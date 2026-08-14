Quando o filme 'Pinóquio: Maldição de Madeira' chega aos cinemas brasileiros?

Filme: avaliações apontam o longa como um dos destaques do subgênero (Reprodução)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17h48.
A nova versão de terror do clássico infantil "Pinóquio: Maldição de Madeira" (Pinocchio: Unstrung) já tem data para chegar aos cinemas brasileiros. A distribuidora A2 Filmes divulgou o trailer legendado do longa.
No exterior, a produção tem acumulado recepção positiva da crítica especializada, registrando 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.
A avaliação aponta o longa como um dos destaques do recente subgênero que transforma contos infantis em narrativas macabras, elogiando o tom violento e o uso de efeitos práticos.
O elenco tem Richard Brake, de "Noites Brutais", no papel de Geppetto, e Robert Englund — o Freddy Krueger da franquia "A Hora do Pesadelo" — na voz do Grilo Falante. Completam o time Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray e Peter De Souza-Feighoney.
Os efeitos especiais ficam por conta de Todd Masters, vencedor do Emmy e responsável pelo trabalho em "Contos da Cripta: O Cavaleiro Demônio".
Na direção está Rhys Frake-Waterfield, também à frente da franquia "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", que planeja unir esses projetos em um mesmo universo compartilhado.
A venda do filme é feita pela ITN Studios e pela Premiere Entertainment, com Frake-Waterfield e Scott Jeffrey na produção.
O longa chega nos cinemas brasileiros em 12 de novembro.