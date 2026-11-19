O mapa de "GTA 6" é tão grande que pode até ser difícil saber por onde começar. Nas primeiras horas, o jogo apresenta uma quantidade enorme de informações, atividades e possibilidades aos jogadores. Para ajudar quem está começando a explorar Leonida, Keza MacDonald, editora de videogames do jornal britânico The Guardian, reuniu 15 dicas após passar semanas jogando o novo título da Rockstar.

As recomendações vão desde ajustes simples de movimentação até estratégias para assaltos, fugas da polícia e administração do dinheiro roubado. Uma das principais orientações é evitar a violência desnecessária, já que as atitudes de Jason e Lucia são acompanhadas pelo jogo e podem ter consequências para a história e o final.

Confira as 15 dicas da jornalista para aproveitar melhor "GTA 6".

1. Aumente a velocidade de caminhada

Jason e Lucia caminham devagar por padrão. Para mudar isso, basta acessar o menu de opções e selecionar "fast walk" como velocidade padrão de caminhada. Segundo MacDonald, o ajuste deixa os personagens um pouco mais rápidos sem comprometer o ritmo e a atmosfera do jogo. O menu também permite personalizar outros aspectos, como os controles e o mapeamento dos botões.

2. Não se preocupe tanto com dinheiro no início

Nas primeiras horas da campanha, pode parecer que tudo custa caro e que nunca há dinheiro suficiente. Essa sensação, porém, tende a mudar conforme a história avança.

Segundo a jornalista, os primeiros capítulos podem levar 20 horas ou mais para serem concluídos. Mais adiante, surgem outras maneiras de ganhar dinheiro, e despesas como uma corrida de táxi de US$ 200 deixam de ter tanto peso.

A dica é aproveitar o começo da aventura sem se preocupar excessivamente com o saldo.

3. Guarde o dinheiro roubado em caixas eletrônicos

Ser preso pela polícia ou morrer pode fazer o jogador perder boa parte do dinheiro que carrega, incluindo os valores guardados nas bolsas de objetos roubados.

Para evitar o prejuízo, MacDonald recomenda usar o aplicativo BuckMe, disponível no celular do personagem, para localizar caixas eletrônicos e depositar o dinheiro. Assim, os valores ficam protegidos.

Outra orientação é guardar as bolsas com os itens roubados no porta-malas do carro.

4. Não use seu próprio carro em atividades criminosas

Usar o próprio veículo durante um crime pode trazer problemas. Se o carro ficar próximo à cena e for identificado pela polícia, ele poderá ser apreendido.

Nesse caso, o jogador terá de roubá-lo de volta. Para evitar esse trabalho, a recomendação é usar um veículo roubado como carro de fuga e abandoná-lo depois da ação.

5. Peça ao parceiro para vender os objetos roubados

Nem sempre é necessário dirigir até um receptador para vender os itens roubados. O jogador pode entregar as bolsas ao parceiro e pedir que ele faça a negociação.

A desvantagem é receber um pouco menos de dinheiro. Em compensação, a estratégia evita deslocamentos e conversas repetitivas.

Mais adiante na história, também será possível pedir aos receptadores que recolham os objetos diretamente dos esconderijos em garagens próprias.

6. Use a opção de reiniciar do último ponto de controle

Durante as missões principais, a opção "retry from checkpoint" pode economizar tempo e evitar frustrações.

Se o jogador errar uma saída na estrada, atingir a pessoa errada, atropelar alguém acidentalmente ou acabar muito longe do destino depois de uma fuga, basta pausar o jogo e selecionar a opção para reiniciar do último ponto de controle.

Fora das missões da história, porém, é preciso lidar com as consequências dos próprios erros.

7. Evite matar personagens quando não for necessário

Nem todo crime precisa terminar em tiroteio. Em assaltos e roubos, o jogo recompensa abordagens furtivas. Em algumas situações, é possível entrar sem ser percebido por portas dos fundos e evitar os seguranças.

Quando isso não funciona, há alternativas menos violentas. Em vez de matar um personagem, o jogador pode atirar em um braço ou uma perna para incapacitá-lo ou usar a coronha da arma para deixá-lo inconsciente.

Segundo MacDonald, essas estratégias também podem facilitar a fuga e reduzir os problemas com a polícia.

8. Entenda como funciona o nível de procurado

Em "GTA 6", o nível de procurado continua sendo representado por estrelas, mas o sistema de perseguição ganhou outra camada: o chamado "heat".

O número de estrelas está relacionado à gravidade do crime. Roubar um carro, por exemplo, rende uma estrela, enquanto assaltar uma loja pode resultar em três ou mais. Matar policiais acrescenta outra estrela.

A resposta das autoridades aumenta conforme o nível de procurado, com helicópteros e bloqueios nas estradas.

Já o "heat" funciona de outra maneira: em regiões onde o jogador cometeu crimes anteriormente, a polícia continua procurando pelos personagens e pode ter informações sobre o carro e as roupas utilizadas.

A recomendação é colocar máscara e chapéu antes de cometer um crime e retirá-los depois. Também vale trocar de veículo quando estiver longe de testemunhas e policiais.

9. Fique de olho no perfil criminal de Jason e Lucia

O jogo acompanha as ações de Jason e Lucia e atribui a cada personagem um perfil criminal.

Atitudes violentas desnecessárias, como atropelar pessoas ou atirar em pedestres, podem mudar a classificação de "profissional" ou "experiente" para "violento" ou "psicopata".

Isso tem consequências importantes para a história e o final do jogo. Se o jogador ultrapassar determinado limite, um dos protagonistas pode se tornar "irrecuperável", sem possibilidade de reverter a situação.

Para manter o perfil em uma faixa mais profissional, a orientação é evitar mortes desnecessárias e não atacar pessoas inocentes.

10. Cuidado: os pedestres podem reagir

Em Leonida, os pedestres nem sempre ficam passivos diante das provocações. Alguns carregam armas e podem reagir com socos ou tiros se o jogador insultá-los ou agir de maneira agressiva.

A situação também vale para o trânsito: bater no carro de alguém pode provocar uma reação de raiva, com o motorista perseguindo o personagem e tentando tirá-lo da estrada.

As interações podem render situações engraçadas, mas quem pretende evitar problemas deve pensar duas vezes antes de provocar os moradores.

11. Planeje os grandes assaltos

Roubar uma loja de bebidas pode ser relativamente simples: entrar, ameaçar o estabelecimento e fugir. Mas assaltos maiores, como os de bancos e grandes joalherias, exigem mais planejamento.

MacDonald recomenda deixar um carro em um local discreto, com roupas extras no porta-malas. Depois do roubo, o jogador pode voltar ao veículo, guardar o dinheiro e as armas e trocar de roupa para dificultar o reconhecimento.

Uma garagem de estacionamento pode ser especialmente útil, já que os helicópteros não conseguem enxergar o personagem nesses locais.

12. Roube criminosos em vez de pequenos comerciantes

Leonida tem diversos esconderijos de gangues que podem ser invadidos. Esses locais concentram dinheiro e drogas que podem ser roubados pelo jogador.

A estratégia é uma alternativa aos assaltos a pequenos comerciantes e pode render quantias semelhantes, segundo a jornalista.

O risco é que os integrantes das gangues podem abrir fogo assim que perceberem a presença do personagem.

13. Saiba quando abandonar um assalto

Nem sempre vale a pena insistir em um roubo que começou a dar errado. Seja em uma loja ou em uma tentativa de pegar cocaína escondida por uma gangue de motociclistas, as situações podem sair do controle rapidamente.

Em alguns momentos, a melhor decisão é simplesmente fugir e evitar perder tudo o que já foi conquistado.

14. Às vezes, fugir a pé é melhor do que usar um carro

Quando a polícia mobiliza veículos blindados e helicópteros, escapar de carro pode ser muito difícil.

Nessas situações, sair do veículo e fugir a pé pode ser uma alternativa mais eficiente. Na cidade, a dica é aproveitar becos e estacionamentos cobertos. No campo, árvores e áreas com vegetação podem ajudar a esconder o personagem.

MacDonald relata que passou cerca de 15 minutos tentando escapar da polícia pela rodovia, perdeu três carros e só conseguiu fugir depois de mergulhar em um rio e nadar até a outra margem. No fim, terminou escondida em um campo de golfe, carregando US$ 100 mil em dinheiro roubado.

15. Não tenha pressa para terminar o jogo

A última recomendação é aproveitar a experiência sem tentar acelerar o progresso.

Segundo MacDonald, "GTA 6" é um jogo extraordinariamente grande e pode levar semanas para ser concluído, mesmo para quem joga várias horas por dia.

Cada capítulo tem características próprias e oferece experiências diferentes. Depois de tanta espera pelo lançamento, a jornalista recomenda aproveitar o caminho e não ter pressa para chegar ao final.