Anvisa proíbe fabricação de suplementos de quatro marcas; veja os produtos afetados

Suplementos alimentares das marcas W Nutry, Muuh Magic, Vittacaps e Essential Nutrition foram alvo de medidas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 10. As decisões determinam a apreensão e proíbem a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso dos produtos afetados.

As irregularidades incluem ausência de regularização sanitária, publicidade com promessas de saúde não autorizadas e falsificação. Os suplementos eram anunciados em plataformas como Mercado Livre e Shopee.

O alcance das restrições varia conforme a marca. Para W Nutry e Vittacaps, a determinação abrange todos os suplementos. No caso da Muuh Magic, atinge todos os lotes do colostro bovino em pó. Já a medida referente à Essential Nutrition se limita a um lote de Ômega Core que a fabricante informou não reconhecer.

W Nutry: proibição abrange todos os suplementos

Todos os suplementos da W Nutry Ltda. tiveram apreensão e proibição determinadas pela agência.

De acordo com a resolução, os produtos não tinham registros ou notificações identificados na Anvisa. Também não havia comprovação de quem eram os fabricantes, da composição dos suplementos, de sua procedência e das condições de produção.

A fiscalização apontou ainda a divulgação de alegações terapêuticas e de propriedades funcionais ou de saúde sem autorização.

Muuh Magic: colostro era vendido sem notificação obrigatória

A decisão sobre a Muuh Magic alcança todos os lotes do suplemento de colostro bovino em pó, comercializado pela Hupper Nutrition Ltda.

Segundo a Anvisa, o produto não tinha a notificação sanitária exigida e era anunciado com alegações não autorizadas. A publicidade atribuía ao suplemento efeitos como prevenção de diabetes e doenças crônicas, tratamento de ansiedade e estresse, melhora da saúde cardiovascular e cerebral, fortalecimento da imunidade e melhora da digestão.

A Muuh Alimentos e Suplementos Ltda. já havia recebido uma notificação para corrigir os anúncios e comprovar a regularização do suplemento. Conforme a resolução, a empresa não demonstrou de forma satisfatória que havia solucionado as irregularidades.

Essential Nutrition: fabricante não reconhece lote de Ômega Core

No caso da Essential Nutrition, a restrição recai sobre o anúncio de KIT 3 ÔMEGA CORE, com 60 cápsulas, identificado pelo lote L75F0001 e validade até abril de 2027.

O produto era oferecido no Mercado Livre pela loja Luciano Elias Cardoso da Silva, identificada na plataforma como Megha Utilidades e descrita como ZEROMEIA06.

A INP Indústria de Alimentos Ltda., responsável pela marca, comunicou que não reconhece o produto nem o lote anunciado pelo vendedor. A resolução trata o item como falsificado e determina sua apreensão, com proibição de fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso.

Vittacaps: empresa citada nos rótulos nega fabricação

A medida contra a Vittacaps vale para todos os lotes dos suplementos da marca, entre eles 6 Magnésios + B12 e Femme Power.

A Anvisa informou que a Enkaps Indústria de Terceirização Ltda., apontada como fabricante em parte dos rótulos, não reconhece os produtos.

Os suplementos eram vendidos na Shopee. O documento menciona as lojas Vittacaps e Maxx Vitta Suplementos como exemplos de vendedores na plataforma.