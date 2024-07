Emmy Awards anuncia lista de indicados nesta quarta; veja horário e onde assistir

Não falta muito para saber quais foram as melhores séries de TV de 2023, de acordo com a premiação do A 76ª edição do Emmy Awards, a maior da categoria. Nesta quarta-feira, 17, a Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anuncia quais são os títulos indicados.

A cerimônia de 2024 acontece em 15 de setembro e premia produções que foram lançadas entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024. Concorrem e são favoritos a segunda temporada de "The Bear" ("O Urso"), a última de "The Crown" e as novas "Shogun", "Fallout" e "Bebê Rena".

A terceira temporada de "The Bear" e as segundas de "House of the Dragon" e "O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder" não concorrem à edição deste ano.

Veja abaixo as principais informações sobre o Emmy Awards 2024:

Onde assistir aos indicados ao Emmy 2024?

O anúncio será feito nas redes sociais da premiação e da Academia no YouTube. A apresentação é liderada pelos atores Tony Hale ("Veep") e Sheryl Lee Ralph (Abott Elementary).

Que horas começa a transmissão dos indicados ao Emmy 2024?

A transmissão ao vivo começa às 12h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, 17.

Quando será o Emmy 2024?

A cerimônia de 2024 está prevista para o dia 15 de setembro, às 21h (horário de Brasília) e premia produções que foram lançadas entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.

Quem foram os vencedores do Emmy 2023?

Veja a lista de vencedores aqui.