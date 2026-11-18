O Itaú quer mudar a forma como conversa com os empreendedores. Depois de alguns anos sob o conceito “Jogando Junto”, a marca Itaú Empresas passa a adotar “Toda Empresa é um Feito”, posicionamento que desloca o foco da parceria com o empresário para o reconhecimento de sua trajetória. A mudança acompanha uma estratégia mais ampla do banco de aproximar suas diferentes frentes de negócios e fortalecer a relação com clientes empresariais.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Juliana Cury, diretora de marketing do Itaú, conta que a decisão partiu de pesquisas internas realizadas com empreendedores, que apontaram uma percepção: para quem está à frente de uma empresa, manter um negócio representa uma conquista que nem sempre é reconhecida.

"Saímos de uma comunicação de uma marca que joga junto para uma que coloca o cliente nesse lugar de reconhecimento. O empreendedor quer alguém que valorize a sua jornada e a construção do seu negócio. É um cliente que tem uma entrega emocional com a própria empresa e queremos reconhecer isso", afirma a CMO.

Com isso, a nova campanha, criada pela GALERIA.ag, busca representar empresas de diferentes portes, setores e estágios de desenvolvimento. A identidade visual também incorpora o acento do Itaú como símbolo de ascensão, em referência às conquistas e ao crescimento dos negócios.

Uma narrativa, diferentes momentos

O movimento acompanha uma reorganização que o Itaú Empresas já vem fazendo para combinar atendimento digital, especialistas e soluções financeiras de acordo com o perfil e a complexidade de cada negócio. Segundo Cury, o objetivo é integrar serviços e construir uma relação mais contextualizada com o cliente, em vez de oferecer produtos de maneira isolada.

O rebranding também vem para unificar a comunicação do Itaú, aproximando as narrativas de Personnalité e Empresas e conectando diferentes momentos da vida financeira dos clientes.

"O nosso maior diferencial competitivo é a força do ecossistema Itaú. Queremos que o cliente perceba que estamos acompanhando todos os feitos dele e que tudo isso faz parte de uma marca que enxerga os clientes de maneira 360º."

Antecipando 2027

Outra frente que sustenta a transformação do Itaú Empresas é a tecnologia. O Itaú vem ampliando o uso de inteligência artificial no atendimento e nas operações, tanto para agilizar processos internos quanto para oferecer respostas mais contextualizadas aos clientes empresariais.

Segundo Juliana, 75% das equipes de Itaú Empresas já trabalham com ferramentas de IA, que ajudaram a reduzir cerca de 40 mil horas de tarefas operacionais.

O novo posicionamento, inclusive, funciona como estratégia para uma agenda mais ampla em 2027, que inclui iniciativas para aproximar os empresários da tecnologia.

"É um pontapé inicial que se materializa com bastante força a partir do ano que vem. 2027 será bem recheado de novidades em produtos, serviços e soluções. Agora, começamos a deflagrar essa narrativa mais emocional e, no ano que vem, teremos marcos importantes de serviços que têm tudo a ver com a nova identidade", conta a CMO do Itaú.

Entre as iniciativas está a ia.i, tecnologia conversacional que começou a ser disponibilizada a clientes PJ. A ferramenta utiliza informações financeiras disponíveis no banco para responder a dúvidas sobre movimentações, pagamentos, recebimentos e rotinas bancárias, além de indicar caminhos dentro do aplicativo.

Entre as soluções de pagamento, o Itaú Pay, lançado em outubro, deve ganhar destaque em 2027. A ferramenta permite que consumidores façam compras online diretamente pelo superapp do banco, sem compartilhar dados do cartão com o varejista.

"O cliente está digitalizando o próprio negócio. E temos como objetivo contribuir para o avanço da tecnologia nas empresas. Queremos garantir que esses empreendimentos tenham cada vez mais possibilidades de interagir e personalizar seus serviços, criando mais oportunidades de receitas", destaca Cury.