Perdeu a estreia do MasterChef Profissionais 2026? Veja onde assistir

Quem perdeu a estreia do MasterChef Profissionais 2026, exibida na terça-feira, 6, pode assistir ao episódio na íntegra pelo canal oficial do programa no YouTube. Os episódios são disponibilizados na plataforma no dia seguinte à transmissão na televisão.

Outra opção é acompanhar a exibição pela HBO Max ou pelo canal Discovery Home & Health, que começam a apresentar a nova temporada na sexta-feira, 9, às 20h30.

Onde assistir à estreia do MasterChef Profissionais?

O primeiro episódio pode ser visto na íntegra no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. A disponibilização no dia seguinte à transmissão permite acompanhar a disputa depois da exibição na Band.

A temporada marca o retorno do formato após três anos fora do ar e reúne 18 participantes: nove veteranos da franquia e nove estreantes.

Quando estreia na HBO Max e no Discovery?

A exibição do MasterChef Profissionais 2026 na HBO Max e no Discovery Home & Health começa na sexta-feira, 9 de outubro, às 20h30.

Nessas plataformas, os episódios serão exibidos semanalmente, sempre às sextas-feiras, no mesmo horário.

Como assistir ao MasterChef Profissionais ao vivo?

O programa vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. O público também pode acompanhar a transmissão simultânea e gratuita pelo portal Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

Como foi o episódio de estreia?

A temporada começou com uma prova de serviço para 100 convidados. Os cozinheiros tiveram de preparar pratos criados pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Depois, os participantes na etapa de eliminação enfrentaram um desafio de confeitaria: construir uma torre de religieuse. A avaliação também contou com Ana Paula Padrão, Diego Lozano e Rodrigo Oliveira.

O episódio definiu os primeiros vencedores de pins e a primeira saída da competição.

Qual é o prêmio da temporada?

O vencedor receberá R$ 300 mil e o troféu do MasterChef Profissionais. A premiação inclui ainda uma viagem gastronômica à Itália oferecida pela Nomad e um vale-compras de R$ 30 mil da Havan.

O campeão também ganhará um forno combinado profissional da Unox e um conjunto de panelas e utensílios profissionais da Le Creuset.