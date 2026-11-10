Quem é Jeremy Latcham, ex-Marvel que assume DC após saída de James Gunn?

Antes de ser escolhido para comandar a DC Studios, Jeremy Latcham trabalhou com James Gunn do outro lado da disputa entre as editoras. Ele foi produtor executivo de "Guardiões da Galáxia", filme dirigido por Gunn, que levou ao cinema uma equipe até então pouco conhecida fora dos quadrinhos. Agora, o produtor vai ocupar o cargo que o antigo colega dividia com Peter Safran.

A Skydance anunciou a troca na segunda-feira, 9. Latcham assume em 1º de dezembro de 2026 como presidente e diretor criativo da DC Studios. A mudança encerra quatro anos de gestão de Gunn e Safran e ocorre poucas semanas após a conclusão da compra da Warner Bros. Discovery pela Skydance.

Quem é Jeremy Latcham?

Latcham entrou na Marvel Studios em 2004 e chegou ao cargo de vice-presidente sênior de produção e desenvolvimento. Ao lado de Kevin Feige, participou da formação do Universo Cinematográfico Marvel. Foi produtor associado de "Homem de Ferro", de 2008, e coprodutor de "Homem de Ferro 2", de 2010.

Em "Os Vingadores", de 2012, foi produtor executivo do filme que reuniu nas telas heróis apresentados em produções solo, como Homem de Ferro, Thor e Capitão América. Também ocupou essa função em "Guardiões da Galáxia", "Vingadores: Era de Ultron" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".

Em 2017, ele deixou a Marvel e fundou a Latcham Pictures. Entre seus trabalhos fora do estúdio estão o suspense "Maus Momentos no Hotel Royale" e "Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes", adaptação do jogo de RPG para o cinema.

O que Latcham vai comandar na DC?

O produtor vai supervisionar o desenvolvimento dos filmes, das séries e das animações da DC, além das produções, da estratégia e da relação com os profissionais envolvidos nos projetos. Ele responderá a Dana Goldberg e Josh Greenstein, que dividem o comando da Skydance Motion Picture Group.

Latcham assume com parte do calendário já em andamento. "Batman Part II", com Robert Pattinson, está em produção. Na televisão, "The People v. Gorilla Grodd", série de oito episódios da HBO Max centrada no fotógrafo Jimmy Olsen e no vilão Gorilla Grodd, já terminou as filmagens e está prevista para 2027.

O que acontece com James Gunn e Peter Safran?

A Skydance anunciou a saída dos dois dos cargos executivos e informou que eles voltarão a se dedicar ao trabalho criativo. Gunn escreveu e dirigiu "Superman: Homem do Amanhã", sequência de "Superman" que ele produz com Safran. O longa está em pós-produção e tem estreia prevista para 9 de julho de 2027.

O filme retoma a história de Clark Kent e Lex Luthor após "Superman", que arrecadou mais de US$ 618 milhões nas bilheterias mundiais. Assim, um dos primeiros lançamentos do estúdio sob o comando de Latcham dará continuidade à história que Gunn levou aos cinemas durante sua gestão.

Em publicação no Instagram, Gunn disse que vai sentir falta da equipe com quem trabalhou nos últimos anos, mas está "aliviado" por voltar a se dedicar ao cinema em tempo integral.