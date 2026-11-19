Para saber se o desconto da Black Friday é real, compare o preço do mesmo produto antes da promoção e some os custos da compra. Em tinta, piso e chuveiro, a conta exige atenção à embalagem, à quantidade e à instalação. Um anúncio mais barato pode se referir a outra versão ou cobrir menos da reforma.

A Black Friday de 2026 será em 27 de novembro. O Procon-ES orienta o consumidor a registrar preços com antecedência e guardar capturas dos anúncios, com data, loja e condições. A comparação ajuda a identificar aumentos anteriores à campanha seguidos de uma redução apenas aparente.

O preço riscado pela loja não basta como referência. Procure o histórico do modelo em comparadores e confira os valores em outros estabelecimentos. Se não houver histórico disponível, use os registros que conseguir reunir e evite tratar o percentual anunciado como economia comprovada.

Como comparar tinta, piso e chuveiro

Tintas

Confira marca, linha, cor, acabamento e volume. Para calcular o material necessário, use o rendimento acabado indicado pelo fabricante, que considera a cobertura após as demãos previstas. Não compare essa informação com um rendimento informado por demão.

A Suvinil orienta consultar o boletim técnico e informa que o rendimento varia com o produto, a aplicação e o estado da superfície. Meça a área a pintar e inclua os materiais de preparação no orçamento. Comparar apenas o preço por litro pode esconder a necessidade de comprar outra lata.

Pisos

Veja se o valor anunciado é por metro quadrado ou por caixa. Divida o preço da caixa pela área que ela cobre para comparar produtos na mesma unidade. Depois, calcule quantas caixas inteiras serão necessárias para a obra, incluindo a sobra definida no projeto.

Confira também o lote, a tonalidade e o calibre das peças. O manual da Portobello orienta receber as caixas com o mesmo tom e alerta que compras complementares podem apresentar diferenças. Uma oferta de saldo precisa ter quantidade suficiente para a aplicação planejada.

Chuveiros

Compare o código completo do modelo, a tensão e a potência. Não trate versões de 127 V e 220 V, ou com potências diferentes, como se fossem o mesmo produto. A Lorenzetti informa que a escolha da fiação e do disjuntor depende da tensão e da potência do aparelho.

Antes de comprar, peça a um profissional que confira a compatibilidade com a instalação. Se houver necessidade de adequação elétrica, inclua o serviço no orçamento. Não aumente a potência do chuveiro sem essa verificação.

Como calcular a economia real

Faça duas contas: o desconto sobre o preço anterior do produto e o custo total para usá-lo na obra. A primeira exige uma referência anterior confiável. A segunda inclui frete, juros, acessórios e instalação.

Exemplo hipotético: um produto que custava R$ 200 e passou para R$ 160 teve redução de 20%. Se o frete da nova oferta for R$ 50 e o da compra anterior era gratuito, o total subiu de R$ 200 para R$ 210. O desconto no item não virou economia na compra.

No piso, confira também argamassa, rejunte e entrega. Na tinta, verifique os complementos necessários. No chuveiro, some instalação e eventuais adequações. Compare as propostas com as mesmas condições de pagamento e não desconte um cashback que depende de regras que você não conseguirá cumprir.

O que fazer diante de uma oferta enganosa

Guarde o anúncio, o link, as capturas de preço e os comprovantes. Registre também o vendedor responsável, especialmente em marketplaces. Uma diferença de preço entre lojas não prova fraude; a documentação deve mostrar o que foi anunciado e o que aconteceu na compra.

A Secretaria Nacional do Consumidor orienta consultar a reputação do fornecedor e lembra que compras pela internet permitem arrependimento em até sete dias, com devolução integral, inclusive do frete. No recebimento de um produto, conte o prazo a partir da entrega.

Se não resolver o problema com a empresa, procure o Procon ou registre a reclamação no Consumidor.gov.br, quando o fornecedor estiver cadastrado. Desconfie de páginas que pressionam pela transferência imediata e confirme o endereço da loja antes de pagar.