GTA 6 chega nesta quinta-feira, 19 de novembro; veja onde jogar e os horários

GTA 6: lançamento nos consoles terá liberação à meia-noite; acesso pela nuvem começa às 3h de Brasília (Reprodução)
Repórter
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13h58.
O GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo estará disponível à meia-noite local, com opções de acesso direto nos consoles novos e via nuvem para Xbox One. Ainda não há data para versão de PC.
O GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Segundo a Rockstar Games, responsável pela franquia Grand Theft Auto, o jogo será liberado à meia-noite de cada região, na passagem de quarta para quinta-feira.
Quem tem um Xbox One também poderá acessar o título no lançamento, mas pela nuvem. A Microsoft confirmou a disponibilidade no Xbox Cloud Gaming, serviço que transmite jogos pela internet, a partir das 3h, no horário de Brasília, do dia 19. Nessa modalidade, serão utilizadas as configurações gráficas da versão para Xbox Series S.
As opções de acesso variam conforme o aparelho:
Não haverá versões nativas para PlayStation 4 ou Xbox One. Para acessar o jogo pelo Xbox Cloud Gaming, será necessário adquirir GTA 6 separadamente, conforme as condições do serviço.