Mercado Imobiliário

Mais de mil imóveis da Caixa entram em leilão com descontos de até 67%

Casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais podem ser arrematados com lances a partir de R$ 11,6 mil; certames serão totalmente online nos dias 16 e 23 de julho

No caso do IPTU, se a dívida ultrapassar 10% do valor do imóvel, a Caixa assume integralmente (Caixa/Divulgação)

No caso do IPTU, se a dívida ultrapassar 10% do valor do imóvel, a Caixa assume integralmente (Caixa/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 15 de julho de 2026 às 08h25.

Última atualização em 15 de julho de 2026 às 08h27.

A Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, abriu mais de mil imóveis para leilão em julho, oferecendo oportunidades com descontos que chegam a 67% sobre o valor de avaliação. No total, 1.036 propriedades em 26 estados e no Distrito Federal estarão disponíveis, incluindo 712 apartamentos, 270 casas, 45 terrenos e 9 imóveis comerciais. Alguns lotes permitem financiamento e uso do FGTS, condições que devem ser conferidas na descrição de cada imóvel.

Os leilões serão realizados de forma totalmente online pelo site da Fidalgo Leilões, com encerramento a partir das 10h nos dias 16 e 23 de julho. Para participar, é necessário realizar cadastro na plataforma e enviar os documentos exigidos no edital.

A responsabilidade sobre débitos de IPTU e condomínio varia: no caso do IPTU, se a dívida ultrapassar 10% do valor do imóvel, a Caixa assume integralmente; para débitos de condomínio, o arrematante responde por até 10% do valor de avaliação.

A distribuição dos imóveis segue a concentração regional: o Sudeste lidera com 560 lotes, seguido pelo Nordeste (188), Centro-Oeste (138), Sul (103) e Norte (47). Entre os destaques do Sudeste estão terrenos em São José do Rio Preto e Catanduva, além de apartamentos em Presidente Prudente e Araraquara. No Nordeste, há opções como prédio em Natal e casas em Capela, Rio Largo e Belo Jardim, com lotes a partir de R$ 18,8 mil em Demerval Lobão (PI).

Já no Norte, Centro-Oeste e Sul, os imóveis incluem apartamentos em Manaus, Ananindeua, Palmas, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Caxias do Sul e Dionísio Cerqueira, com preços iniciais que partem de R$ 61 mil.

Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial, destaca que o certame oferece condições vantajosas para quem busca investir ou adquirir imóveis com descontos expressivos.

“Este leilão reúne mais de mil propriedades em duas datas estratégicas, com descontos que chegam a 67% do valor de avaliação. É uma oportunidade concreta para quem quer adquirir um imóvel com condições especiais. Recomendo que os interessados estudem bem as opções disponíveis, verifiquem a descrição de cada lote e consultem o site da Caixa antes de fazer a oferta, especialmente quanto à possibilidade de financiamento, uso do FGTS e às regras sobre débitos de IPTU e condomínio”, afirma.

Serviço

  • Datas dos leilões: 16/07 e 23/07, com encerramento a partir das 10h
  • Plataforma: www.fidalgoleiloes.com.br
  • Documentos: Cadastro e envio de documentação conforme edital
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