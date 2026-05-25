Quais finais de Copa do Mundo foram para a prorrogação? Relembre todas as decisões

Nem toda final de Copa do Mundo foi resolvida nos 90 minutos. Ao longo da história do torneio, algumas decisões precisaram de prorrogação para definir o campeão, e algumas delas terminaram até nos pênaltis. Ao todo, oito finais de Mundial foram além do tempo regulamentar.

Confira as finais definidas na prorrogação

1934 – Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (após prorrogação)

A primeira final de Copa a ir para o tempo extra foi em 1934. A Itália empatou no fim do tempo normal e marcou o gol do título na prorrogação, conquistando sua primeira taça mundial.

1966 – Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental (após prorrogação)

Uma das finais mais famosas da história. Após empate por 2 a 2 nos 90 minutos, Geoff Hurst marcou duas vezes na prorrogação e garantiu o único título mundial inglês.

1978 – Argentina 3 x 1 Holanda (após prorrogação)

A decisão em Buenos Aires terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a Argentina marcou duas vezes e conquistou sua primeira Copa do Mundo.

1994 – Brasil 0 x 0 Itália (Brasil campeão nos pênaltis)

Depois de 120 minutos sem gols, a final nos Estados Unidos foi decidida pela primeira vez nas penalidades. O Brasil venceu por 3 a 2 e levantou o tetracampeonato.

2006 – Itália 1 x 1 França (Itália campeã nos pênaltis)

Marcada pela cabeçada de Zidane em Materazzi, a final terminou empatada após a prorrogação. Nos pênaltis, a Itália venceu por 5 a 3 e ficou com o título.

2010 – Espanha 1 x 0 Holanda (após prorrogação)

A Espanha conquistou seu primeiro Mundial graças ao gol de Andrés Iniesta aos 116 minutos, em uma final tensa e equilibrada na África do Sul.

2014 – Alemanha 1 x 0 Argentina (após prorrogação)

No Maracanã, Mario Götze marcou aos 113 minutos e garantiu o tetracampeonato alemão em uma das finais mais equilibradas da era recente.

2022 – Argentina 3 x 3 França (Argentina campeã nos pênaltis)

Considerada por muitos uma das maiores finais da história, teve empate em 2 a 2 no tempo normal, novo empate na prorrogação e decisão nos pênaltis. A Argentina venceu por 4 a 2 e conquistou seu terceiro título mundial.

Quais finais foram para os pênaltis?

Das finais que tiveram prorrogação, apenas três acabaram decididas nas penalidades:

1994: Brasil x Itália

2006: Itália x França

2022: Argentina x França

A final de 2022 também entrou para a história como a segunda decisão de Copa com mais gols entre as que precisaram de prorrogação.