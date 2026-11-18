Antes de Vice City ganhar praias em 3D e estações de rádio com hits dos anos 1980, ela já podia ser explorada em um jogo visto de cima. Era uma das três cidades do primeiro "Grand Theft Auto", lançado em 1997 e desenvolvido pela DMA Design, em Dundee, na Escócia.

Foi nesse projeto que Sam Houser viu potencial quando trabalhava na BMG Interactive, responsável por publicar o jogo. Um ano depois do lançamento, ele e o irmão, Dan Houser, estavam entre os fundadores da Rockstar Games, empresa que levaria a franquia para a era dos mundos abertos em 3D.

As trajetórias dos dois voltam aos holofotes com "GTA 6", que estreia nesta quinta-feira, 19, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O novo jogo retorna a Vice City, com Lucia e Jason como protagonistas.

Quem criou o primeiro GTA?

O primeiro "Grand Theft Auto" foi criado pela equipe da DMA Design, estúdio fundado por David "Dave" Jones. Um dos nomes centrais no projeto foi o programador Mike Dailly, que trabalhou no motor gráfico do protótipo conhecido como "Race'n'Chase". A proposta inicial permitia jogar dos dois lados de uma perseguição, como policial ou criminoso.

Jones queria dar ao jogador liberdade para decidir o que fazer nas ruas. Na versão lançada em 1997, essa ideia ganhou forma em três cidades vistas de cima, Liberty City, Vice City e San Andreas. O jogador podia seguir as missões ou sair dirigindo pela cidade e provocar uma perseguição policial.

Como Sam e Dan Houser entraram na história?

Sam Houser conheceu o projeto na BMG Interactive, que publicou o primeiro jogo. Em 1998, a Take-Two Interactive comprou os ativos da divisão de games da BMG, incluindo os direitos de publicação de "GTA". Segundo informações do The Guardian, Sam e Dan participaram da fundação da Rockstar naquele ano. A DMA Design, responsável pelo desenvolvimento do jogo original, mais tarde se tornou a Rockstar North.

A divisão de papéis entre os irmãos aparece nos créditos de "GTA III", de 2001. Sam foi produtor executivo. Dan trabalhou na produção e na escrita, ao lado de nomes como James Worrall e Paul Kurowski. A equipe da DMA Design tinha Leslie Benzies na produção e Aaron Garbut na direção de arte.

Foi em "GTA III" que Liberty City ganhou ruas em 3D e uma câmera atrás do personagem. A liberdade para abandonar uma missão e explorar a cidade ganhou outra escala. No ano seguinte, "GTA: Vice City" usou a ambientação nos anos 1980 e as rádios dos carros para dar à nova cidade uma identidade própria.

A parceria seguiu até "GTA V", de 2013. Sam voltou a assinar a produção executiva, enquanto Dan dividiu o roteiro com Rupert Humphries. A história acompanhava três protagonistas, Michael, Franklin e Trevor, e permitia alternar entre eles durante o jogo.

Os irmãos Houser trabalharam em 'GTA 6'?

Sam Houser segue como presidente da Rockstar Games e ajudou a definir a direção criativa de "GTA 6". Segundo Rob Nelson, um dos chefes da Rockstar North, em entrevista à revista Edge, Sam participou da concepção do jogo e da avaliação de elementos como iluminação, áudio, mecânicas e narrativa ao longo do desenvolvimento.

Dan Houser deixou a Rockstar em março de 2020, quando ocupava o cargo de vice-presidente criativo. Depois da saída, fundou a Absurd Ventures, empresa que desenvolve seus novos projetos. Em entrevista ao IGN, Dan afirmou que ficou fora da criação de "GTA 6".

'GTA 6' bate recorde da Rockstar no Metacritic antes do lançamento

A volta a Vice City rendeu à Rockstar Games sua maior nota no Metacritic. Com as primeiras críticas publicadas nesta quarta-feira, 18, "GTA 6" alcançou 99 de 100 nas versões para PlayStation 5 e Xbox Series X, na véspera do lançamento.

O jogo superou os 98 pontos de "GTA IV", que liderava o ranking da franquia com as versões para PlayStation 3 e Xbox 360. Com a nota 99, "GTA 6" também passou a dividir o topo do ranking geral do site com "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", lançado em 1998 para Nintendo 64.