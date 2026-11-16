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GTA 6 chega nesta quinta-feira, 19 de novembro; veja onde jogar e os horários

Novo capítulo da franquia estará disponível para PS5 e Xbox Series X|S; acesso no Xbox One será pela nuvem

GTA 6: lançamento nos consoles terá liberação à meia-noite; acesso pela nuvem começa às 3h de Brasília (Reprodução)

GTA 6: lançamento nos consoles terá liberação à meia-noite; acesso pela nuvem começa às 3h de Brasília (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13h58.

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O GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo estará disponível à meia-noite local, com opções de acesso direto nos consoles novos e via nuvem para Xbox One. Ainda não há data para versão de PC.

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O GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Segundo a Rockstar Games, responsável pela franquia Grand Theft Auto, o jogo será liberado à meia-noite de cada região, na passagem de quarta para quinta-feira.

Quem tem um Xbox One também poderá acessar o título no lançamento, mas pela nuvem. A Microsoft confirmou a disponibilidade no Xbox Cloud Gaming, serviço que transmite jogos pela internet, a partir das 3h, no horário de Brasília, do dia 19. Nessa modalidade, serão utilizadas as configurações gráficas da versão para Xbox Series S.

Em quais plataformas será possível jogar GTA 6?

As opções de acesso variam conforme o aparelho:

  • PlayStation 5: receberá uma versão própria, instalada e executada no console.
  • Xbox Series X|S: terá versão própria e acesso pelo serviço de nuvem da Microsoft.
  • Xbox One: permitirá jogar somente pela nuvem, sem uma versão desenvolvida para execução no aparelho.
  • PC: segue sem data de lançamento anunciada pela Rockstar.

Não haverá versões nativas para PlayStation 4 ou Xbox One. Para acessar o jogo pelo Xbox Cloud Gaming, será necessário adquirir GTA 6 separadamente, conforme as condições do serviço.

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