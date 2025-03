Oscar 2025: quem são os brasileiros que votam no maior prêmio do cinema?

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estará presente na festa do 97ª Oscar com três indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres). O Brasil, no entanto, também participa da cerimônia por trás das câmeras, presente como júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Mas como será que acontece essa votação? E ainda: quem são os brasileiros que votam ao maior prêmio do cinema? A EXAME POP separou uma lista com os principais entre os 58 membros do Brasil que fazem parte da Academia em 2025. Confira:

Quem vota no Oscar?

Os indicados e vencedores do Oscar são escolhidos pelos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que conta em 2025 com 9.905 profissionais da indústria do cinema habilitados a votar, 6% a mais do que na 96ª edição. 56% deles são de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais.

Esse aumento no número de votantes reflete um crescimento também em comparação com o número de membros votantes de dez anos atrás, por exemplo. É um esforço por parte da Academia para incluir mais mulheres, pessoas negras e cineastas de várias regiões do mundo, depois do Oscar sofrer várias críticas por ser majoritariamente "branco".

Em 2025, cerca de 40% da Academia é do gênero feminino e 41% se reconhece dentro de comunidades étnico/raciais minoritárias.

Quem são os brasileiros votantes do Oscar?

A Academia tem recebido um número crescente de membros brasileiros. Foram aceitas como novas integrantes, por exemplo, a atriz Maeve Jinkings (“O Som ao Redor”), a diretora Juliana Rojas (“As Boas Maneiras”) e a produtora Renata de Almeida Magalhães (“O Grande Circo Místico”).

A partir do próximo ano, Fernanda Torres, por ser indicada neste ano como Melhor Atriz, será automaticamente convidada para ingressar à Academia. Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", foi convidado para virar um membro votante em 2008.

A mãe de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, faz parte da Academia desde sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz por "Central do Brasil", em 1999. Selton Mello é um membro votante desde 2022.

Neste ano, por estarem na corrida pelas estatuetas, os quatro não terão direito a voto nas categorias às quais o "Ainda Estou Aqui" concorrem. Essa regra é aplicada para garantir a imparcialidade do processo de votação.

Veja a lista dos principais brasileiros que votam no Oscar

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carlos Segundo (diretor)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernando de Goes (produção e tecnologia)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

Jorge Bodanzky (diretor)

José Joffily (diretor)

José Padilha (diretor)

Juliana Rojas (diretora)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Maeve Jinkings (atriz)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Plínio Profeta (músico)

Renata de Almeida Magalhães (produtora)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sônia Braga (atriz)

Sérgio Mendes (compositor)

Selton Mello (ator)

Tatiana Leite (produtora)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)

Wagner Moura (ator)

Como se tornar um membro da Academia?

Quem já foi indicado ao Oscar é automaticamente convidado a ingressar na Academia - a pessoa, porém, pode recusar o convite. A Academia distribui seus membros em 17 categorias.

Outra forma de se tornar membro é por meio da indicação de dois membros votantes da Academia.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).