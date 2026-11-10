Print de convite vira evento na agenda com IA? O que conferir antes de salvar

Print de convite na agenda: Gemini transforma imagem de flyer em evento no Google Agenda após revisão do usuário (Reprodução/ZDNet)
Colaboradora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 10h00.
O Gemini permite transformar prints de convites em eventos no Google Agenda usando inteligência artificial. O processo envolve enviar uma imagem do convite ao assistente, que extrai informações como data, horário e local para criar o compromisso. É necessário revisar os dados antes de confirmar, pois a IA pode errar o ano, o horário ou o fuso. A disponibilidade da integração é gradual e não está confirmada para todas as contas brasileiras.
Dá para transformar o print de um convite em um evento na agenda com IA. O caminho documentado pelo Google passa pelo Gemini: o usuário anexa a imagem do flyer, do cartaz ou do convite recebido no WhatsApp e pede ao assistente que crie o compromisso no Google Agenda. A IA extrai data, horário e local da imagem.
O resultado, porém, funciona como um rascunho. Convites costumam omitir o ano, misturar formatos de hora ou trazer mais de uma data na mesma arte, e a conferência antes de salvar evita um compromisso marcado no dia errado.
O recurso funciona no app do Gemini para Android e iPhone e na versão web, em gemini.google.com. Segundo a página de ajuda do Gemini, há dois pré-requisitos: a conta usada no Gemini precisa ser a mesma do Google Agenda, com o Google Workspace conectado, e a Atividade nos apps do Gemini precisa estar ativada. Sem ela, o assistente não acessa a agenda.
Com os requisitos em ordem, o passo a passo é este:
Incluir @Google Agenda no comando direciona o pedido ao app de calendário. O Gemini também verifica conflitos: na própria documentação, o Google mostra o exemplo de enviar a foto de um flyer de show e perguntar se o usuário está livre na data.
O Google avisa que o Gemini pode cometer erros ou apresentar informação imprecisa. No caso de convites, as falhas mais comuns aparecem nestes pontos:
Imagens com fonte pequena, texto inclinado ou informações em duas colunas exigem atenção redobrada.
Em parte. O Gmail tem um botão "Adicionar à agenda", alimentado pelo Gemini, que aparece abaixo do assunto quando a IA detecta data e horário na mensagem. Ao tocar nele, o evento vai para o Google Agenda e pode ser editado pelo ícone de lápis no painel lateral.
Segundo o blog oficial do Google Workspace, o recurso funciona na web, no Android e no iOS, mas só com e-mails em inglês. Ele não inclui convidados e não aparece em mensagens que o Gmail já converte em evento, como reservas de voo e de restaurante. Para convites em português, o caminho continua sendo o app do Gemini.
O Google Agenda não aceita colar imagens no campo de descrição, mas permite anexar arquivos salvos no Google Drive. Manter o flyer no compromisso ajuda a consultar QR codes e links de inscrição. No computador, o processo é este:
Para artes com muitas datas, como a grade de uma conferência, o pedido mais seguro é que o Gemini liste primeiro todas as informações extraídas. Depois da conferência item a item, o usuário autoriza a criação. Isso reduz o risco de eventos duplicados ou de palestras diferentes fundidas em um só compromisso.
Quando a programação já existe em arquivo de calendário, a importação oficial é mais rápida. Conforme a central de ajuda do Google Agenda, ela só funciona no computador e aceita arquivos .ics e .csv:
Convidados e dados de videoconferência não são importados. Eventos recorrentes vindos de arquivos .csv podem aparecer como compromissos avulsos.
O Google libera as integrações do Gemini com o Google Agenda de forma gradual, e a documentação oficial não confirma que a leitura de imagens para criar eventos esteja ativa em todas as contas brasileiras. O teste mais direto é enviar um print ao Gemini.
Quando o recurso não aparece, o Google Lens serve de apoio: ele reconhece o texto da imagem no Google Fotos ou na câmera e permite copiar data e endereço para colar no evento criado à mão.
Extensões de navegador e apps de terceiros também prometem converter capturas de tela em eventos. Elas pedem acesso à conta Google e podem enviar as imagens a servidores externos, o que exige cuidado com prints que exibem nomes, telefones ou endereços de outras pessoas.
Não. É preciso enviar a imagem ao Gemini e pedir a criação do evento. O assistente mostra os dados extraídos, que devem ser revisados antes da confirmação.
Não. A importação nativa do Google Agenda aceita apenas arquivos .ics e .csv. A leitura de imagens depende do Gemini.
Não. Os contatos que aparecem no convite precisam ser incluídos à mão no Google Agenda depois que o evento é criado.
Segundo o Google, o recurso funciona só com e-mails em inglês. Para convites em português, a alternativa é usar o app do Gemini.
Sim. De acordo com a ajuda do Gemini, o assistente trabalha com agendas secundárias e compartilhadas do Google Agenda. Basta citar o nome da agenda no pedido.