades de roleplay. Com espaço para a comunidade inventar personagens e situações, cada sessão pode virar uma história diferente para transmitir. “A comunidade vai criando o próprio jogo e a comunidade vai reinventando”, diz Grego.