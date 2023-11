Emmy Internacional 2023: Brasil vence em apenas uma categoria da premiação; veja lista completa

Nesta segunda-feira, 20, foi realizada a 51º edição do Emmy Internacional, em Nova York. O evento foi promovido pela Academia Internacional das Artes e Ciências Visuais.

Considerada a maior premiação da televisão, o Emmy Internacional destaca produções fora do circuito norte-americano, pois as séries e outras obras feitas no país são contempladas pelo Emmy Awards. Neste ano, foram 56 indicados para 14 categorias.

O Brasil concorreu com a categoria Melhor Telenovela com "Pantanal" e "Cara e Coragem", ambas da TV Globo. Em Melhor Documentário, destacou-se também "Dossiê Chapecó – O Jogo Por Trás Da Tragédia", da Discovery+. "Lynchings", da Record TV, na categoria Melhor Série Curta. E para Melhor Animação Infantil, o programa "Menino Maluquinho", da Netflix.

produção nacional que levou o Por outro lado, aque levou o prêmio foi "A Ponte: The Brigde Brasil", reality show da HBO Max, por Melhor Programa de Entretenimento Sem Roteiro.

Confira a lista dos vencedores do Emmy Internacional 2023

Melhor Série Dramática: "A Imperatriz"

Melhor Filme para TV ou Minissérie: "Mergulho"

Melhor Atriz: Karla Souza por "Mergulho"

Melhor Ator: Martin Freeman por "The Responder"

Melhor Reality: "A Ponte - The Bridge Brasil"

Melhor Documentário Esportivo: "Harley & Katia"

Melhor Novela: "Yargi"

Melhor comédia: “Vir Das: Landing” e 3º temporada de “Derry Girls”

Melhor minissérie foi “Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]”

Melhor Documentário: “Mariupol: The People’s Story”

Melhor Animação para Crianças: “The Smeds and the Smoos”

Melhor Programa para Crianças: Live Action vai para “Heartbreak High: Onde Tudo Acontece”