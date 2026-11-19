Com o lançamento de GTA 6, os jogadores que já conhecem a franquia devem estar se perguntando se os tradicionais códigos de trapaça também estão presentes no novo jogo. A resposta é sim, mas a Rockstar mudou a forma de liberá-los e utilizá-los.

Diferentemente de GTA 5, em que os comandos podiam ser inseridos desde o início da campanha, em GTA 6 os cheats precisam ser desbloqueados. Para isso, é necessário avançar na história e cumprir desafios específicos, que variam de acordo com o benefício desejado.

Segundo o site especializado PC Gamer, é preciso concluir as 91 missões principais da história para ter acesso aos códigos e visualizar seus efeitos. Depois disso, cada comando exige o cumprimento de um objetivo próprio, embora atividades realizadas anteriormente também sejam contabilizadas.

A publicação testou os comandos em um arquivo de jogo antes da conclusão da campanha e confirmou que eles não funcionam nas etapas iniciais da aventura.

Como desbloquear os códigos de GTA 6?

Os cheats são liberados por meio de desafios dentro do jogo. Para conseguir determinados benefícios, por exemplo, o jogador precisa conquistar medalhas em estandes de tiro, completar atividades físicas ou cumprir objetivos específicos da campanha.

Há códigos que só são disponibilizados depois da conclusão da história, enquanto outros dependem de tarefas como perder um nível de procurado três estrelas várias vezes ou descobrir determinados veículos.

Depois de desbloqueados, os comandos podem ser encontrados no menu de progresso do jogo.

Como ativar os cheats em GTA 6?

O sistema de ativação também mudou em relação a GTA 5. No jogo anterior, era possível inserir códigos pelo celular assim que o aparelho ficava disponível. Em GTA 6, o processo exige uma combinação de botões.

De acordo com o site PC Gamer, o procedimento é:

Pressione a seta para cima no direcional (D-pad) para abrir o celular. Segure L1 e pressione R1. Digite a sequência de comandos correspondente ao cheat desejado.

Depois de ativar um código, não é mais possível salvar o progresso do jogo. Por isso, os cheats não podem ser usados para avançar em missões secundárias ou desafios mantendo o progresso. Para continuar a campanha sem essa limitação, será necessário sair do jogo sem salvar.

Lista de códigos de GTA 6

O editor Josh West, do site GamesRadar+, reuniu uma lista de alguns códigos disponíveis no jogo, com os requisitos necessários para desbloquear cada um deles e as respectivas sequências de ativação.

US$ 250 mil

Efeito: adiciona US$ 250 mil ao saldo do jogador.

adiciona US$ 250 mil ao saldo do jogador. Como desbloquear: concluir a história.

concluir a história. Código: ↑, →, ↓, ←, ↑, ←, ↓, →.

Foco ilimitado

Efeito: impede que a habilidade de foco se esgote.

impede que a habilidade de foco se esgote. Como desbloquear: concluir a história.

concluir a história. Código: ↓, ↑, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, →.

Colete à prova de balas

Efeito: adiciona um colete à prova de balas ao equipamento.

adiciona um colete à prova de balas ao equipamento. Como desbloquear: completar 100 treinos.

completar 100 treinos. Código: ↓, ↑, ←, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↓, ↓.

Munição máxima

Efeito: completa a munição de todas as armas.

completa a munição de todas as armas. Como desbloquear: conquistar pelo menos 25 medalhas de bronze em estandes de tiro.

conquistar pelo menos 25 medalhas de bronze em estandes de tiro. Código: ↓, ↑, →, ↓, ←, ←, ↑, ↑, ↓, ←.

Munição infinita

Efeito: impede que a munição acabe.

impede que a munição acabe. Como desbloquear: conquistar pelo menos 25 medalhas de prata em estandes de tiro.

conquistar pelo menos 25 medalhas de prata em estandes de tiro. Código: ↓, ↑, →, ↓, ←, ←, ↑, ↓, ↓, ↓.

Sem recarga

Efeito: elimina a necessidade de recarregar as armas.

elimina a necessidade de recarregar as armas. Como desbloquear: conquistar 25 medalhas de ouro em estandes de tiro.

conquistar 25 medalhas de ouro em estandes de tiro. Código: ↓, ↑, →, ↓, ←, ←, ↑, ↓, ↓, ↑.

Força de ataque

Efeito: tiros e ataques corpo a corpo arremessam os alvos atingidos.

tiros e ataques corpo a corpo arremessam os alvos atingidos. Como desbloquear: concluir a história.

concluir a história. Código: ↓, ↑, ←, ←, →, ↓, ↓, ↑, ↓.

Força dos veículos

Efeito: colisões com veículos arremessam os alvos atingidos.

colisões com veículos arremessam os alvos atingidos. Como desbloquear: matar 25 inimigos ou civis com um veículo.

matar 25 inimigos ou civis com um veículo. Código: ↓, ↑, ←, ←, →, ↓, ←, ↑, ↓.

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