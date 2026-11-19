Jason e Lucia: o romance entre os protagonistas é um dos elementos centrais da história (Rockstar Games/Divulgação)
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08h10.
GTA 6 introduz um sistema renovado de códigos de trapaça (cheats) em comparação com versões anteriores. Ao contrário de GTA 5, onde os comandos podiam ser inseridos desde o início, em GTA 6 os cheats precisam ser desbloqueados ao avançar na história e completar desafios específicos. Cada código requer cumprimento de objetivos únicos e possui uma sequência de botões para ativação.
Com o lançamento de GTA 6, os jogadores que já conhecem a franquia devem estar se perguntando se os tradicionais códigos de trapaça também estão presentes no novo jogo. A resposta é sim, mas a Rockstar mudou a forma de liberá-los e utilizá-los.
Diferentemente de GTA 5, em que os comandos podiam ser inseridos desde o início da campanha, em GTA 6 os cheats precisam ser desbloqueados. Para isso, é necessário avançar na história e cumprir desafios específicos, que variam de acordo com o benefício desejado.
Segundo o site especializado PC Gamer, é preciso concluir as 91 missões principais da história para ter acesso aos códigos e visualizar seus efeitos. Depois disso, cada comando exige o cumprimento de um objetivo próprio, embora atividades realizadas anteriormente também sejam contabilizadas.
A publicação testou os comandos em um arquivo de jogo antes da conclusão da campanha e confirmou que eles não funcionam nas etapas iniciais da aventura.
Os cheats são liberados por meio de desafios dentro do jogo. Para conseguir determinados benefícios, por exemplo, o jogador precisa conquistar medalhas em estandes de tiro, completar atividades físicas ou cumprir objetivos específicos da campanha.
Há códigos que só são disponibilizados depois da conclusão da história, enquanto outros dependem de tarefas como perder um nível de procurado três estrelas várias vezes ou descobrir determinados veículos.
Depois de desbloqueados, os comandos podem ser encontrados no menu de progresso do jogo.
O sistema de ativação também mudou em relação a GTA 5. No jogo anterior, era possível inserir códigos pelo celular assim que o aparelho ficava disponível. Em GTA 6, o processo exige uma combinação de botões.
De acordo com o site PC Gamer, o procedimento é:
Depois de ativar um código, não é mais possível salvar o progresso do jogo. Por isso, os cheats não podem ser usados para avançar em missões secundárias ou desafios mantendo o progresso. Para continuar a campanha sem essa limitação, será necessário sair do jogo sem salvar.
O editor Josh West, do site GamesRadar+, reuniu uma lista de alguns códigos disponíveis no jogo, com os requisitos necessários para desbloquear cada um deles e as respectivas sequências de ativação.
US$ 250 mil
Foco ilimitado
Colete à prova de balas
Munição máxima
Munição infinita
Sem recarga
Força de ataque
Força dos veículos
Alterar clima (Cycle Weather)