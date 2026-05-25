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Quais finais de Copa do Mundo foram para a prorrogação? Relembre todas as decisões

De Inglaterra x Alemanha em 1966 a Argentina x França em 2022, oito finais precisaram de mais de 90 minutos para definir o campeão

Argentina: A Albiceleste foi campeã em 2022 nos pênaltis após prorrogação (Foto: Divulgação/AFA)

Argentina: A Albiceleste foi campeã em 2022 nos pênaltis após prorrogação (Foto: Divulgação/AFA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de maio de 2026 às 22h49.

Nem toda final de Copa do Mundo foi resolvida nos 90 minutos. Ao longo da história do torneio, algumas decisões precisaram de prorrogação para definir o campeão, e algumas delas terminaram até nos pênaltis. Ao todo, oito finais de Mundial foram além do tempo regulamentar.

Confira as finais definidas na prorrogação

1934 – Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (após prorrogação)

A primeira final de Copa a ir para o tempo extra foi em 1934. A Itália empatou no fim do tempo normal e marcou o gol do título na prorrogação, conquistando sua primeira taça mundial.

1966 – Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental (após prorrogação)

Uma das finais mais famosas da história. Após empate por 2 a 2 nos 90 minutos, Geoff Hurst marcou duas vezes na prorrogação e garantiu o único título mundial inglês.

1978 – Argentina 3 x 1 Holanda (após prorrogação)

A decisão em Buenos Aires terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a Argentina marcou duas vezes e conquistou sua primeira Copa do Mundo.

1994 – Brasil 0 x 0 Itália (Brasil campeão nos pênaltis)

Depois de 120 minutos sem gols, a final nos Estados Unidos foi decidida pela primeira vez nas penalidades. O Brasil venceu por 3 a 2 e levantou o tetracampeonato.

2006 – Itália 1 x 1 França (Itália campeã nos pênaltis)

Marcada pela cabeçada de Zidane em Materazzi, a final terminou empatada após a prorrogação. Nos pênaltis, a Itália venceu por 5 a 3 e ficou com o título.

2010 – Espanha 1 x 0 Holanda (após prorrogação)

A Espanha conquistou seu primeiro Mundial graças ao gol de Andrés Iniesta aos 116 minutos, em uma final tensa e equilibrada na África do Sul.

2014 – Alemanha 1 x 0 Argentina (após prorrogação)

No Maracanã, Mario Götze marcou aos 113 minutos e garantiu o tetracampeonato alemão em uma das finais mais equilibradas da era recente.

2022 – Argentina 3 x 3 França (Argentina campeã nos pênaltis)

Considerada por muitos uma das maiores finais da história, teve empate em 2 a 2 no tempo normal, novo empate na prorrogação e decisão nos pênaltis. A Argentina venceu por 4 a 2 e conquistou seu terceiro título mundial.

Quais finais foram para os pênaltis?

Das finais que tiveram prorrogação, apenas três acabaram decididas nas penalidades:

1994: Brasil x Itália
2006: Itália x França
2022: Argentina x França

A final de 2022 também entrou para a história como a segunda decisão de Copa com mais gols entre as que precisaram de prorrogação.

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