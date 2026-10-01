Tudo que sabemos sobre a série live-action de 'Homem-Aranha: A Saga do Clone'

'Homem-Aranha': personagem ganha nova adaptação dos quadrinhos para as telas de streaming (Sony Pictures/Reprodução)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11h37.
Uma série live-action da “Saga do Clone do Homem-Aranha” está em produção no serviço de streaming Prime Video, segundo o Deadline. Escrita por Kelvin Yu, criador de “A Jornada de Jin Wang”, a adaptação terá Kaine Parker e Ben Reilly como protagonistas, enquanto o Peter Parker original não deve aparecer.
O Homem-Aranha deve ganhar mais uma adaptação para as telas. Segundo o Deadline, uma série live-action da "Saga do Clone de Homem-Aranha" está sendo produzida pelo Prime Video.
O projeto foi entregue nas mãos do roteirista Kelvin Yu, criador de "A Jornada de Jin Wang", e será protagonizado pelos clones de Peter Parker.
A história de Kaine Parker e Ben Reilly já é conhecida por fãs de quadrinhos. Conhecido como Aranha Escarlate, Reilly, ao lado de seu "irmão", irá encarar outros clones na nova série. No entanto, o Peter original não deve aparecer na produção.
A nova série foi confirmada pouco tempo após o cancelamento de "Spider-Noir", série também da Prime Video, em que Nicolas Cage assume o papel do super-herói em uma realidade alternativa.
A nova produção é fruto da parceria entre Amazon e Sony, que cede ao streaming os direitos para desenvolver projetos ligados ao seu universo de personagens da Marvel, cujo principal nome é o Homem-Aranha.
No final de julho, "Homem-Aranha" chegou aos cinemas com o longa-metragem "Um Novo Dia", iniciando uma nova fase do personagem interpretado por Tom Holland na Marvel Studios.
Durante os primeiros 47 dias de exibição, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" arrecadou cerca de US$ 936,8 milhões na América do Norte, superando a bilheteria de "Star Wars: O Despertar da Força".
No panorama global, o longa já soma aproximadamente US$ 2,4 bilhões em bilheteria.
Sim. Segundo o Deadline, o Prime Video prepara uma série live-action baseada na “Saga do Clone do Homem-Aranha”.
A série acompanhará Kaine Parker e Ben Reilly, clones de Peter Parker que enfrentarão outros clones. Ben Reilly também é conhecido como Aranha Escarlate.
O Peter Parker original não deve aparecer na nova produção. A trama terá seus clones Kaine Parker e Ben Reilly como protagonistas.
Kelvin Yu será o responsável pelo roteiro da série live-action. O roteirista também é o criador de “A Jornada de Jin Wang”.
A produção nasce de uma parceria entre a Amazon e a Sony. A Sony cede ao serviço de streaming os direitos para criar conteúdos ligados ao seu universo Marvel, no qual o Homem-Aranha é o principal personagem.
“Spider-Noir” foi cancelada pelo Prime Video após uma temporada. Na série, Nicolas Cage interpretou uma versão alternativa do super-herói.