Do fenômeno teen ao presente: o antes e depois do elenco de 'Crepúsculo'

Com o relançamento de "Crepúsculo" nos cinemas brasileiros, a nostalgia tomou conta dos fãs da saga. O filme, lançado originalmente em 2008, marcou uma geração e transformou seu elenco em estrelas globais.

Quase duas décadas depois, os caminhos profissionais e pessoais dos atores mostram trajetórias bastante diferentes, que vão de carreiras consolidadas em Hollywood até escolhas mais discretas.

Veja como estão os atores:

Robert Pattinson

O sucesso mundial ao interpretar Edward Cullen transformou Robert Pattinson em um dos grandes nomes de sua geração. O ator optou por se distanciar de produções mais comerciais e passou a investir em personagens mais complexos e desafiadores. Com filmes como “O Farol”, “Bom Comportamento” e “Tenet”, dirigido por Christopher Nolan, ele consolidou a imagem de um artista versátil.

Em 2022, protagonizou “Batman”, trazendo uma nova abordagem para um dos heróis mais emblemáticos do cinema. O ator já tem novos projetos em andamento, como “Batman: Parte 2” e “A Odisseia”, também de Nolan, que estreia em julho. Para esse ano, o ator também atua em “Drama”, com Zendaya.

Robert Pattinson no tapete vermelho de "The Batman" em Londres. (Tom Nicholson/Reuters)

Kristen Stewart

Kristen Stewart construiu uma trajetória sólida e passou a colaborar com cineastas do circuito independente, conquistando reconhecimento da crítica. Ao longo dos anos, integrou produções de destaque como “As Panteras”, releitura do clássico de ação dos anos 2000, “Branca de Neve e o Caçador” e “Para Sempre Alice”.

Em 2021, recebeu uma indicação ao Oscar por sua performance em “Spencer”. Também se dedica à direção e a projetos autorais que circulam por festivais internacionais. Sua estreia como diretora chega aos cinemas em abril, com o filme “A Cronologia da Água”.

Chanel: Kristen Stewart é embaixadora da marca e produtora do filme "The Chronology of Water", apoiado pela maison francesa (Valery HACHE / AFP/Getty Images)

Taylor Lautner

O personagem Jacob Black, o lobisomem da saga, se tornou um dos grandes ídolos adolescentes daquele período. Depois do sucesso da franquia, Taylor Lautner participou de alguns projetos no cinema e na TV, como “The Ridiculous Six”, produção da Netflix com Adam Sandler, Terry Crews e Luke Wilson, mas seguiu uma vida mais reservada.

Nos últimos anos, está mais presente nas redes sociais, onde se tornou criador de conteúdo sobre saúde mental e fama precoce.

Taylor Lautner (Getty Images)

Ashley Greene

Ashley Greene seguiu trabalhando no cinema e na TV após a saga, mas sem alcançar o mesmo nível de protagonismo.

Ashley Greene como 'Alice', de 'Crepúsculo' (Summit Entertainment)

Ashley Greene seguiu atuando após dar vida a Alice Cullen, irmã de Edward na saga "Crepúsculo". Apesar de participar de produções como “A Aparição” e “LOL”, sua trajetória não alcançou o mesmo destaque de alguns colegas do elenco.

Ainda assim, ela ampliou seus horizontes profissionais e investiu em outras áreas, como o design de joias, criando sua própria coleção.

Nikki Reed

Nikki Reed, a vampira Rosalie, é mais um nome do elenco que conseguiu se manter em evidência após a saga. A atriz deu continuidade à carreira na atuação e também expandiu sua atuação profissional, investindo na escrita e na produção.

Em 2015, oficializou a união com o ator Ian Somerhalder, conhecido por seu papel em “Diários de um Vampiro”.

Nikki Reed (John Russo)

Kellan Lutz

O intérprete de Emmett Cullen seguiu atuando após a saga, com participação em filmes de ação e projetos para a televisão, como “Os Mercenários 3” e a série “FBI: Os Mais Procurados”.

Fora das telas, também se dedica a causas ligadas à saúde mental e ao bem-estar físico e tem iniciativas relacionadas a fitness e motivação.

Kellan Lutz (Desiree Navarro/Getty Images)

Jackson Rathbone

Depois de interpretar Jasper, Jackson Rathbone seguiu trabalhando no cinema e na televisão, com participações em produções como “O Último Mestre do Ar” e a série “A Fortaleza”.

Paralelamente à atuação, também se dedica à música. Ele é vocalista da banda 100 Monkeys, com a qual já lançou diversos álbuns.