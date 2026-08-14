O teste aceito por Harvard, MIT e Yale chega pela primeira vez a uma escola do Brasil

A Escola Bilíngue Carolina Patrício, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, recebe no dia 26 de agosto a University Fair, uma das maiores feiras internacionais de universidades do país.

O evento reúne representantes de cerca de 60 instituições de ensino superior de diferentes estados brasileiros e de outros 10 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Espanha, Portugal e Holanda. A entrada é gratuita, mas as vagas para o público externo são limitadas.

Integrante premium do Grupo SEB, a escola atende mais de 1.100 alunos no Rio de Janeiro e sedia a feira pela primeira vez como instituição com currículo aprovado pelo International Baccalaureate (IB). O selo muda o tom do encontro: alunos dos primeiros anos do ensino médio poderão entender de perto como funciona o processo de admissão a universidades para quem cursa o IB Diploma Programme, além de conhecer as opções de graduação no Brasil e no exterior.

Uma novidade desta edição é a chegada da plataforma de idiomas Duolingo à feira, com o Duolingo English Test (DET). O exame de proficiência em inglês é aceito por universidades como Harvard, Yale, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of British Columbia (UBC), London Imperial College e Flinders University.

"Estamos muito felizes com esse parceiro, que promoverá ações na feira para aproximar os estudantes do teste e das oportunidades de estudar no exterior", diz Karina Fensterseifer, College Counselor da escola e coordenadora do evento.

Mercado de trabalho entra na roda de conversa

Além do contato direto com as universidades, a programação inclui informações sobre mercado de trabalho e tendências de carreira em diferentes países, para ajudar os estudantes a cruzar seus objetivos pessoais com o que o mercado global vem exigindo.

"Queremos criar um espaço acolhedor e informativo para que estudantes e famílias conversem com universidades e façam escolhas acadêmicas mais conscientes", afirma Fensterseifer.

Quem pode participar

O acesso é gratuito para alunos do ensino médio de outras escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro, mas exige pré-inscrição por formulário e a presença de um responsável maior de idade para os visitantes externos.

Serviço Evento: University Fair, Feira Internacional de Universidades Data: 26 de agosto Horário: das 8h às 12h Local: Escola Bilíngue Carolina Patrício, unidade Barra da Tijuca. Av. Pref. Dulcídio Cardoso, 400, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) Inscrição: gratuita, com vagas limitadas, pelo formulário oficial do evento

Para quem está no início do ensino médio, a feira funciona como um primeiro mapa do que vem depois da escola, antes mesmo de qualquer decisão precisar ser tomada.