Quando o filme 'Pinóquio: Maldição de Madeira' chega aos cinemas brasileiros?

A nova versão de terror do clássico infantil "Pinóquio: Maldição de Madeira" (Pinocchio: Unstrung) já tem data para chegar aos cinemas brasileiros. A distribuidora A2 Filmes divulgou o trailer legendado do longa.

No exterior, a produção tem acumulado recepção positiva da crítica especializada, registrando 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A avaliação aponta o longa como um dos destaques do recente subgênero que transforma contos infantis em narrativas macabras, elogiando o tom violento e o uso de efeitos práticos.

O elenco tem Richard Brake, de "Noites Brutais", no papel de Geppetto, e Robert Englund — o Freddy Krueger da franquia "A Hora do Pesadelo" — na voz do Grilo Falante. Completam o time Cameron Bell, Jessica Balmer, Jack Art Gray e Peter De Souza-Feighoney.

Os efeitos especiais ficam por conta de Todd Masters, vencedor do Emmy e responsável pelo trabalho em "Contos da Cripta: O Cavaleiro Demônio".

Na direção está Rhys Frake-Waterfield, também à frente da franquia "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", que planeja unir esses projetos em um mesmo universo compartilhado.

A venda do filme é feita pela ITN Studios e pela Premiere Entertainment, com Frake-Waterfield e Scott Jeffrey na produção.

Quando o filme "Pinóquio: Maldição de Madeira" estreia no Brasil?

O longa chega nos cinemas brasileiros em 12 de novembro.

Assista ao trailer: