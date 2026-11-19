Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6 (Rockstar Games/Divulgação/Reprodução)
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Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h01.
GTA 6 é o novo jogo da Rockstar que apresenta um mapa enorme chamado Leonida. Keza MacDonald, editora de videogames do The Guardian, compartilha 15 dicas para ajudar jogadores a se adaptarem ao jogo, desde ajustes simples até estratégias para missões mais complexas.
O mapa de "GTA 6" é tão grande que pode até ser difícil saber por onde começar. Nas primeiras horas, o jogo apresenta uma quantidade enorme de informações, atividades e possibilidades aos jogadores. Para ajudar quem está começando a explorar Leonida, Keza MacDonald, editora de videogames do jornal britânico The Guardian, reuniu 15 dicas após passar semanas jogando o novo título da Rockstar.
As recomendações vão desde ajustes simples de movimentação até estratégias para assaltos, fugas da polícia e administração do dinheiro roubado. Uma das principais orientações é evitar a violência desnecessária, já que as atitudes de Jason e Lucia são acompanhadas pelo jogo e podem ter consequências para a história e o final.
Confira as 15 dicas da jornalista para aproveitar melhor "GTA 6".
Jason e Lucia caminham devagar por padrão. Para mudar isso, basta acessar o menu de opções e selecionar "fast walk" como velocidade padrão de caminhada. Segundo MacDonald, o ajuste deixa os personagens um pouco mais rápidos sem comprometer o ritmo e a atmosfera do jogo. O menu também permite personalizar outros aspectos, como os controles e o mapeamento dos botões.
Nas primeiras horas da campanha, pode parecer que tudo custa caro e que nunca há dinheiro suficiente. Essa sensação, porém, tende a mudar conforme a história avança.
Segundo a jornalista, os primeiros capítulos podem levar 20 horas ou mais para serem concluídos. Mais adiante, surgem outras maneiras de ganhar dinheiro, e despesas como uma corrida de táxi de US$ 200 deixam de ter tanto peso.
A dica é aproveitar o começo da aventura sem se preocupar excessivamente com o saldo.
Ser preso pela polícia ou morrer pode fazer o jogador perder boa parte do dinheiro que carrega, incluindo os valores guardados nas bolsas de objetos roubados.
Para evitar o prejuízo, MacDonald recomenda usar o aplicativo BuckMe, disponível no celular do personagem, para localizar caixas eletrônicos e depositar o dinheiro. Assim, os valores ficam protegidos.
Outra orientação é guardar as bolsas com os itens roubados no porta-malas do carro.
Usar o próprio veículo durante um crime pode trazer problemas. Se o carro ficar próximo à cena e for identificado pela polícia, ele poderá ser apreendido.
Nesse caso, o jogador terá de roubá-lo de volta. Para evitar esse trabalho, a recomendação é usar um veículo roubado como carro de fuga e abandoná-lo depois da ação.
Nem sempre é necessário dirigir até um receptador para vender os itens roubados. O jogador pode entregar as bolsas ao parceiro e pedir que ele faça a negociação.
A desvantagem é receber um pouco menos de dinheiro. Em compensação, a estratégia evita deslocamentos e conversas repetitivas.
Mais adiante na história, também será possível pedir aos receptadores que recolham os objetos diretamente dos esconderijos em garagens próprias.
Durante as missões principais, a opção "retry from checkpoint" pode economizar tempo e evitar frustrações.
Se o jogador errar uma saída na estrada, atingir a pessoa errada, atropelar alguém acidentalmente ou acabar muito longe do destino depois de uma fuga, basta pausar o jogo e selecionar a opção para reiniciar do último ponto de controle.
Fora das missões da história, porém, é preciso lidar com as consequências dos próprios erros.
Nem todo crime precisa terminar em tiroteio. Em assaltos e roubos, o jogo recompensa abordagens furtivas. Em algumas situações, é possível entrar sem ser percebido por portas dos fundos e evitar os seguranças.
Quando isso não funciona, há alternativas menos violentas. Em vez de matar um personagem, o jogador pode atirar em um braço ou uma perna para incapacitá-lo ou usar a coronha da arma para deixá-lo inconsciente.
Segundo MacDonald, essas estratégias também podem facilitar a fuga e reduzir os problemas com a polícia.
Em "GTA 6", o nível de procurado continua sendo representado por estrelas, mas o sistema de perseguição ganhou outra camada: o chamado "heat".
O número de estrelas está relacionado à gravidade do crime. Roubar um carro, por exemplo, rende uma estrela, enquanto assaltar uma loja pode resultar em três ou mais. Matar policiais acrescenta outra estrela.
A resposta das autoridades aumenta conforme o nível de procurado, com helicópteros e bloqueios nas estradas.
Já o "heat" funciona de outra maneira: em regiões onde o jogador cometeu crimes anteriormente, a polícia continua procurando pelos personagens e pode ter informações sobre o carro e as roupas utilizadas.
A recomendação é colocar máscara e chapéu antes de cometer um crime e retirá-los depois. Também vale trocar de veículo quando estiver longe de testemunhas e policiais.
O jogo acompanha as ações de Jason e Lucia e atribui a cada personagem um perfil criminal.
Atitudes violentas desnecessárias, como atropelar pessoas ou atirar em pedestres, podem mudar a classificação de "profissional" ou "experiente" para "violento" ou "psicopata".
Isso tem consequências importantes para a história e o final do jogo. Se o jogador ultrapassar determinado limite, um dos protagonistas pode se tornar "irrecuperável", sem possibilidade de reverter a situação.
Para manter o perfil em uma faixa mais profissional, a orientação é evitar mortes desnecessárias e não atacar pessoas inocentes.
Em Leonida, os pedestres nem sempre ficam passivos diante das provocações. Alguns carregam armas e podem reagir com socos ou tiros se o jogador insultá-los ou agir de maneira agressiva.
A situação também vale para o trânsito: bater no carro de alguém pode provocar uma reação de raiva, com o motorista perseguindo o personagem e tentando tirá-lo da estrada.
As interações podem render situações engraçadas, mas quem pretende evitar problemas deve pensar duas vezes antes de provocar os moradores.
Roubar uma loja de bebidas pode ser relativamente simples: entrar, ameaçar o estabelecimento e fugir. Mas assaltos maiores, como os de bancos e grandes joalherias, exigem mais planejamento.
MacDonald recomenda deixar um carro em um local discreto, com roupas extras no porta-malas. Depois do roubo, o jogador pode voltar ao veículo, guardar o dinheiro e as armas e trocar de roupa para dificultar o reconhecimento.
Uma garagem de estacionamento pode ser especialmente útil, já que os helicópteros não conseguem enxergar o personagem nesses locais.
Leonida tem diversos esconderijos de gangues que podem ser invadidos. Esses locais concentram dinheiro e drogas que podem ser roubados pelo jogador.
A estratégia é uma alternativa aos assaltos a pequenos comerciantes e pode render quantias semelhantes, segundo a jornalista.
O risco é que os integrantes das gangues podem abrir fogo assim que perceberem a presença do personagem.
Nem sempre vale a pena insistir em um roubo que começou a dar errado. Seja em uma loja ou em uma tentativa de pegar cocaína escondida por uma gangue de motociclistas, as situações podem sair do controle rapidamente.
Em alguns momentos, a melhor decisão é simplesmente fugir e evitar perder tudo o que já foi conquistado.
Quando a polícia mobiliza veículos blindados e helicópteros, escapar de carro pode ser muito difícil.
Nessas situações, sair do veículo e fugir a pé pode ser uma alternativa mais eficiente. Na cidade, a dica é aproveitar becos e estacionamentos cobertos. No campo, árvores e áreas com vegetação podem ajudar a esconder o personagem.
MacDonald relata que passou cerca de 15 minutos tentando escapar da polícia pela rodovia, perdeu três carros e só conseguiu fugir depois de mergulhar em um rio e nadar até a outra margem. No fim, terminou escondida em um campo de golfe, carregando US$ 100 mil em dinheiro roubado.
A última recomendação é aproveitar a experiência sem tentar acelerar o progresso.
Segundo MacDonald, "GTA 6" é um jogo extraordinariamente grande e pode levar semanas para ser concluído, mesmo para quem joga várias horas por dia.
Cada capítulo tem características próprias e oferece experiências diferentes. Depois de tanta espera pelo lançamento, a jornalista recomenda aproveitar o caminho e não ter pressa para chegar ao final.
Glossário
O que é Leonida?
É o nome do mapa enorme onde se passa GTA 6, onde os jogadores exploram diversas atividades e missões
O que é GTA 6?
É o novo jogo da Rockstar Games com gráficos avançados, focado em duas protagonistas e um mapa vasto cheio de atividades