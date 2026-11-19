O primeiro escritório da Zamora Company no Brasil ficava embaixo de um bar. Para acompanhar o consumidor, bastava subir. Tomás Lellis, primeiro funcionário da companhia espanhola no país, em 2016, podia observar como as pessoas bebiam o produto que tinha a missão de vender.

“Era literalmente embaixo de um bar, para poder subir e ver as pessoas tomando”, diz Lellis, diretor da Zamora Company para a América Latina.

Uma década depois, o Brasil se tornou o maior mercado mundial do Licor 43, marca que deu origem ao grupo e responde por 42,5% de suas vendas. A Zamora chega aos 80 anos com receita líquida de 255 milhões de euros em 2025 (cerca de R$ 1,6 bilhão, na conversão atual). O país representa 16% do volume global do licor espanhol.

O avanço passou por mudar o lugar que a bebida ocupava na mesa. Em vez de depender do digestivo servido depois da refeição, a empresa procurou espaço nos cardápios de coquetéis, nos bares de chope e, mais tarde, dentro de casa. Café e limão ajudaram a aproximar uma receita espanhola de hábitos brasileiros.

O resultado também mudou o peso do Brasil nas decisões da companhia. O mercado que durante décadas recebeu garrafas importadas sem uma operação local dedicada tornou-se prioridade para a próxima etapa de expansão.

Como o Brasil virou o maior mercado da marca

A Zamora nasceu em 1946, em Cartagena, na Espanha, quando os irmãos Diego, Ángel e Josefina Zamora, ao lado de Emilio Restoy, marido de Josefina, começaram a produzir e comercializar o licor. O nome faz referência aos 43 ingredientes de sua receita, mantida em segredo pela família.

O grupo continua integralmente familiar, tem mais de 580 funcionários e um portfólio que inclui os vinhos Ramón Bilbao, o gim Martin Miller’s e o limoncello Villa Massa. O Licor 43 está presente em mais de 80 países e alcançou produção de 1,1 milhão de caixas de nove litros em 2025.

No Brasil, o produto já circulava havia décadas quando a empresa decidiu investir diretamente no mercado, em 2015. Até então, segundo Lellis, a lógica era sobretudo exportar: a bebida saía da Espanha, mas a companhia tinha pouco acompanhamento do que acontecia depois.

A contratação de uma equipe local permitiu aproximar a gestão da distribuição e do consumo. O ponto de partida foram bares, restaurantes e hotéis, onde o cliente pode experimentar uma dose antes de decidir comprar uma garrafa.

“A gente sempre acredita em construção de marca no bar, no restaurante”, afirma Lellis.

Foi nesses estabelecimentos que a empresa tentou desfazer uma associação que, na avaliação do executivo, limitava a categoria: a do licor oferecido no carrinho da churrascaria, depois da refeição, às vezes como cortesia.

“Aquela transformação de você sair de ser um digestivo grátis para ser um coquetel de sobremesa talvez tenha sido o primeiro passo”, diz.

O Carajillo, que combina café espresso e Licor 43, foi uma das ferramentas dessa mudança. A receita aproveitou a familiaridade do brasileiro com o café para apresentar outra maneira de consumir a bebida.

Já a combinação com limão fez o caminho inverso: nasceu nos bares de São Paulo, a partir do consumo local, e acabou incorporada à estratégia da marca.

“Esse não foi nem a gente que inventou. Foi o bar que inventou, e a gente sustenta”, afirma Lellis.

Em 2019, o Brasil representava 2,6% do volume global do Licor 43. Hoje, são 16%. A participação ficou cerca de seis vezes maior — um aumento de aproximadamente 515% na fatia brasileira, o que não equivale, necessariamente, à mesma expansão das vendas em volume.

Tomás Lellis, diretor da Zamora Company para a América Latina, e Fernanda Di Giaimo, gerente regional de marketing para o sul da América Latina: Brasil é prioridade na expansão da dona do Licor 43 (Zamora Company/Divulgação)

Como transformar a dose no bar em uma garrafa em casa

A estratégia brasileira combina dois trabalhos: apresentar a bebida em estabelecimentos e garantir que ela seja encontrada no varejo. Segundo Lellis, o país depende mais de grandes atacadistas para distribuir produtos dessa categoria do que outros mercados sul-americanos.

A pandemia acelerou a passagem do consumo para dentro de casa. Com a distribuição já em funcionamento, a empresa redirecionou parte da estratégia para alcançar quem havia deixado de frequentar bares e restaurantes.

A simplicidade das receitas ajudou. Café, limão e gelo permitiam reproduzir o consumo sem equipamentos ou uma longa lista de ingredientes.

O movimento ocorre em uma indústria que precisa disputar cada ocasião de consumo. Segundo a consultoria IWSR, o volume mundial de bebidas alcoólicas caiu 2% em 2025, no terceiro ano consecutivo de retração. Cervejas, vinhos e destilados recuaram; entre as grandes categorias, apenas os coquetéis prontos para beber cresceram.

A busca por novos momentos para beber também aparece na estratégia de concorrentes. Na apresentação de resultados de 2025, o grupo Campari, dono do Aperol, destacou novos formatos e ocasiões de consumo entre suas prioridades. A empresa também atribuiu parte do desempenho do Aperol a ações para reduzir a concentração das vendas em determinadas épocas do ano.

Na Zamora, essa disputa passa tanto pelas combinações com o produto original quanto pela ampliação da linha. A novidade mais recente no Brasil é o Caramel Cookie, edição limitada inspirada nos biscoitos Speculoos, populares na Bélgica. O produto se soma às versões Chocolate e Crème Brûlée.

A escolha de sobremesas reconhecidas em diferentes países tem uma razão comercial: desenvolver sabores que possam ganhar escala internacional. “A gente tem que trabalhar com tipos de sobremesas e com sabores que falam com o mundo inteiro, não só com determinada região”, diz Lellis.

Onde a empresa quer crescer agora

A ambição da Zamora é manter um ritmo de crescimento de dois dígitos no Brasil ao longo dos próximos dez anos.

A expansão deve combinar distribuição, campanhas e novas ocasiões de consumo. Há espaço, na avaliação da companhia, para ampliar a presença regional e usar o trabalho brasileiro como referência para outros mercados sul-americanos.

“O Brasil foi o primeiro país da América do Sul em que a gente começou a investir”, afirma Lellis. “Agora, o Brasil segue sendo nosso foco e nossa prioridade.”

A operação local fica hoje na Avenida Paulista, em São Paulo. A fabricação do Licor 43, porém, permanece concentrada em Cartagena. Mesmo com o Brasil na liderança do consumo, a companhia não prevê produzir a bebida no país.

“A gente é um importado mesmo e pretende continuar sendo”, diz o executivo.

Segundo Lellis, a Zamora já realizou investimentos em modernização e ampliação de linhas de produção na Espanha para sustentar a expansão. No Brasil, o trabalho continuará concentrado em fazer a bebida chegar ao consumidor e acompanhar como ele a incorpora à rotina.

“A ideia é que a gente continue investindo aqui no mercado brasileiro, continue fazendo campanhas, continue em contato com o consumidor”, afirma Fernanda Di Giaimo, gerente regional de marketing da Zamora para o sul da América Latina.

O escritório mudou de endereço, mas a próxima combinação capaz de ampliar as vendas ainda pode surgir do outro lado do balcão.