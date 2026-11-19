Na cozinha ítalo-paulistana, a fartura sempre fez parte da receita. O prato de massa que chega à mesa para ser dividido, o almoço de domingo que se estende pela tarde e a travessa que volta pela metade são tradições que ajudaram a construir restaurantes que atravessaram gerações em São Paulo. Para Thiago Tatini, chef do Casimiro – Ristorante dal Tatini, esse modelo tem um novo desafio: as canetas emagrecedoras.

"O Mounjaro é um medicamento que veio para ficar. Não acho que seja uma coisa passageira, vai estar aí por anos, décadas", diz o chef à Casual EXAME. "As pessoas estão pedindo porções menores. É um movimento do mercado, e quem não se readequar vai sofrer."

Aos 34 anos, Thiago representa a quarta geração consecutiva da família no ramo no Brasil. Desde 2018, comanda o Casimiro, no quarto andar do edifício Santos Augusta, projeto de Isay Weinfeld na esquina da alameda Santos com a rua Augusta, a uma quadra da avenida Paulista. O salão tem 300 m² e capacidade para 150 pessoas.

O prato encolheu?

A mudança percebida pelo chef aparece também nos números do setor. Remédios da classe GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, já alteram o que os consumidores pedem e quanto gastam nos restaurantes. Segundo levantamento citado pela EXAME, 51% dos usuários passaram a pedir porções menores ou a comer menos.

No Casimiro, a resposta começou pelo cardápio. "A gente tem feito menus com que as pessoas consigam se sentir bem ao comer", afirma Thiago. "Em 1980, as porções eram muito maiores. Hoje em dia, as pessoas diminuíram o prato. Você come bem, mas não consegue comer tanto."

Os ajustes vão além do tamanho. Formado em gastronomia, Thiago adaptou receitas de família ao Thermomix e aos fornos combinados e reduziu a gordura de alguns pratos, mudanças que, segundo ele, nem sempre os clientes antigos percebem. A base do cardápio, porém, continua a mesma. O linguine nel grana padano, finalizado dentro de uma roda de queijo, é servido pela família desde 1954 e custa R$ 131 no Casimiro.

Do direito à cozinha

Mexer em receitas que atravessaram sete décadas exige uma autoridade que Thiago precisou conquistar. Quando trocou a faculdade de direito pela de gastronomia, teve de aceitar uma condição imposta pela mãe: estudar à noite e trabalhar de dia na rotisseria das tias. Por meses, descascou batata, esfregou chão e dormiu pouco. Cansado, pensou em desistir, até ouvir os funcionários comentarem um bolão. "Era sobre mim. Eles estavam apostando quando eu ia pendurar o avental", lembra.

Ninguém ganhou a aposta. Thiago se formou em 2014, tornou-se o primeiro Tatini com diploma universitário em gastronomia e foi aprender a operação com o tio, na rua Batatais, do atendimento no salão à recepção de mercadorias. Em 2018, abriu o Casimiro em sociedade com o empresário Fernando Tchalian, idealizador do edifício Santos Augusta.

A história da família, no entanto, começou bem antes da chegada ao Brasil. Em Florença, no início do século 20, o patriarca Casimiro Tatini, que dá nome ao restaurante do bisneto, já trabalhava na cozinha. Em 1954, com a Itália ainda arrasada pela guerra, Fabrizio e o filho Mario, bisavô e avô de Thiago, desembarcaram em Santos para abrir um restaurante próprio. Pouco depois, a família subiu a serra e fundou o Don Fabrizio, na alameda Santos, que funcionou entre 1958 e 1982 e ajudou a definir o que se convencionou chamar de cozinha ítalo-paulistana.

Em 1983 veio o Tatini, na rua Batatais, nos Jardins, hoje comandado por Fabrizio Tatini, tio de Thiago. Dez anos depois, as tias Paola e Andrea abriram a Tatini Rosticceria, no Campo Belo, onde o sobrinho fez seu estágio forçado. O linguine na roda de queijo é o prato que liga todas essas casas. "Não sei dizer se minha família foi a primeira a trazer esse prato para o Brasil, mas a gente o serve desde 1954", diz Thiago.

A sucessão quase foi interrompida na geração dele. A prima foi trabalhar com audiovisual, um irmão seguiu carreira em administração e o outro, em direito. O próprio Thiago cursou três anos de direito antes de trancar a matrícula. Hoje, é ele quem guarda o manuscrito com as receitas da família. "O Fabrizio brinca que eu sou o guardião das receitas", conta. "Estou com a marca na mão agora, e não é na minha geração que eu quero que ela acabe."

Receita de família, técnica de escola

O cardápio se apoia nas receitas da família, que é o que o cliente espera de uma casa com o sobrenome Tatini. "A escola de gastronomia ensina muito sobre método e técnica. É perfeitamente possível aplicar esse aprendizado a receitas que passam de geração em geração sem perder a essência", diz.

Entre as entradas estão clássicos da família, como o coquetel de camarão (R$ 275) e o vôngole temperado (R$ 70), e incorporações recentes, como a burrata ao pesto (R$ 112). Nos principais, além do linguine, aparecem o cappelletti à romanesca, gratinado com molho branco, champignon e presunto (R$ 119), e o steak siberiana, flambado na vodca com creme de leite fresco e mostarda inglesa (R$ 177). As sobremesas são da chef pâtissière Rita Behring, como a torta de chocolate 70% cacau (R$ 52).

Thiago também circula pelo salão. "Gosto de passar nas mesas, de conversar com o cliente. Na maioria das vezes é para elogio, mas, quando é para tomar puxão de orelha, eu estou ali para isso também. Faz parte", diz.

"Quem tem medo de concorrente é incompetente"

Com o mesmo sócio e o estilista Sergio K., Thiago também comanda a Maison Dodoma, misto de restaurante e clube noturno. A expansão segue uma regra. "Meu negócio não é ter filiais. É cada casa ter o seu próprio DNA", afirma. "Tem gente que abre seis, sete casas, e acho isso incrível. Mas eu prefiro ir mais lento do que o mercado."

Para ele, a parte difícil vem depois da inauguração. "Abrir um restaurante em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo, é fácil. O difícil é manter esse restaurante aberto." O maior desafio, segundo ele, é a mão de obra. Por isso, paga acima da média do mercado para atrair e manter a equipe. "A gente quer lucro, mas não é o lucro acima de tudo." A outra parte da fórmula é manter o padrão, sem altos e baixos. "Uma marca perdura porque a gente mantém a qualidade. É barriga no balcão."

Aos 26 anos, Thiago confessou ao avô Mario que tinha medo de enfrentar uma cidade com tantos restaurantes. Ouviu a frase que diz levar para a vida: "quem tem medo de concorrente é incompetente".

Hoje, ele defende mais conversa entre donos de restaurante. "Eu me sinto sozinho, e sei que não estou sozinho. A minha dor é a mesma do cara que tem seis casas e do cara que tem duas", diz. Na prática, ele liga para outros restaurantes antes de contratar alguém, para entender por que a pessoa saiu, e diz que passou a errar menos nas escolhas.

Ele já viveu essa conexão entre restaurantes. Na inauguração da Maison Dodoma, quando um vinho acabou depois da meia-noite, quem resolveu foi o dono de um restaurante vizinho, que emprestou garrafas da própria adega. "Hoje a gente é parceiro, como vizinho de casa", diz. "O mercado tem espaço para todo mundo."

E depois dele, quem vem? "Ainda está para nascer", brinca o chef, que está noivo e com casamento marcado.