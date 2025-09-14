O único brasileiro a vencer um Emmy Award — a tradicional premiação da televisão norte-americana que acontece neste domingo, 14 — é Adriano Goldman, diretor de fotografia reconhecido por seu trabalho na série The Crown, da Netflix.

O paulistano conquistou duas estatuetas na categoria de melhor fotografia por episódios da produção sobre a monarquia britânica: o primeiro prêmio veio em 2018, pelo episódio “Beryl”; o segundo, em 2021, pelo episódio “Fairytale”, centrado no noivado da princesa Diana com o príncipe Charles.

Goldman é o único profissional nascido no Brasil a vencer o Primetime Emmy Awards, conhecido como o Oscar da televisão e voltado à programação exibida em horário nobre nos Estados Unidos, organizada pela Academy of Television Arts & Sciences.

Essa premiação é distinta do Emmy Internacional, voltado a produções feitas fora dos EUA, no qual o Brasil já venceu 22 vezes e foi indicada 167. Ao contrário do Primetime, o International Emmy Awards é organizado por outra entidade — a International Academy of Television Arts & Sciences — e valoriza a excelência da televisão global, fora do mercado norte-americano.

Ao lado de Goldman, apenas uma empresa brasileira conquistou um Emmy nos Estados Unidos: o estúdio ARVORE venceu em 2020 na categoria de inovação em programação interativa com a experiência em realidade virtual “The Line” (A Linha), narrada por Rodrigo Santoro.

Quem é Adriano Goldman?

Nascido em São Paulo, Adriano Goldman começou a carreira aos 16 anos, quando insistiu em uma vaga na Olhar Eletrônico — produtora que daria mais tarde origem à O2 Filmes, de Fernando Meirelles.

O diretor lembra que o jovem aparecia todos os dias na recepção até ser incorporado à equipe. “Voltou no dia seguinte. Voltou outras vezes até que, um dia, sem perceber, já estava incorporado ao time”, contou Meirelles em entrevista ao Jornal O Globo, em 2016.

A primeira experiência como diretor de fotografia em um longa-metragem foi em Surf Adventures (2002), mas foi com a indicação de Meirelles para o filme Sin Nombre que Goldman começou a trabalhar com produções internacionais. Desde então, integrou o time técnico de filmes como O Jardineiro Fiel, Álbum de Família e Pegando Fogo.

Ainda em produção, a nova série de Harry Potter também terá Goldman como diretor de fotografia.