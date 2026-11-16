GTA 6 chega nesta quinta-feira, 19 de novembro; veja onde jogar e os horários

O GTA 6 chega ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S nesta quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Segundo a Rockstar Games, responsável pela franquia Grand Theft Auto, o jogo será liberado à meia-noite de cada região, na passagem de quarta para quinta-feira.

Quem tem um Xbox One também poderá acessar o título no lançamento, mas pela nuvem. A Microsoft confirmou a disponibilidade no Xbox Cloud Gaming, serviço que transmite jogos pela internet, a partir das 3h, no horário de Brasília, do dia 19. Nessa modalidade, serão utilizadas as configurações gráficas da versão para Xbox Series S.

Em quais plataformas será possível jogar GTA 6?

As opções de acesso variam conforme o aparelho:

PlayStation 5: receberá uma versão própria, instalada e executada no console.

receberá uma versão própria, instalada e executada no console. Xbox Series X|S: terá versão própria e acesso pelo serviço de nuvem da Microsoft.

terá versão própria e acesso pelo serviço de nuvem da Microsoft. Xbox One: permitirá jogar somente pela nuvem, sem uma versão desenvolvida para execução no aparelho.

permitirá jogar somente pela nuvem, sem uma versão desenvolvida para execução no aparelho. PC: segue sem data de lançamento anunciada pela Rockstar.

Não haverá versões nativas para PlayStation 4 ou Xbox One. Para acessar o jogo pelo Xbox Cloud Gaming, será necessário adquirir GTA 6 separadamente, conforme as condições do serviço.