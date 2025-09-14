Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem é o único brasileiro a ganhar um Emmy?

Versão internacional da premiação já deu 22 prêmios ao Brasil, mas somente um brasileiro venceu (duas vezes) o 'Oscar' da televisão americana

Adriano Goldman, diretor de fotografia brasileiro, segurando prêmio: paulistano também trabalhará na nova série de Harry Potter, na HBO (Christopher Polk/Getty Images)

Adriano Goldman, diretor de fotografia brasileiro, segurando prêmio: paulistano também trabalhará na nova série de Harry Potter, na HBO (Christopher Polk/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 16h30.

Última atualização em 14 de setembro de 2025 às 16h53.

Tudo sobreEmmy
Saiba mais

O único brasileiro a vencer um Emmy Award — a tradicional premiação da televisão norte-americana que acontece neste domingo, 14 — é Adriano Goldman, diretor de fotografia reconhecido por seu trabalho na série The Crown, da Netflix.

O paulistano conquistou duas estatuetas na categoria de melhor fotografia por episódios da produção sobre a monarquia britânica: o primeiro prêmio veio em 2018, pelo episódio “Beryl”; o segundo, em 2021, pelo episódio “Fairytale”, centrado no noivado da princesa Diana com o príncipe Charles.

Goldman é o único profissional nascido no Brasil a vencer o Primetime Emmy Awards, conhecido como o Oscar da televisão e voltado à programação exibida em horário nobre nos Estados Unidos, organizada pela Academy of Television Arts & Sciences.

Essa premiação é distinta do Emmy Internacional, voltado a produções feitas fora dos EUA, no qual o Brasil já venceu 22 vezes e foi indicada 167. Ao contrário do Primetime, o International Emmy Awards é organizado por outra entidade — a International Academy of Television Arts & Sciences — e valoriza a excelência da televisão global, fora do mercado norte-americano.

Ao lado de Goldman, apenas uma empresa brasileira conquistou um Emmy nos Estados Unidos: o estúdio ARVORE venceu em 2020 na categoria de inovação em programação interativa com a experiência em realidade virtual “The Line” (A Linha), narrada por Rodrigo Santoro.

Quem é Adriano Goldman?

Nascido em São Paulo, Adriano Goldman começou a carreira aos 16 anos, quando insistiu em uma vaga na Olhar Eletrônico — produtora que daria mais tarde origem à O2 Filmes, de Fernando Meirelles.

O diretor lembra que o jovem aparecia todos os dias na recepção até ser incorporado à equipe. “Voltou no dia seguinte. Voltou outras vezes até que, um dia, sem perceber, já estava incorporado ao time”, contou Meirelles em entrevista ao Jornal O Globo, em 2016.

A primeira experiência como diretor de fotografia em um longa-metragem foi em Surf Adventures (2002), mas foi com a indicação de Meirelles para o filme Sin Nombre que Goldman começou a trabalhar com produções internacionais. Desde então, integrou o time técnico de filmes como O Jardineiro Fiel, Álbum de Família e Pegando Fogo.

Ainda em produção, a nova série de Harry Potter também terá Goldman como diretor de fotografia.

Acompanhe tudo sobre:EmmyFamília real britânica

Mais de Pop

Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026

Emmy 2025 é neste domingo: veja os indicados, horário e onde assistir

Acidente em 'Duro de Matar' pode ter influenciado demência de Bruce Willis, diz esposa do ator

Super Mario completa 40 anos: veja curiosidades sobre o encanador mais famoso do mundo

Mais na Exame

Casual

'Adolescência' e 'O Estúdio': quais séries podem vencer o Emmy?

Negócios

Mais rico do Brasil foi 'expulso' da empresa que fundou, monitora furacões por hobby e só usa Apple

ESG

Hub de inclusão produtiva da Ambev impacta 5 milhões de brasileiros em um ano

Pop

Rock in Rio anuncia datas da edição de 2026