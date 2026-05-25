O que esperar do último episódio de 'Euphoria'?

A reta final de “Euphoria” já virou assunto dominante entre os fãs nas redes sociais. A HBO Max divulgou o trailer do último episódio da terceira temporada, e a prévia indica um encerramento marcado por confrontos, consequências e possíveis despedidas definitivas.

Veja o trailer do último episódio:

O que esperar do episódio final?

O episódio final, intitulado “In God We Trust”, estreia no próximo domingo, 31, e chega depois de um penúltimo capítulo que elevou o tom dramático da temporada. A morte de Nate Jacobs e o avanço das investigações envolvendo Rue colocaram praticamente todos os personagens em rota de colisão.

Parte do público acredita em um final trágico para a protagonista, enquanto outros enxergam a possibilidade de redenção após as constantes referências religiosas espalhadas ao longo da temporada. A usuária /justaSundaypainter do Reddit publicou, logo após a exibição do episódio no domingo, uma teoria fazendo alusão a "Breaking Bad".

"Acredito que Rue será baleada no tiroteio final antes de escapar. Ao sair, alguém, possivelmente Wayne, Faye ou Alamo, pedirá sua ajuda porque está sangrando muito. Ela hesitará, pegará as chaves do carro e irá embora, simbolicamente rompendo seus laços com essas pessoas e com a vida que vinha levando. Ela chegará à fazenda dos Miller, onde será recebida pela mulher do primeiro episódio, que lhe deu uma carona. Os Miller tentarão cuidar de seu ferimento à bala, mas ela vai sofrer uma infecção ou algo parecido e morrerá. Ela chega à "terra prometida", ao contrário de Moisés — como ela mesma disse —, mas morre porque é o Walter White da série (razão pela qual teve um desfecho com sua mãe, Ali, Jules e Lexi).

Já o veículo Cosmonauta sugere que o final de Cassie e Maddy esteja entrelaçado. Após desentendimentos durante toda a temporada, as duas devem fugir juntas para escapar da violência Naz e Alamo.

Temporada de episódios gerou polêmica desde os bastidores

A terceira temporada apostou em um salto temporal de cinco anos e mostrou os personagens vivendo uma fase adulta mais amarga e autodestrutiva. Rue, interpretada por Zendaya, passou a lidar diretamente com traficantes, FBI e dívidas acumuladas, enquanto Cassie, Maddy e Jules enfrentaram relações cada vez mais instáveis.

Além da tensão narrativa, a série também chegou cercada por polêmicas. O longo intervalo entre temporadas, problemas nos bastidores e críticas ao criador Sam Levinson fizeram parte da conversa ao redor da produção nos últimos anos. Ainda assim, o retorno da série manteve o enorme engajamento do público.

Segundo dados divulgados pela HBO, a terceira temporada permaneceu como o título mais assistido da plataforma desde a estreia, com mais de 20 milhões de espectadores globais apenas com o episódio de abertura. Além disso, os dois primeiros capítulos mantiveram média de 8,5 milhões de espectadores nos Estados Unidos nos três primeiros dias de exibição, superando os números da segunda temporada.

Mesmo com o marketing da HBO tratando o episódio como um encerramento, ainda existe dúvida sobre o futuro da produção. Alguns fãs perceberam que materiais oficiais usam o termo “season finale”, normalmente associado a final de temporada, e não “series finale”, utilizado em despedidas definitivas.

Criada por Sam Levinson, “Euphoria” se transformou em uma das séries mais comentadas da HBO desde sua estreia, misturando drama adolescente, vício, trauma e relações tóxicas em uma estética que marcou a cultura pop nos últimos anos.