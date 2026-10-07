Quem foi o primeiro eliminado do MasterChef Profissionais 2026?

O MasterChef Profissionais 2026 estreou na terça-feira, 6, com uma prova de serviço para 100 convidados e um desafio de confeitaria que definiu o primeiro eliminado da temporada.

Os 18 participantes tiveram de preparar pratos criados pelos jurados.

Na etapa decisiva, os cozinheiros na berlinda tiveram de construir uma torre de religieuse. Vinicius Cavalcante apresentou o trabalho com mais defeitos, segundo a avaliação dos jurados, e foi o primeiro eliminado da temporada.

Em entrevista à Band, o participante relatou a frustração com a saída logo na estreia. “Admito que é muito frustrante. Ser o primeiro eliminado é o que todo mundo mais teme”, declarou.

“Acabou que eu não consegui fazer nada. Deixa um gostinho de decepção, no fim das contas.”

Por que Vinicius Cavalcante foi eliminado?

A prova decisiva exigiu a construção de uma torre de religieuse. Vinicius apontou a confeitaria como sua maior dificuldade na etapa de eliminação.

“Você pode me dar 10 horas nisso aí que eu não vou fazer”, brincou o cozinheiro. “Não é a primeira vez que eu faço [religieuse], mas é como se fosse.”

Apesar da passagem curta pelo reality, ele afirmou que conseguiu se aproximar dos colegas. “Na maioria, a galera é muito gente boa”, contou. “Acredito que vou manter contatos aí que podem durar mais um tempo.”

Como foi a primeira prova do MasterChef Profissionais?

Os 18 participantes do MasterChef Profissionais 2026 começaram a disputa com uma prova de serviço para 100 convidados. Sob o comando de Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo, os cozinheiros precisaram preparar pratos criados pelos jurados para a ocasião.

Além do trio de jurados, Ana Paula Padrão, Diego Lozano e Rodrigo Oliveira participaram da avaliação das torres de religieuse.

Irina Cordeiro conquistou o primeiro pin da temporada e subiu ao mezanino ao lado de Daniela Rosa, Ieda de Matos, João Vieira, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Will Peters.

Já Fernanda Oliveira, Gabi Carregosa, Helena Furtado, Léo Salles e Miguel Fernandez seguiram diretamente para a eliminação.

Quem se salvou da eliminação?

Antes do desafio de confeitaria, Irina recebeu a vantagem de salvar um dos participantes com desempenho mediano e escolheu Kenzo Shintome.

Hugo Merchan, Leo Santos e Mari Marzola também se salvaram da etapa eliminatória.

Quem venceu a prova de confeitaria?

Léo Salles se destacou na confeitaria, venceu o desafio e conquistou um pin.

Onde assistir ao MasterChef Profissionais?

O público pode assistir ao MasterChef Profissionais ao vivo na Band, no portal Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9, com episódios às sextas-feiras, às 20h30.